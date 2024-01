La tercera entrega de cómo planeo hacer que este invierno sea lo mejor que pueda sobre la bicicleta como nuevo padre

Bienvenidos a la tercera entrega de Project Best Winter Ever. Es mi primer invierno como padre primerizo y estas entregas han cubierto lo que he estado haciendo durante los últimos meses mientras hago malabarismos con mis intentos de continuar en bicicleta junto con las tareas de papá primerizo a medida que la luz se desvanece, las temperaturas bajan y el invierno llega a su fin. aquí en el Reino Unido.

Si no lo has leído y quieres hacerlo, puedes consultar la segunda entrega aquí.

¿Cómo quiero que sea mi mejor invierno? Bueno, no voy a entrenar fanáticamente todo el invierno para afrontar una temporada de carreras completa, eso es seguro. Solo quiero pasar los oscuros meses de invierno divirtiéndome andando en bicicleta, haciendo malabarismos (en su mayor parte) exitosamente con la paternidad y el ciclismo y manteniendo todo estimulante y fresco.

En la última entrega, había estado haciendo algunas carreras locales de bicicleta de carretera en el velódromo local, montando al aire libre, además de Zwifting, y me sentía bastante seguro de poder combinar con éxito la paternidad con la equitación.

Bien adivina que ciclismonoticias Lector, estoy aquí para decirte que las cosas se han vuelto más difíciles.

Una foto policial posterior al entrenamiento de Zwift Academy. Imprescindible un gorro en el turbo cuando no tienes pelo

¿Qué pasó? Sufrí una pequeña lesión en la rodilla mientras andaba en bicicleta (más sobre eso en un segundo) y nuestra hija, que se acerca a los 11 meses, pareció apartarse de su patrón de sueño bastante marcado y convertirse en uno bastante roto que vio (y continúa viendo). ) mi pareja y yo dormimos mucho menos. Creo que es una combinación de la dentición y la adaptación a dormir en su propia habitación. De cualquier manera, montar en bicicleta después de un día de trabajo y tres horas de sueño no ha sido una de mis prioridades en ocasiones y he estado bastante cansado, por decir lo menos.

De vuelta a la rodilla. No mucho después de la segunda entrega, cometí un error bastante amateur y eliminé nuestro paseo de unas horas en el club del sábado por la mañana con una combinación de pedales nuevos, zapatos nuevos y un sillín nuevo, combinado con la primera salida adecuada de mi bicicleta de invierno desde la primavera pasada. . A unos cinco minutos de casa, después de un viaje muy mojado, sentí una punzada en la rodilla derecha y pensé: ‘Uh oh’.

Al día siguiente fui en bicicleta a recoger mi coche al garaje y me dolía mucho la rodilla derecha y tenía un pequeño problema. Por lo general, me gusta hacer una hora fácil o un par de paseos con tacos nuevos o después de un cambio de configuración más grande para acostumbrarme y verificar la configuración y detenerme y ajustar las cosas si es necesario. No lo hice y pagué el precio.

He tenido algunas lesiones a lo largo de los años y ahora sé, por muy frustrante que pueda ser, que es mejor tomarse el tiempo necesario fuera de la bicicleta o de cualquier otro deporte y darle tiempo a las cosas para que se curen y se solucionen por sí solas. Ese ciclo de tener unos días libres seguidos de un viaje doloroso y descubrir que el problema sigue ahí puede ser malo para la moral y molesto.

Como tal, reduje mi ciclismo durante algunas semanas y trabajé en muchos estiramientos, extendiendo mis bandas IT, revisando la configuración de mis zapatos y tacos y tomando antiinflamatorios. Parece que ya estoy fuera de peligro y las cosas se sienten bien, pero ha sido un recordatorio útil, especialmente a medida que las pruebas de kits se intensifican nuevamente el próximo año.

Creo que fue un problema de tacos demasiado adelantados, tal vez junto con una mayor altura de pila de mis nuevos pedales que pasé por alto. Los diferentes modelos de pedales Shimano SPD SL tienen diferentes alturas de pila y vale la pena comprobarlo si vas a cambiar.

El kit de engranaje y clic debería simplificar las cosas para más usuarios con su piñón único.

Cogiendo y haciendo clic

He pasado algún tiempo usando el kit de actualización Zwift Cog y Zwift Click, que proporciona una amplia gama de compatibilidad y cambios virtuales para casi todas las bicicletas que cuentan con cambios de 8 a 12 velocidades (cuántos engranajes hay en el casete trasero). El Zwift Cog es una unidad adicional de una sola rueda dentada que se instala en el entrenador; el Zwift Click se refiere a la pequeña palanca de cambios remota montada en una junta tórica que se fija al manillar.

