Caro, a menudo feo, y sin una recompensa real por disfrutar realmente de andar en bicicleta. Me quedaré con mi monitor de frecuencia cardíaca gracias.

Tendría razón al pensar que, como periodistas de tecnología de ciclismo profesional, tenemos acceso a los mejores equipos que el dinero puede comprar. He probado más de las mejores bicicletas de carretera de las que me importa mencionar, además de usar la última ropa, zapatos de ciclismo, cascos aerodinámicos y los tonos más frescos del mercado. También puede sorprenderle saber que, a pesar de todo esto, los periodistas tecnológicos en bicicleta no están usando la mejor tecnología ellos mismos.

Tome a mi colega Tom, por ejemplo. Podría tener suficiente sellador para llenar una bañera, y tenemos un montón de neumáticos sin cámara en la oficina tan alto como un automóvil y, sin embargo, elige usar tubos internos en sus bicicletas de carretera. No estoy de acuerdo con él, pero puedo ver su razonamiento. Por mi parte, a pesar de tener los mejores medidores de energía disponibles para mí, ya sea en bicicletas de prueba que vienen con ellas equipadas como stock, o como piezas del mercado de accesorios, nunca los he usado, y a menos que alguien pueda convencerme de lo contrario, probablemente nunca lo haré.

Esto inevitablemente va a revolver la olla, y ya puedo sentir la sección de comentarios que se hincha debajo de mí, pero si ya tiene una y felizmente la está usando, continúe haciéndolo. Solo voy a describir por qué, para mí, simplemente no valen la pena. Espero que si alguien está en la cerca de comprar uno y lea esto, y decide en su contra, solo les he ahorrado una cuña de efectivo.

El hecho de que todos digan que debes obtener un medidor de energía para 'entrenar correctamente' no significa que tengas que comprar uno.

La cinta de correr de actualización y por qué es saludable saltar

Creo que muchas personas compran un medidor de energía o compran una bicicleta que viene con una, porque sienten que deberían, y esa no es una buena razón para hacer algo con franqueza. El ciclismo es un deporte muy bien actualizado, con todo, desde espaciadores de auriculares de carbono hasta pagar el acceso al túnel de viento que promete brindarle velocidad libre.

El diagrama de flujo general de las actualizaciones es, más o menos, como sigue: bicicleta de carretera de aleación, computadora de ciclismo, monitor de frecuencia cardíaca, bicicleta de carbono, casco aerodinámico y ropa, ruedas aerodinámicas, medidor de energía. Es para muchas personas el paso final para convertirse en un ciclista totalmente serio, y para muchos de ustedes que leen esto probablemente lo hará más rápido, siempre que lo use correctamente, que muchas de las paradas anteriores en la ruta de actualización.

Pero no tiene que seguir el diagrama de flujo hasta su finalización. Nuestro editor asociado, Josh, usa datos de poder tan efectivamente que estoy convencido de que ve al mundo como los créditos iniciales de la matriz, además de optimizar su dieta, dormir y todo lo demás que su whoop le dice que se puede ajustar. Hace esto porque corre y usa el poder como una herramienta para apuntar a su entrenamiento de la manera más efectiva posible.

No corro. He corrido unos años de ciclocross, pero probablemente no volveré a correr. Me encanta andar en bicicleta, más que casi cualquier cosa, pero mi objetivo principal es disfrutar de andar en bicicleta. Un medidor de potencia no agrega nada a mis niveles de disfrute además de la curiosidad de 'gran número sube'.

Las veces que he incursionado, ya sea cuando me veo obligado a montar en el interior o por curiosidad en una bicicleta de prueba, simplemente se proporciona otro número contra el cual puedo juzgarme. He estado en situaciones antes en mi carrera de equitación, donde he llegado a casa de un viaje maravilloso y duro y me convencí de haber pasado un mal momento porque mis estadísticas no eran lo que esperaba, y el poder es solo otra estadística para mí.

Creo que la mayoría de la gente estaría bastante bien atendida por un monitor de frecuencia cardíaca.

Un monitor de frecuencia cardíaca probablemente sea igual de bueno para la mayoría de las personas.

