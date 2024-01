Algunos productos parecen despertar los comentarios más que otros. Los manillares estrechos son una de esas cosas, especialmente desde que la UCI prohibió la posición extrema de la palanca hacia adentro. Recientemente descubrí un par de manillares que estaban a la venta y diseñados para cumplir con las nuevas reglas de la UCI, al tiempo que permitían una posición de la mano extremadamente estrecha en el capó, a fuerza de un ensanchamiento agresivo. Para ver a qué se debía tanto alboroto, tomé prestado un juego de Lambda Racing, ya que son la opción más viable para el consumidor gracias a un precio más asequible, y puse mis primeras impresiones en un carrete en el ciclismonoticias Alimentación de Instagram.

Los comentarios, como era de esperar, fueron abundantes. Eligiendo dos al azar, a modo de ilustración de su tono:

“El ciclista promedio no los necesita, pero la gente estúpida los comprará porque los profesionales los tienen. ¡Luego se estrellarán en un descenso durante sus vacaciones en Mallorca, porque no pueden bajar bien con manillares estándar ni manejar una bicicleta con manillares estrechos!

Y

“Oh, Dios mío, qué vergüenza… Ni siquiera puedo imaginarme tratando de escalar en una configuración como esa y, obviamente, nadie con una cabina tan estrecha va a estar en un sprint, así que eso ni siquiera es algo a contemplar”.

He recorrido algunos kilómetros con las barras Lambda X-Wing y no, no morí y sí, en realidad eran completamente utilizables. Definitivamente eran diferentes, pero si estás dispuesto a ir en contra de los expertos en sillones, puedes obtener ganancias reales: podría enfurecer a tu instalador de bicicletas. No creo que estas barras sean para gente estúpida, y la principal razón por la que no aparecerán en un sprint es que estarás en una escapada exitosa.

Diseño y estética

Conseguir el juego de manillares de carretera adecuado es un acto de equilibrio entre conseguir el ajuste biomecánico óptimo y las ventajas de rendimiento que ofrecen determinados productos. Un juego de manillares redondos de aleación puede que le quede mejor y sea más cómodo, pero un juego más ligero y estrecho perderá peso y, lo que es más importante, podría reducir su área frontal.

Estas barras Lambda X-Wing se sitúan en el extremo más extremo del espectro, con una posición que mide 22 cm entre las puntas de los capós. Sin embargo, siguen siendo legales en la UCI ya que el ancho en las caídas es superior a 35 cm; En realidad, mide 40 cm ahí abajo, más ancho que mis barras habituales de 38 cm.

Todo se reduce a la llamarada, una llamarada compuesta en este caso. Más allá de las secciones superiores en forma de ala, las barras se curvan más allá de 90 grados hasta formar un ángulo agudo, lo que significa que las capotas se pueden montar paralelas a las caídas, pero aún tienen una inflexión en ángulo. Luego, las gotas se ensanchan hacia afuera hasta alcanzar ese ancho final de 40 cm.

Las tapas son las clásicas barras aerodinámicas, aunque con una forma un poco más gruesa que otras. Tienen zanjas para cables empotradas en la parte inferior, por lo que no requieren ningún enrutamiento interno si no lo desea o no lo necesita. Un pequeño puerto cerca de la abrazadera del vástago permite la entrada de mangueras y cables, si así lo desea.

Las caídas son donde las cosas se ponen interesantes (ignorando la extrema estrechez por solo un segundo). La mayoría de las barras “normales” presentan una caída (la distancia desde el capó hasta las caídas) en la región de 130 mm. En el extremo, mis manillares Deda Zero100 Deep tienen una caída de 145 mm, pero estas barras tienen una caída de solo 105 mm, junto con un alcance relativamente corto (la distancia desde la abrazadera de la potencia hasta los capós). Esta caída poco profunda y la posición más amplia en las caídas hacen que parezca que esta es la posición de conducción estándar prevista.