¿Por qué molestarse con el Cog and Click? Bueno, en teoría, debería permitir el uso de una gama más amplia de bicicletas si ya tienes el entrenador inteligente Zwift Hub Classic, ahora descontinuado.

Montar el kit de piñones Click en el Zwift Hub Classic es sencillo. Me cronometré en mi último cambio y sacarlo sin prisas me llevó 48 segundos. El trabajo es esencialmente el mismo que el de cambiar el cuerpo del buje libre en una rueda trasera. Para instalar el kit Zwift Cog, todo lo que necesitas hacer es quitar el eje pasante o el pincho QR, estoy ejecutando un QR en mi bicicleta (lo sé, horror) y quitar el casete con un látigo de cadena y una herramienta para casetes. Luego retire la contratuerca del lado de transmisión con una llave. Luego puede quitar el cuerpo de la rueda libre original, instalar el Zwift Cog, apretar la contratuerca y listo.

El sistema viene instalado de serie en el entrenador Zwift Hub One, por lo que si está considerando este modelo, esto le ayudará a determinar si se adapta a sus necesidades, junto con los consejos de mi colega Josh en nuestra guía de los mejores entrenadores inteligentes.

El Cog utiliza un sistema de enganche de tres trinquetes y el cuerpo del buje libre del entrenador original utiliza el mismo sistema. No suele haber mucho movimiento libre en las zapatillas de deporte de interior, por lo que, en teoría, a menos que realmente seas un súper suéter o te guste mucho lavar, el sistema debería durar un buen tiempo y, si alguna vez los necesitas, los rodamientos son de tamaños comunes.

El cuerpo de rueda libre y el kit de engranaje originales utilizan un sistema de enganche de tres trinquetes.

En una bicicleta de carretera, la línea de cadena necesaria para que el sistema funcione sin problemas está al menos en mi transmisión Shimano de 11 velocidades, aproximadamente a la mitad del casete. Había dos posiciones del desviador donde la palanca de cambios funcionaba suavemente, fuera de esto, aunque es ruidoso y áspero, por lo que sabrás si estás en la marcha equivocada.

También hay vídeos muy fáciles de seguir en el canal de YouTube de Zwift para seguir la configuración, pero es muy fácil de hacer. Si no tienes confianza en tus habilidades mecánicas, solo las tiendas de bicicletas más ocupadas no instalarán el kit mientras esperas. Recuerda que me tomó menos de un minuto.

El control remoto Click que se fija al manillar mediante juntas tóricas es fácil de usar. Querrás marcar su posición. Para paseos fáciles, tenerlo en la parte superior está bien. Pero para carreras o esfuerzos intensos en los que estás fuera del modo ergo y necesitas trabajar con las marchas, probablemente lo necesitarás en las caídas de la barra. Esto es lo que hice al completar los entrenamientos de Zwift Academy, por ejemplo.

El Click es fácil e intuitivo y los cambios de marcha son realistas, también aparece una ventana emergente de selección de marcha en Zwift para que sepas en qué marcha estás. Bajar las marchas para un sprint, por ejemplo, fue bastante sencillo. El único retraso del entrenador que noté fue al descender de potencias más altas. Aunque esto puede deberse a mi propio estado de agotamiento.

Probar cosas nuevas en Zwift

Continué intentando sumergirme en cosas nuevas y aprovechar lo que se ofrece en Zwift. Recientemente me inscribí en el viaje grupal de Ineos Grenadiers con Michael Kwiatkowski para una vuelta fácil de una hora. Este fue un gran ejemplo de cómo encontrar algo de estimulación a través de Zwift que me ayudó a subirme a la bicicleta después de un día de trabajo y cuidando al bebé. La oportunidad de correr (virtualmente) junto a un profesional me emocionó y brinda a la gente una buena oportunidad de interactuar con las estrellas del deporte que no existían no hace mucho tiempo.

Rápidamente aprendí que la mayoría de las veces, los paseos en Zwift comienzan con una buena parte del grupo montando más duro de lo anunciado o necesario. Es fácil encontrarse trabajando duro, sin querer quedarse atrás en cualquier mundo virtual en el que se encuentre mientras la competencia se activa y el grupo se acelera.

Este fue el tema durante el recorrido con Kwiato y el propio hombre pidió “piano” mientras el ritmo aumentaba en la parte delantera. Sorprendentemente, un par de cientos de ciclistas desaparecieron en el camino y me encontré en un grupo relativamente pequeño girando junto con el ex campeón mundial de ruta.