Hay un meme que he encontrado que en realidad ha sido extremadamente liberador. No puedo encontrarlo, pero efectivamente es un gráfico de curva de campana. En ambos extremos, altos y bajos, dice 'monta tu bicicleta tanto como puedas y come mucho azúcar', y en el centro hay ciclistas asediados, fuera de su mente con preocupación porque no golpeó sus carbohidratos por hora, su coeficiente de arrastre no es ideal, y su FTP debe ser más alto.

No entreno. En absoluto. Manjo mi bicicleta tanto como puedo, y como mucho azúcar. Me ha hecho bastante rápido. ¿Podría ser más rápido si entreno correctamente usando la energía? Absolutamente, pero honestamente creo que saltaría la alegría de toda la experiencia.

Sin embargo, uso un monitor de frecuencia cardíaca casi todo el tiempo, lo que puede sonar contra intuitivo. Un medidor de energía hace todo lo que hace un monitor de frecuencia cardíaca, pero mejor, ¿verdad? Sí, en términos de medir los esfuerzos de uno, caminando una subida, pegando en la zona dos, todo se puede hacer mejor (con una comprensión adecuada de los datos de potencia) con un medidor de potencia.

Sin embargo, realmente no uso un monitor de frecuencia cardíaca para nada de eso. Me dice cuándo estoy absolutamente enrojeciendo una subida, momento en el que retrocedo o no como dicta la situación, y también es una buena medida de cuando la he estado cocinando en el transcurso de unas pocas semanas para evitar el 'sobreentrenamiento'. Desde mis días en las carreras del ciclocross, sé que puedo sentarme a las 180 a. M. Durante una hora, con algunas excursiones a 185 y ese es suficiente conocimiento para calificar a mí mismo cuando sea necesario, así como una década de tasa de salida de esfuerzo percibido.

En la rara ocasión, lo uso para ritmo, es perfectamente adecuado. Ha estado bien para las grandes subidas alpinas, y ha estado bien para tratar de permanecer en la Zona 2 para un transmisión de 200 km. El hecho de que no sea el pináculo no significa que no funcione en absoluto y si no está en entrenamiento, optimiza su dieta, duerme … entonces un monitor de frecuencia cardíaca es probablemente todo lo que necesita. Si solo estás montando tu bicicleta tanto como puedas y comiendo mucho azúcar, entonces diría que solo te quedes con un monitor de frecuencia cardíaca.

Esto me lleva al siguiente punto …

Los medidores de energía son caros

Tomando una encuesta de paja de nuestras guías a los mejores medidores de potencia en comparación con los mejores monitores de frecuencia cardíaca, hay un abismo bastante grande en términos de precio. Si toma algo como el Garmin HRM-Pro Plus, que se vende por alrededor de £ 120/$ 130, puede comprar tres o cuatro de ellos por el precio de un medidor de energía de un solo lado de nivel inferior como un modelo de cigüeñal izquierdo de 4IIII, que se vende a alrededor de £ 400/$ 400 dependiendo de que el nivel de grupo sea bate.

Con el costo de vivir fuera de control, y el precio de todas las demás cosas de bicicletas que también pasan por el techo, ahorrarse incluso $ 400 es mucho, pero en el otro extremo, comparando una correa de valor orientada al valor como el Polar H9 versus un conjunto de pedales de carretera SRM X-Power para datos de doble liderazgo que está buscando un ahorro de más de $ 1,000. Un grandioso. Mil dólares. Es mejor que se asegure de que desee ese campo de datos adicional, y será mejor que lo use para esa cantidad de dinero. Es una curiosidad muy costosa si estás en la cerca.

Más que solo el desembolso inicial, el costo de reemplazo también es más alto. Da a dañar su monitor de frecuencia cardíaca y es molesto pero no arruinará su semana, pero cancele un medidor de energía y comerá frijoles durante meses.

Finalmente, ¿tienes más de una bicicleta? Sí, los pedales se pueden intercambiar fácilmente, pero si se basa en una manivela, solo se usa de ella algo del tiempo. Camino y grava, o MTB? Entonces necesitarás uno para cada uno que sospecho.

¿Necesitas precisión, realmente? Además, no puedes convencerme de que los medidores de potencia a base de araña se ven bien.

