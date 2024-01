La segunda entrega de cómo planeo hacer que este invierno sea lo mejor que pueda sobre la bicicleta como nuevo padre

Bienvenido a la segunda entrega de la serie de cuatro partes que escribiré este invierno centrándome en cómo planeo hacer que mi primer invierno como nuevo padre sea el mejor de mi vida sobre la bicicleta. De ahora en adelante me referiré a él como: Proyecto El mejor invierno de todos los tiempos.

En resumen, este será mi primer invierno como ciclista y como nuevo padre, y mi objetivo es que sea el mejor invierno de mi vida sobre la bicicleta. Describí cómo planeaba (y esperaba) hacer esto. Usaré el entrenador inteligente Zwift Hub, que me prestaron para ayudar con el proyecto, además de viajar en la carretera.

Espero que no haga falta decir que mi familia es mi prioridad número uno en la vida, pero soy ciclista y seguiré andando en bicicleta. Creo que es importante intentar encontrar tiempo para seguir haciendo las cosas que hacíais antes como padres, la vida no se detiene cuando tienes un hijo.

No dejes que el título de esta serie “el mejor invierno de todos los tiempos” te engañe tampoco. No estoy entrenando fanáticamente para intentar correr una temporada completa de carreras el próximo año o superar grandes desafíos. Simplemente quiero pasar el oscuro invierno británico divirtiéndome lo más posible montando en bicicleta, probando cosas que no he hecho antes y manteniendo (y con suerte mejorando) mi forma física.

Como cualquier padre primerizo podrá atestiguar, a menudo duermo poco y hay muchas más demandas de mi tiempo, pero es por eso que seguir andando en bicicleta es tan importante para mí. En lugar de no tocar la bicicleta en todo el invierno y quejarme de que nunca tengo tiempo para montarla, ¿por qué no intentar aceptar el desafío y mezclar las cosas para que sea un gran invierno? Nuestra hija ahora también tiene 11 meses, lo que significa que ahora es un poco más fácil encontrar tiempo para andar en bicicleta unas horas a la semana. Me doy cuenta de que no mencioné esto en mi último artículo, así que perdónenme si pensaron que estaba haciendo malabarismos con un bebé recién nacido con niveles profesionales de entrenamiento cada semana.

También mencioné en mi artículo introductorio que soy plenamente consciente de que no soy el primer ciclista que se convierte en padre y me gustaría saber de otros ciclistas cómo fue su experiencia.

Mi bicicleta Dolan con guardabarros también es una bicicleta de interior confiable

La primera entrega de esta miniserie se publicó hace 17 días y, desde entonces, la mayor parte de mis viajes en bicicleta todavía los he realizado al aire libre. Dos de estos viajes han sido los últimos sábados por la mañana, cuando me levanto temprano y salgo de casa alrededor de las 6:30 am para ir a nuestra pandilla local. Por el momento, esto encaja bastante bien con el horario del sábado por la mañana de mi compañero y el viaje termina alrededor de las 8:45 am. Esto es satisfactorio y es agradable saber que el viaje del día se ha realizado antes de las 9 a.m.

El bebé está durmiendo bastante bien en este momento (o tan bien como creo que puede hacerlo un bebé de diez meses), y le preparo un biberón temprano antes de salir de casa o me voy en silencio sin despertarlo si todavía está sano. dormido. ¡Es prometedor que todavía no he logrado confundir mi mezcla de carbohidratos con su fórmula para bebés en mi estado de ojos llorosos temprano en la mañana!

Es agradable subirse a este vehículo, socializar, ver amigos y regresar temprano el sábado por la mañana. También tengo que agradecer a mi otra mitad, que está feliz de que pueda salir temprano y cuidar al bebé mientras estoy fuera. Sin embargo, los días de relajarme en el sofá después del viaje ya no existen, y una vez que regreso, paso directamente al modo papá o al trabajo. A veces me siento un poco culpable por poder salir por unas horas libres a primera hora y siento que es importante aliviar a mi otra mitad tanto como pueda una vez que esté en casa.

Estos recorridos también presentan una sólida oportunidad para usar el kit que estamos probando como parte de nuestro trabajo en el equipo técnico de CN, por lo que un recorrido duro (y por el momento bastante frío) es una excelente manera de probar los sospechosos habituales de los kits de invierno. como capas base, mallas, cubrezapatos y chalecos, todos se están poniendo a prueba en este momento.

Esto mata algunos pájaros de un tiro y significa que a menudo puedo hacer una buena prueba, lo que de otro modo significaría paseos nocturnos adicionales durante la semana que no son una opción en este momento.

Hasta el momento no ha habido ninguna confusión nutricional.

La mayoría de mis sesiones de entrenamiento en interiores las realizo con el rodillo Zwift Hub este invierno. El entrenador llegó hace unas semanas y aproveché una bonita ventana mientras nuestra hija dormía y esperábamos a que se cocinara la cena para montarla rápidamente una noche en el garaje.

