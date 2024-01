La cuarta y última entrega de cómo planeo hacer que este invierno sea el mejor hasta ahora como nuevo padre.

Bienvenido a la cuarta entrega de Project Best Winter Ever. Actualmente estoy a unos meses de mi primer invierno como nuevo padre y nuestra hija cumplirá uno en la segunda quincena de enero.

He estado documentando mi invierno mientras intento equilibrar mi ciclismo con ser padre por primera vez. Mi objetivo es pasar el mejor invierno de mi vida encima de la bicicleta a pesar del desafío, mezclando cosas, explorando el mundo en línea de Zwift mientras tengo poco tiempo e intentando mantener la constancia.

Si no has leído ninguna de las entregas anteriores, puedes consultarlas a continuación en cuotas. uno, dos y tres.

Hasta ahora no ha sido un camino de rosas, y puedo escuchar los gritos de “no hay oportunidad, compañero” y “más vale despedirse del ciclismo” de ciertos padres. Pero en general soy optimista y no veo ninguna razón por la que no pueda equilibrar ambas cosas. También debo decir lo obvio ahora y mencionar que mi trabajo también me permite montar un buen rato a veces, lo cual tengo mucha suerte de poder tener.

Tuve un problema hace unas semanas y hablé de cómo las cosas se pusieron un poco más difíciles. Se produjo una grave falta de sueño debido a que el bebé no dormía nada bien. Creo que hemos tenido suerte con la forma en que el pequeño ha dormido en su mayor parte hasta ahora, lo que posiblemente me dio una falsa sensación de seguridad. Si a eso le sumamos una pequeña lesión en la rodilla, sobre la cual puedes leer en la tercera parte, el tiempo necesario para que se recupere y el tiempo en bicicleta se redujo seriamente.

Por suerte, parece que ahora las cosas han vuelto a mejorar.

Captura de pantalla de una prueba de rampa

Después de dejar de andar en bicicleta durante algunas semanas y minimizar mi uso, ahora mi rodilla parece no tener dolor al andar en bicicleta y al caminar. Todavía puedo sentir algo de luz tirando de la parte delantera de mi rótula, en la que todavía estoy trabajando, pero creo que estoy fuera de peligro.

Como tal, como mencioné la última vez, era el momento justo antes de Navidad para establecer un poco de marcador y tener una idea aproximada de mi estado físico y ver qué trabajo debo hacer para mejorar mi condición en el nuevo año y el resto. del invierno.

Fue agradable lograr este punto de referencia, aunque mi preparación durante el día no fue sorprendente; no gestionar la hidratación ni el combustible, etc. Sin embargo, como soy un poco nerd, cambié mi cadena encerada de mi mejor bicicleta por la de invierno para levantar un poco la moral.

Me quedé atrapado y salté sobre el entrenador en la ventana que tenía antes de acostar al bebé. Este es un trabajo que tiendo a hacer, así que tuve que ponerme manos a la obra.

Hay dos pruebas en rampa para elegir en Zwift. La prueba de rampa y una prueba de rampa ligera. El ‘lite’ comienza con un nivel de potencia más bajo y tiene un límite. Zwift dice que es adecuado para ciclistas más livianos o ciclistas menos experimentados. Soy escéptico de que las pruebas en rampa no sean tan precisas como una prueba más larga de veinte minutos, pero no estoy demasiado preocupado en este momento y, para el tiempo que tuve, la prueba en rampa normal fue bastante conveniente para mí.

Si no estás familiarizado con la prueba de rampa, apuesto a que, como ciclista, has oído hablar de una. Es una prueba de agotamiento que busca tu mejor potencia y capacidad aeróbica en un minuto. Luego, su puntuación FTP se calcula a partir de los números de prueba. Por lo general, es más corto que una prueba FTP completa, de las cuales también hay dos en Zwift, ¡de lo cual no me quejé la noche que lo hice!

La prueba en sí comienza con 100 vatios y, como su nombre indica, aumenta el esfuerzo en 20 vatios por minuto. Estar un poco atrasado en ese momento se notó cuando el esfuerzo comenzó a hacer efecto y pude sentir que mi sistema no estaba acostumbrado al esfuerzo. Llegué a la marca media de 300 vatios y una frecuencia cardíaca máxima de 192 ppm y, como era de esperar, mi FTP al final había bajado desde mi última prueba a aproximadamente 255 vatios. ¡Adelante y hacia arriba!

Afortunadamente, mi papá también llegó a nuestra casa sin avisar con un gran pastel casero justo después de que yo terminara la prueba de la rampa mientras mi otra mitad estaba bañando al pequeño.

Admito que en mi estupor posterior al esfuerzo, aceptar dicho pastel casero y charlar fue un poco difícil, aunque tal vez debería estar agradecido de que apareciera un pastel y que no fuera después de veinte minutos completos. prueba de minutos. Realmente habría sido una mala compañía entonces.

¡Vale la pena leerlo si quieres conocer algún esfuerzo real!

¿Por qué es tan increíblemente difícil esforzarse con un entrenador de interior? Lo es al menos para mí. Esto es algo que me pregunto con bastante regularidad y, ciertamente, cada vez que hago un esfuerzo o corro.

Hay algo en el simple hecho de estar encerrado en la bicicleta en un entrenador estacionario que parece magnificar el esfuerzo para mí, sin sensación de velocidad por el paisaje que pasa rápidamente. Ni siquiera puedes pensar ‘Dios, voy rápido aquí’, no hay bicicleta moviéndose debajo de ti, no hay respuesta del asfalto o la superficie de la carretera. Simplemente esfuerzo puro e implacable.

