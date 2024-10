Si circula por caminos rurales, especialmente cerca de ganado, debe prestar atención.

No necesariamente tengo la constitución más férrea. De hecho, tengo fama de tener un estómago sensible, pero recientemente tuve una de las peores experiencias de mi vida conduciendo. No, no fue un accidente grave, ni siquiera un conductor que deliberadamente me pasó cerca (ambas cosas son horribles a su manera, como lo sé por experiencia).

En esta ocasión, al volver a casa después de un recorrido montañoso de 200 kilómetros por el sur de Gales para visitar algunos recuerdos de mi infancia, me sorprendió, a 50 kilómetros de casa, el virus estomacal más catastrófico. Durante un par de horas, me arrastré hasta casa, incapaz de pedir rescate debido a una combinación de la ausencia de mi pareja y mi propia mentalidad sanguinaria. Calambres estomacales, vómitos proyectiles… me dolía tanto el estómago que no podía mantener la cremallera de mi camiseta cerrada, lo que significaba que también me estaba congelando. Después de llegar a casa, esto continuó y luego, para colmo de males, también afectó al otro extremo de mi sistema.

Te ahorraré otros detalles horribles, pero esta no es la primera vez que sucede, aunque sí fue la peor. Lo atribuyo a una cosa: los efluentes agrícolas. Gran parte de mi conducción se realiza en caminos rurales. Son más interesantes de manejar y, en general, están más libres de automóviles, pero a menudo circulan junto a tierras agrícolas. En verano, esto rara vez es un problema, pero las primeras tres horas de mi terrible excursión por Gales transcurrieron bajo la lluvia y una parte importante por caminos que recientemente habían sido cubiertos de estiércol. Esto refleja las veces anteriores que esto sucedió; Paseos largos y húmedos en los que el cuerpo está más agotado de lo habitual y un mayor riesgo de que los efluentes lleguen a la boquilla de las botellas.

Es un pequeño cambio, pero ha hecho maravillas con mi capacidad para beber mientras conduzco en condiciones de barro.

He aprendido a tener cuidado. Los guardabarros son imprescindibles para mí en cualquier viaje mojado en carretera, no solo para mantenerme seco sino también para mantener mis botellas limpias, pero incluso con los mejores guardabarros para bicicletas del mundo, existe un riesgo distinto de cero de contaminación y en grava. A menudo no tengo guardabarros. Como tal, comencé a desenroscar completamente las tapas de mis botellas para tomar un sorbo, pero esto a menudo significaba que bebía menos y, por lo tanto, regresaba a casa convertido en un hombre después de largos paseos invernales.

Ahora tengo en mi poder algo que es a la vez barato y genuinamente transformador: botellas con tapa. Sí, estos son transferidos del mundo MTB, ya que esos muchachos y muchachas radicales están mucho más versados ​​​​en mantener el barro fuera de sus orificios (ver también: gafas). Estas son las botellas Elite Jet Plus, en mi versión favorita de 750 ml, pero me he encontrado con muchas en el mercado. Elite fabrica varios, al igual que Camelback con su modelo Podium Dirt. En mi opinión, se encuentran entre los mejores accesorios de bicicleta para montar en invierno.

Si eres de una opinión gástricamente sensible, o simplemente no quieres repetir lo que me pasó a mí, estas botellas realmente son una mejora que podría salvarte de una terrible experiencia. En el verano sospecho que quedarán guardadas en el armario de 10.000 botellas que tengo en mi poder, pero las usaré durante todo el invierno y más allá hasta que se seque.