Las partes superiores, de centro a centro, miden 33 cm y, gracias al ángulo interior de las capotas, las puntas de las palancas de cambio están separadas 22 cm. Con el agarre adecuado y la parte superior aplanada, esto significa que básicamente puedes aproximarte a una posición TT mientras te sujetas con seguridad a las capuchas. Se trata de un kit bastante sencillo, pero el hecho de que no requieren enrutamiento interno y tienen alojamiento para cables externos los hace mucho más accesibles que otras barras aerodinámicas que existen.

Debido a que la parte superior se curva más allá de los 90 grados hasta formar un ángulo agudo, la inclinación de la palanca hacia adentro también es legal, según las reglas actuales de la UCI.

Actuación

Existe la idea errónea de que las barras más anchas son más cómodas y ofrecen un mejor control. Me decepciono constantemente cuando las bicicletas de prueba se envían con manillares de 42 cm porque 1) es demasiado ancho para mí según mi ajuste y 2) deja vatios libres sobre la mesa. Sí, estas barras son extremas, pero montar una de 38 cm o una de 36 cm si estás acostumbrado a una de 40 cm no convierte tu bicicleta en una especie de pesadilla nerviosa e imposible de manejar.

Esta idea errónea parece surgir del hecho de que tienes una palanca más corta con la que realizar movimientos de dirección. Lo siento amigos, a menos que sea a velocidades muy bajas (estoy hablando de navegar por chicaines en carriles para bicicletas), su movimiento de dirección depende casi por completo de que inclinen la bicicleta. Mire hacia abajo cuando esté tomando la siguiente curva (¡si es seguro hacerlo!) y verá que apenas habrá girado las barras. Es la misma razón por la que utilizar una potencia más corta tampoco hace que tu bicicleta se mueva notablemente más. He utilizado desde una potencia de 60 a 120 mm y barras de hasta 44 cm y la geometría de la bicicleta tiene un impacto mucho, mucho mayor.

Dicho esto, al principio se sienten un poco inestables, de la misma manera que usar barras TT por primera vez es un poco inestable, pero no tan extremo. Por inestable no me refiero a nervioso; con una base más estrecha, tus brazos crean un triángulo más estrecho, por lo que es más probable que te caigas hacia un lado o hacia el otro. En los capós es perfectamente controlable una vez que te mueves a velocidad normal, y en los bajos es una sensación totalmente normal en todo momento. Me encontré descendiendo más en los descensos técnicos, pero para un crucero normal todavía me quedé en los capós, a pesar de la baja caída.

Con las manos en las capuchas, baje los codos para que los antebrazos queden paralelos al suelo y las ganancias de potencia sean tangibles. Aerocoach demostró que una posición similar era más rápida, y eso sin un perfil aerodinámico o el ancho increíblemente estrecho que se ofrece aquí.

Las secciones aladas por sí solas valen 12 vatios más que una barra redonda, según datos de Lambda, pero la reducción de su área frontal va a superar con creces esa cifra; Lambda afirma un ahorro de 23 vatios y, aunque no tengo un túnel de viento, me inclino a creer en sus afirmaciones. Realmente avanzas más rápido con el mismo esfuerzo o simplemente… no tienes que esforzarte tanto.

Sin duda, la nueva posición es más dura para los tríceps y los hombros, pero muy pronto las nuevas exigencias impuestas al cuerpo simplemente se aceptan, se toleran y en su mayoría se olvidan, ya que se mezclan con los otros innumerables pequeños dolores y molestias del ciclismo de carretera. El ancho corto también los hace sentir demasiado rígidos, lo cual es de esperar. Simplemente hay menos palanca, un resorte más corto y, naturalmente, se sienten más rígidos.