Probablemente no ayude el hecho de que no soy muy adecuado y no tengo mucho poder para esfuerzos grandes y duros como este. Es un gran entrenamiento, pero hombre, es difícil.

Las indicaciones de la prueba de rampa Zwift y varios otros entrenamientos de la aplicación sobre cómo mantener una cadencia de pedaleo suave y permanecer sentado son útiles. Y para mí, es cierto, estar al tanto de la marcha y la cadencia es útil para los mayores niveles de esfuerzo de la rampa o la prueba FTP o cualquier tipo de esfuerzo prolongado.

Manténgase al tanto de esa cadencia y manténgala y podrá profundizar en el esfuerzo, en interiores o exteriores. Esto me hizo recordar un párrafo del libro ‘The Hour’ del campeón británico de contrarreloj Michael Hutchinson que siempre me ha gustado sobre el esfuerzo mientras estaba en el entrenador:

“Puedo establecer un ritmo rápido cuando estoy fresco, y es fácil. Entonces todo lo que necesitas para seguir adelante es un poco más, y un poco más. Como un globo aerostático: una vez que lo tienes fuera del tierra, sólo necesita suficiente energía para mantenerse allí, poco a poco”.

Por el amor de Dios, por favor no crean que el hecho de que yo hackee el entrenador sea de ninguna manera una comparación con el esfuerzo de un intento de récord de una hora. Simplemente admiro el sentimiento de la misma manera que lo puede hacer cualquier ciclista que alguna vez se haya esforzado. Michael Hutchinson también tuvo la amabilidad de firmar mi copia en una cena de un club ciclista en 2008. La imagen del esfuerzo todavía me suena fiel todos estos años después.

Kwiato habla en el viaje del grupo Ineos

Soy un gran admirador de escuchar música cuando ando en bicicleta, especialmente en interiores, y he escuchado bastantes horas de música mientras hago Zwift en los últimos meses. Lo que me gusta escuchar varía según lo que estoy haciendo o cómo me siento, como a todos, supongo. He creado una lista de reproducción de invierno de Zwift de 45 minutos en Spotify si quieres escuchar algunas de las canciones que me gustan. Esta es principalmente una lista de reproducción de rock/indie y es bastante alegre y puede adaptarse a cadencias rápidas o un entrenamiento. ¡Espero que lo disfrutes!

Durante mis últimas dos sesiones, también fui en contra de la sabiduría convencional y usé una capa base ligera de manga larga para hacer Zwift. Creo que esto probablemente solo funcione en invierno mientras estoy en el garaje con la puerta abierta. Sin embargo, una toalla sobre mis barras me resulta un poco molesta, especialmente cuando hago un esfuerzo y la base de manga larga me permite simplemente limpiarme la cabeza con un brazo y parece lidiar un poco mejor con la humedad y también hacerme sentir más cómodo. Ahí lo tienes: ¡deshazte del kit específico para interiores y asalta el cajón de tu kit de invierno!

Nuestra hija ya disfruta sentada en la bicicleta sin pedales, aunque todavía no puede ir a ningún lado

Días más largos y mirando hacia el futuro

Una hermosa Navidad y el día más corto del año han quedado atrás, lo que significa que los días se están volviendo lentos pero seguros más largos y más claros nuevamente. Lo que siempre me emociona, especialmente a medida que me hago mayor. Aunque a menudo se le da poca importancia, el Año Nuevo suele ser un momento para aumentar el entrenamiento y los niveles de esfuerzo para los ciclistas de todo el mundo y siempre me proporciona una inyección de motivación.

Cuando escribí la entrega de uno de los mejores proyectos invernales de todos los tiempos hace unos meses, describí algunos objetivos. Una era salir del invierno con un nivel físico decente y cifras de potencia prometedoras. El número dos fue mantenerse estimulado al explorar Zwift y tratar de explorar lo que tiene para ofrecer junto con el entrenador Zwift Hub One. El número tres era probar cosas nuevas tanto en el interior como en el exterior.

No he logrado todos estos objetivos para finales de diciembre. Mi estado físico necesita mejorar, estar privado de sueño por un tiempo hizo mella en esas aspiraciones, pero está “bien” en este momento. Me quedé estancado probando el Zwift Hub One y la aplicación en sí. He viajado con mis compañeros de club ciclista y he realizado recorridos grupales organizados en Zwift. Subí a Box Hill (virtualmente) con Michael Kwiatkowski y me uní al grupo del ‘Equipo de Italia’, que fue excelente, organizado y bien entregado, sin quemarse al principio ni a la mitad del recorrido. También gestioné algunas carreras de invierno en el velódromo local, lo que también fue nuevo para mí y muy conveniente en cuanto a tiempo.

Considerando todo esto, diría que “no está tan mal” en términos del proyecto hasta el momento. Tener su primer hijo es para mí una curva de aprendizaje constante y poco a poco estoy mejorando en la adaptación del ciclismo, mi pasión, a mis responsabilidades como padre.

Sin embargo, quedan varios meses del invierno y, aunque esta pequeña serie termina aquí, solo estoy más motivado para seguir probando cosas nuevas, aumentando mi práctica de ciclismo donde y cuando pueda y aprendiendo más sobre cómo equilibrar el ciclismo y la vida como nuevo padre.

Quién sabe, puede que lea esto dentro de unos años y sonría después de regresar de un paseo navideño en bicicleta con mi hija.