También he marcado algunos paseos de ‘banda elástica’ los miércoles con mi club ciclista, uniéndome a mis compañeros del club mientras la banda elástica nos mantiene unidos, pero quedándome atrapado en sprints fijos a lo largo del camino. Una vez más, incluso una pequeña cantidad de interacción social es agradable. Discutir sobre qué música estábamos todos o simplemente seguir ruedas familiares (virtuales) consume tiempo y mantiene las cosas frescas.

Para mí, esto es algo así como simplemente subirme a la bicicleta con mis compañeros y correr en busca de señales; la buena diversión y los sprints cortos e intensos son buenos para todos. Incluso si se sienten diez veces más duros en un entrenador de interior, al menos para mí.

Hablando de duro, el entrenamiento inicial de Zwift Academy también me ha brindado un buen entrenamiento y es una excelente manera de lograr unos 45 minutos estructurados. Opté por las versiones más cortas, no creo que deba preocuparme por competir. un lugar en la final eliminando de alguna manera las versiones más largas. Vi de primera mano algunos de los monstruosos esfuerzos bajo techo en las finales del año pasado y no tengo ninguna duda de que todos los atletas que terminan allí desde el programa ZA tienen un gran rendimiento.

Monté el control remoto de clic en las gotas para entrenamientos más duros.

No prepararse, prepararse para fallar

Tuve que mejorar mis habilidades de organización y preparación para asegurarme de tener tiempo para andar en bicicleta. No puedo (a falta de una frase mejor) “distraerme” tanto como podía antes de tener el bebé. Si me subo a la zapatilla después del trabajo, suelo tener un margen antes de la hora del baño para hacerlo o después de haber acostado al pequeño. Cuando lo hago depende de cómo transcurra el día y de cómo sean los niveles de motivación.

Organizar las cosas con antelación es el camino correcto y ahorra estrés innecesario. Estoy seguro de que esto probablemente también sea cierto para la mayoría de los ciclistas, pero necesito hacer el esfuerzo a la hora del almuerzo o por la mañana para tener las cosas en orden para montar. Asegurarse de que la bicicleta esté atornillada al entrenador, la computadora portátil preparada y lista, la botella hecha y el kit ordenado y al alcance de la mano.

Cuando este no es el caso y termino corriendo por la casa tratando de encontrar la correa de mi monitor de frecuencia cardíaca o localizar un zapato perdido, por ejemplo, mientras intento tener mi equipo a tiempo se me escapa entre los dedos y, antes de darme cuenta, está tomado. la mitad de mi tiempo de viaje para prepararme para viajar. Esto simplemente no sirve cuando estoy a cargo de la hora de dormir del bebé.

Mi propia computadora portátil es un poco lenta y lenta, y he aprendido que si no la activo y cargo Zwift con anticipación, a veces puede atascarse y hacerme sentir bastante molesto, así que esto es clave. Sé que puedo utilizar Zwift en mi teléfono, pero la pantalla me parece un poco pequeña. Sin embargo, sospecho que mi iPhone probablemente tenga más potencia informática.

Enchufándose en el garaje. He descubierto que las capas base de mezcla de lana son más cómodas que las sintéticas cuando están empapadas.

Navidad y mirando hacia el futuro

La Navidad está a la vuelta de la esquina, lo que significa más tiempo libre y, con suerte, aún más oportunidades de montar en bicicleta y seguir probando el equipamiento de invierno. Mi rodilla ha vuelto a la normalidad, lo que espero que signifique una conducción más consistente. Terminé mi último artículo mencionando realizar una prueba de rampa para establecer algún tipo de línea de base, bueno, dado mi estado de falta de sueño y mi rodilla mal, simplemente no lo he tenido en mí. Eso llegará la próxima vez en la cuarta y última entrega.

Creo que cuidar a un pequeño, especialmente por primera vez, demuestra lo adaptables que somos los seres humanos y lo poco que podemos dormir a veces. Casi te acostumbras al cambio después de un tiempo, aunque ciertamente no es fácil. Nuestra prioridad en este momento es cuidar al bebé y ayudarla a ella (y a nosotros mismos) a pasar la noche.

A medida que se acerca el día más corto del año (¡la próxima semana!) y empezamos a girar lentamente hacia el sol, empiezas a imaginar la primavera y los paseos más cálidos. Estos pensamientos siempre me motivan y me ayudarán a tratar de mantener la constancia y me brindarán una buena razón para salir al garaje para una sesión o enfrentar el frío y dar una vuelta fría.