Esta es la primera vez que uso el entrenador y debo decir que desembalarlo y configurarlo no podría ser más fácil. Saque el cuerpo del entrenador, atornille las barras estabilizadoras delanteras y traseras que son “patas” a falta de una palabra mejor. Apriete cuatro pernos Nyloc con la llave de estrella incluida y estará prácticamente listo para montar. El cassette elegido vendrá instalado, aunque también tengo el kit de actualización Click and Cog que todavía tengo que cambiar, y hay adaptadores a presión para adaptarse a tu bicicleta, ya sea QR o eje pasante en la parte trasera. Entonces todo lo que queda por hacer es enchufarlo y montar.

Por el momento, el garaje está libre de bicicletas de prueba, por lo que entrenaré en el interior usando mi confiable bicicleta de invierno Dolan Prefissio (con frenos de llanta); un cuadro de aluminio con guardabarros de longitud completa y una combinación de componentes 105 / Ultegra y Dura-Ace usados. Las ruedas utilizan bujes Hope RS4 en llantas de aleación DT Swiss que construí yo mismo hace un par de años y todo lo demás lo tomé de otras bicicletas o lo traje a bajo precio, la configuración clásica de bicicleta de invierno.

Soy reacio a sudar sobre mi Cannondale Super Six Evo, así que hasta que lleguen las toallas de microfibra, colocaré y sacaré una rueda de la bicicleta de invierno cuando haga Zwifting.

Salté a Zwift en las últimas semanas, conectándome durante unos cuarenta minutos mientras el bebé dormía por la noche después del trabajo y para una carrera de categoría B de 30 minutos. Algo es mejor que nada, e incluso un entrenamiento de 30 minutos proporciona un factor de bienestar y la sensación de que has hecho algo de ejercicio.

Ha pasado un tiempo desde que hice una carrera en Zwift y fue un shock para el sistema. Me sacaron sin ceremonias del grupo delantero en una cuesta abajo en mi carrera y luché por generar suficiente potencia en esa sección. Con 65 kg, mi pequeño motor probablemente no sea el más adecuado para generar gran potencia en un entrenador de interior. ¡Pero sólo hay una manera de mejorar!

Regresa directamente de un viaje y va directo al deber de papá.

Otra sesión al aire libre en la que he estado participando últimamente es una carrera scratch de bicicleta de carretera de 100 vueltas en el velódromo local al aire libre, que se encuentra a cinco minutos de mi casa. Esto significa que puedo estar fuera de casa durante poco más de una hora los martes por la noche y hacer ejercicio iluminado y sin automóviles, fuera de la carretera. He hecho los últimos y ha sido agradable volver a montar con otros ciclistas, socializar y hacer algo diferente que no he hecho en inviernos anteriores.

Una grave caída en la ronda de esta semana me hizo comprender los peligros potenciales de las carreras y la conducción al aire libre en general, supongo. Un piloto que iba en cabeza se cayó en la recta final de la última vuelta, varios metros por delante de mí, y lamentablemente se lesionó gravemente con varios huesos rotos. Tuve suficiente tiempo y espacio para evitar el accidente, pero me hizo reflexionar sobre si era prudente agregar riesgos innecesarios a mi conducción actual y tal vez ser un poco más reacio al riesgo mientras tenemos un bebé que cuidar sería una opción más sensata. decisión.

Mirando hacia el futuro

Me doy cuenta de que el último punto conduce a una madriguera de tamaño decente sobre el riesgo potencial de cualquier tipo de ciclismo o carrera. En términos de simplemente aumentar mis posibilidades de mantenerme libre de lesiones mientras tenemos tanto que hacer en casa, tal vez el entrenamiento bajo techo sea la opción más segura y efectiva en términos de tiempo, especialmente ahora que el clima cambia y comienza a ponerse realmente miserable.

Pruebas de fitness en interiores ¡allá voy! He mencionado todo lo que Zwift puede ofrecer, pero a corto y mediano plazo, tengo algunas cosas preparadas para ayudar a compensar algunas sesiones y proporcionar algo de estructura cada semana, además de una de mis sesiones habituales. que es ‘El Gorby’, compruébalo si no lo sabes. El primero es marcar algunas sesiones de la Academia Zwift que comenzaron el 6 de noviembre, cualquiera puede realizar estas sesiones. Y tener algo así como un plan y una estructura para trabajar también es excelente para unir semanas consistentes, sin mencionar que te mantendrá involucrado y motivado. Un plan de entrenamiento rígido y me atrevo a decir que un entrenador sería ir demasiado lejos en este momento, por lo que la naturaleza relajada de Zwift Academy y sus sesiones encajan bien.

Como mencioné, también viajaré con mi club de ciclismo los miércoles por la noche, cuando un grupo de tamaño decente anda con la función de banda elástica activada en la aplicación para mantener al grupo unido, pero puedes observar los intervalos de sprint y andar a tu propio ritmo. o potencia. De nuevo, algo que no he hecho antes y una buena manera de socializar.

Finalmente, es necesario establecer algún tipo de cifras de referencia y volver a probar mi condición física para tener una idea de cómo FTP se dirige al invierno. No he hecho esto desde la primavera, así que en mi tercera entrega podrás leer todo sobre cómo me di la vuelta en una prueba de rampa.