Las curvas son probablemente el tema de conversación más importante. “Twitchy” es, me temo, la palabra equivocada para describir el efecto que tiene la posición estrecha de la mano en el manejo. Es más bien una ligera reducción de la destreza; una sensación un poco menos precisa. En las curvas cerradas, probablemente quieras estar en las caídas, ya que puedes pesar la rueda delantera de manera más efectiva con la muñeca interior, pero para simplemente mover la bicicleta para evitar baches, está bien estar en el capó. Aún así logré evitar los baches aparentemente interminables que arrojan las carreteras de Bristol, y recorrí caminos rurales mojados, llenos de baches y a menudo embarrados con sólo un ligero aumento de la inquietud. También podía alcanzar felizmente las palancas de freno en todo momento, por lo que detenerme no fue un problema.

Donde más incómodos se sentían era mientras escalaban. Aquí la palanca más corta tiene un efecto tangible en el manejo y la bicicleta se siente más tambaleante. Parece que es más probable que caiga hacia un lado u otro, y se necesita más información para contrarrestar esto. Nunca se cae, hay que decirlo, porque si estás leyendo esto, supongo que sabes andar en bicicleta y, a pesar de ser la parte más desafiante de la experiencia de andar, también (lo adivinaste) está bien.

Si involucras un poco más tu core, las cosas se vuelven más estables muy rápidamente, y si eres como yo y prefieres permanecer sentado tanto como sea posible, entonces el impacto será mínimo de todos modos. Si te gusta girar el manillar de un lado a otro mientras bailas sobre los pedales cada vez que el camino sube como Fabio Aru, entonces tal vez estos no sean para ti.

Valor

Otra cosa que pareció señalarme con frecuencia fue que fui un tonto al colocar estas barras en la bicicleta que hice, mi Fairlight Strael de mucho tiempo. La bicicleta no es aerodinámica, dicen los comentaristas, por lo que agregar una barra tan extrema no tiene sentido. El hecho es que independientemente de qué tan aerodinámica sea o no tu bicicleta en mi caso, tu cuerpo representa aproximadamente dos tercios de tu resistencia total.

Para tomar un escenario extremo, la diferencia de potencia entre el Specialized Tarmac SL3, totalmente poco aerodinámico, y el muy aero Venge a 40 kmh es de 22w, según el experto aerodinámico de Ineos Grenadiers, Dan Bigham. Actualizar a un cuadro aero costará un orden de magnitud más que estas barras, para un ahorro de potencia casi idéntico. Como tal, creo que estas pueden ser una de las actualizaciones de mejor valor que puede realizar si busca maximizar su velocidad por el precio más bajo.

Compilé una clasificación de todas las actualizaciones habituales según su relación precio por vatio, y estas barras se encuentran muy cerca de la parte superior de la pila. Con los ahorros declarados por Lambda, está ahorrando algo así como 0,1 W por cada £ 1, frente a 0,004 W por £ 1 para una actualización del cuadro aerodinámico.

Si estás empezando a incursionar en el TT o el triatlón, probablemente también sean una gran opción, especialmente si tienes cables externos. Puedes intercambiarlas en menos de una hora y cosechar las recompensas el día de la carrera, antes de volver a las barras normales con facilidad.

No serán para todos, pero si se toma en serio la ganancia de potencia, le insto a que no los pase por alto.

Veredicto

Como siempre, “no leas los comentarios” es cierto. En su mayor parte, estas barras no son tan difíciles de manejar como cabría esperar si eres un manejador de bicicletas razonablemente competente, y los beneficios de potencia que pueden aportar por el precio son bastante locos. Pierdes un poco de precisión en las curvas cerradas si te quedas sobre el capó, pero la recuperas toda si te diriges a las bajadas. La única vez que realmente no los disfruté fue cuando me bajé de la silla.

De hecho, disfruté usándolas mucho más de lo que esperaba, ya que a pesar de una ligera molestia en el hombro y el tríceps para empezar… ir más rápido con menos esfuerzo es básicamente una de las mejores cosas de la nueva tecnología de bicicletas, ¿verdad?