¿Necesitas precisión?

Los mejores medidores de potencia, y los mejores entrenadores de interior a medida que sucede, cuentan con precisiones de +/- 1%. Para mis propósitos, no necesito eso. Necesito un ambiente general, y probablemente estaría perfectamente bien servido con un simple dial de media luna que varió desde 'estás en el café' a través de 'Lovely Trundle', 'ticking', y 'dándole algo', antes de finalmente aterrizar en 'si te mantendrás enfermo y tus dientes comenzarán a tintentarse'.

Si necesitas saber exactamente Qué poder está haciendo que más poder para usted, pero también pondría algo de dinero sobre la mesa y apuesto a que la consistencia y confiabilidad son más valiosas que la precisión absoluta. If you do an FTP test and your power meter tells you your FTP is one million billion trillion watts, and scales accordingly, it's still going to be a valuable training tool, though you may need the screen size of the Wahoo Elemnt Ace to fit the numbers in. Likewise, if it turns out that your brand new power meter tells you your FTP is 15 you may be pretty glum, but if it's consistent you can still train properly with it even Si su FTP real es un número mayor.

Un puñado de otras quejas

Esta es la parte de 'una cosa más' de este artículo. Hay algunas cosas más con las que simplemente no puedo hacer cuando se trata de medición de energía.

Primero, es otra cosa de cobrar. Sí, estoy absolutamente a bordo del cambio electrónico, y sí, sé que mi correa de frecuencia cardíaca también necesita cargar, pero cuando incluso las bandas presupuestarias como Garmin HRM-DUAL tienen una duración de la batería de tres años y medio, la duración de la batería es efectivamente infinita en mis ojos, hasta que muere, en cuyo caso es un gran asda para otra celda de coins.

Más que la duración de la batería, y tener que enchufar otra potencia umbilical en lo que debería ser por los derechos una máquina relativamente simple, quiero la menor cantidad posible cuando salgo por la puerta y conduzca. Las cosas han recorrido un largo camino desde tener que calibrar el medidor de energía en cada viaje (que estoy informado de manera confiable no toma más de un par de minutos, que es un par de minutos demasiado tiempo), pero si hay una opción de olvidar hacerlo (y tengo, con bastante frecuencia, hacer que el medidor de energía sea algo similar a un generador de números aleatorios).

Por último, y esto es subjetivo, creo que los medidores de potencia generalmente son adiciones feas a una bicicleta, de la misma manera que era la antigua caja de unión DI2 bajo el tallo. Los sistemas basados ​​en pedal a menudo tienen ejes bulbosos extraños, y los sistemas basados ​​en arañas pueden hacer que un hermoso bandeo se vea desgarbado. Si te tomas en serio la velocidad, entonces la estética no debería importar, pero me encantan las bicicletas y quiero que se vean lo mejor posible.

Si Tadej Pogačar pudiera pasar con solo un monitor de frecuencia cardíaca, entonces creo que también podría hacerlo.

Si la frecuencia cardíaca es lo suficientemente buena para Tadej Pogačar …

Los profesionales, con muy pocas excepciones, entrenan con poder, pero en una entrevista antes del Campeonato Mundial en Zurich (una carrera que ganó), Tadej Pogačar reveló que podía entrenar fácilmente solo usando datos de frecuencia cardíaca:

“He estado entrenando con monitores de frecuencia cardíaca desde que no sé, 12 años”, reveló Pogacar a Peter Attia de El podcast de unidad “Así que diría que sé cómo responde mi frecuencia cardíaca cuando estoy cansado o cuando soy bueno. Entonces, sí, solo podría ir por el ritmo cardíaco, pero siempre es bueno comparar la frecuencia cardíaca con el poder, pero los medidores de energía no son tan confiables en estos días”.

Agregar más aclaraciones del esloveno dijo: “Siempre debe tener cuidado con las temperaturas del exterior, la calibración, todo. Y sí, a veces puede estar fuera. Debe tener cuidado con esto”.

Si el mejor ciclista del mundo no está convencido de los méritos de los medidores de potencia versus monitores de frecuencia cardíaca, entonces tal vez también podría manejar sin un medidor de potencia.