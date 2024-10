El equipo de Manxman lanza un video detrás de escena con una mirada exclusiva al histórico triunfo número 35

Astana Qazaqstan ha publicado un vídeo detallado detrás de escena que muestra el interior del 'Proyecto 35' y su búsqueda de una victoria récord en una etapa del Tour de Francia con Mark Cavendish.

En el vídeo publicado en la página de YouTube del equipo, se centran en los momentos previos al momento ganador de Cavendish en la etapa 5 en Saint-Vulbas, desde su caída del Tour 2023 con una fractura de clavícula hasta sus luchas en el calor en la etapa inicial. de la carrera de este año.

Cavendish batió el récord que ostentaba junto a Eddy Merckx de ganar el mayor número de etapas del Tour de Francia, ambos con 34 antes del gran día de Asatan Qazaqstan, cuando su inversión para traer un tren líder, un autocar y un DS que todos supo sacar lo mejor de él y acertó una vez más.

“No podría haber esperado ni deseado pasar mi tiempo con mejores personas que las que tengo aquí”, dijo Cavendish en el video mientras celebraba en el autobús del equipo con el personal del equipo y su familia.

“Gracias a todos por creer, por cada minuto que habéis dedicado a esto”.

El vídeo presenta entrevistas con el propio Cavendish, su esposa Peta y el director deportivo y ex último líder Mark Renshaw. Pero el velocista también se sienta a hablar con el núcleo de su grupo de cabeza, Cees Bol, Davide Ballerini y Michael Mørkøv, después de que le ayudaron a llegar a casa en la tórrida etapa inicial y le llevaron a un lugar donde tenía posibilidades de ganar. etapa 5.

Hay una gran mirada a las tácticas en el autobús del equipo, informes después de las etapas de sprint y cómo personas como Renshaw y Mørkøv coordinaron a todo el equipo como líderes en torno al objetivo final del triunfo de Cavendish.

“Los sprints del Tour de Francia no se ganan en los últimos kilómetros, se ganan cuando puedes tener un día más fácil en el pelotón y me esperaste y simplemente me guiaste”, dijo. “No te imaginas lo especial que es eso, nadie en la vida real puede entender el vínculo que se crea.

“El agradecimiento que te debo por eso, más que cualquier introducción, es que la mierda va más allá y ahí es donde ganamos y perdemos y por eso, te lo debo por el resto de mi vida”.

El video no termina con la victoria récord de Cavendish y detalla el resto del Tour de Astana Qazaqstan, donde su enfoque se centró en gran medida en traer al hombre de Man de regreso a Niza para que pudiera terminar la carrera, su último Tour.

Con el abandono de Mørkøv y la lucha reñida por los recortes de tiempo en los Alpes, tuvieron algunos días difíciles en las dos últimas semanas, pero todo culminó con un final emotivo en la última vuelta de Cavendish por Francia en la carrera que más apreciaba y defendía.

Hubo lágrimas en la cima del Col de la Couillole cuando completó su última etapa de montaña y pudo disfrutar por última vez de la adoración de la multitud en Niza, con el jefe del equipo que se arriesgó al contratarlo, Alexander Vinokourov, al volante del El coche lo siguió, antes de tener su propio momento en el podio cuando la carrera lo reconoció por su contribución al Tour.

Cavendish aún debe retirarse del ciclismo al final de la temporada, sin embargo, todavía se le verá en el pelotón en el Prudential Singapore Criterium del Tour de Francia el 10 de noviembre y ha dicho en las últimas semanas que permanecerá en el ciclismo en una gestión. role.

Mire el vídeo detrás de escena de casi 40 minutos dirigido, filmado y editado por Michiel van der Meer en YouTube de Astana.