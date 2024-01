“Participará en la temporada de ruta y luego en los Juegos Olímpicos en MTB”, dice Roodhoft tras la victoria de Gavere

Puck Pieterse tendrá un calendario de ruta más extenso en 2024, según el director del equipo Fenix-Deceuninck, Philip Roodhoft.

El joven de 21 años ya es uno de los mejores atletas multidisciplinarios del ciclismo, impresionando a nivel de élite en ciclocross y ciclismo de montaña. Sin embargo, su carrera en ruta aún está en su infancia, ya que solo completó dos carreras en ruta profesionales en 2023.

A pesar de esto, sus dos días de carrera incluyeron un fantástico quinto puesto en Strade Bianche solo superado por cuatro estrellas de la ruta: Demi Vollering, Lotte Kopecky, Cecilie Uttrup Ludwig y Annemiek van Vleuten.

Por supuesto, los caminos de grava blanca que se corrieron en Strade se adaptaban a las características de la especialista en todoterreno, pero su poder explosivo y su capacidad para escalar en ciclocross y bicicleta de montaña sugieren que podría desempeñarse bien en una multitud de recorridos.

“Definitivamente volverá a correr en Strade Bianche la próxima temporada”, dijo Roodhoft a WielerFlits después de la ronda del Mundial de ciclocross en Gavere.

“También queremos ampliar un poco su programa, pero no queremos comprometernos demasiado por adelantado. Queremos esperar y ver cómo sale del invierno”.

Pieterse consiguió su primera victoria de la temporada de invierno en la Copa del Mundo de Gavere por delante de Fem van Empel, poniendo fin a su larga racha de victorias en el proceso, mientras que su verano se centrará en gran medida en los Juegos Olímpicos de París y el cross-country MTB. evento.

“Su programa de ruta no debería interrumpir su preparación para los Juegos Olímpicos y también tenemos que hacer todo bien a largo plazo”, afirmó Roodhoft.

“De todos modos, esperamos que compita en más carreras que la temporada pasada. Nosotros también esperamos eso. El año pasado vimos en Strade Bianche que tiene sentido seguir trabajando en esto.

“El año pasado se trató de descubrimiento y se notaba que ella lo disfrutaba. No la presionamos en absoluto. Se preparó bien entonces, pero claro, todavía no estaba al 100%. Entonces no tenía ambiciones porque no había puntos de referencia. Ahora esas dos cosas están ahí”.

Fenix-Deceuninck dio el salto al Women’s WorldTour en 2023 y se mostró con creces en las carreras más importantes, consiguiendo una victoria de etapa en el Tour de France Femmes a través de Yara Kastelijn, otra corredora que tenía una sólida experiencia en ciclocross.

Junto a ella, Christina Schweinberger, Julie De Wilde y Marthe Truyen se establecieron como corredoras a tener en cuenta, ya que el desarrollo en Fenix-Deceuninck funciona bien. Pieterse será clave para el futuro del equipo después de haber firmado una extensión de contrato a principios de temporada hasta 2027.

Pieterse se ha desempeñado en la cima de cualquier disciplina en la que se haya centrado, incluso a una edad tan joven, con su éxito en ciclocross evidente y sus resultados en bicicleta de montaña quizás más impresionantes.

En su primera temporada de élite de MTB, se convirtió en la primera holandesa en ganar el título general de cross-country en la Copa del Mundo de Mountain Bike UCI.

Obtuvo consistentemente resultados en el podio y obtuvo victorias tanto en XCO como en XCC durante todo este verano. Pieterse terminó segundo en pista corta y tercero en cross-country en el Campeonato Mundial de Escocia, detrás de Pauline Ferrand-Prevot, y parece ser un candidato perfecto para un maillot arcoíris en el futuro.

Compañeros estrellas multidisciplinares han demostrado lo bien que sus talentos pueden traducirse en la carretera, como las leyendas Marianne Vos y Ferrand-Prevot. Pero más recientemente, Shirin van Anrooij y Fem van Empel, que son dos de las competidoras más cercanas de Pieterse en ciclocross en este momento, ya han tenido éxito a nivel WorldTour, lo que sugiere que un camino similar es inminente para la holandesa.