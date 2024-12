El ciclista holandés se une a Van Empel, Brand y Alvarado en la cima de la lista de favoritos

Puck Pieterse comenzará la primera de las 11 carreras que conformarán su temporada de ciclocross 2024-2025 el domingo en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Namur.

“Estoy deseando volver al campo en Namur”, dijo Pieterse El Nieuwsblad del campo de entrenamiento Fenix-Deceuninck en Benicassim, España.

“Estoy motivado para cada carrera, pero siempre un poco más para Namur. Es uno de los circuitos más bonitos, me gusta correr allí. Eso siempre me proporciona una motivación extra. Y al principio llego con la mente fresca”.

La joven de 22 años viene de un descanso de dos meses de la competición, más largo de lo habitual después de que apuntara al título del Campeonato Mundial de Gravel UCI en octubre, finalizando cuarta, y de una temporada muy ocupada en ciclismo de carretera y montaña antes de la que incluyó los Juegos Olímpicos. y Tour de Francia, donde ganó la etapa 4 en Lieja.

“Ahora estoy empezando a sentir picazón”, dijo Pieterse. “He seguido muchas competiciones por televisión en las últimas semanas y ahora tengo ganas de empezar yo mismo. Las dos primeras semanas de mis vacaciones no toqué la bicicleta, después sólo pedaleé durante dos semanas cuando me apetecía He vuelto a entrenar de forma estructurada desde noviembre. No es mucho tiempo, pero todavía espero alcanzar el nivel de los inviernos pasados”.

Aunque su temporada 2024 ha estado ocupada y su inicio en ciclocross se retrasó, Pieterse tiene 12 carreras planeadas antes del Mundial, la mayoría de las cuales son Copas del Mundo, siendo la penúltima ronda en Maasmechelen la única en su calendario.

“Voy a hacer casi tantas carreras de ciclocross como la temporada pasada. No creo que haya corrido tantas competiciones en tan poco tiempo, y también voy a correr fines de semana dobles por primera vez”.

Su primer doble fin de semana llegará la próxima semana con las Copas del Mundo en Hulst y Zonhoven, seguidas de las carreras del 'kerstperiode' en Gavere, Diegem y Baal los días 26, 30 de diciembre y 1 de enero.

“Vi en la televisión que el nivel de los mejores atletas es muy similar”, dijo Pieterse. “El año pasado las diferencias eran mayores. De hecho, quiero competir por la victoria de inmediato y espero estar en el escalón más alto con la mayor frecuencia posible. Pero al mismo tiempo tengo que esperar y ver cómo está mi condición y cómo Mi preparación dará sus frutos. El Campeonato Mundial en Liévin a principios de febrero es mi principal objetivo del año”.

La Copa del Mundo de Namur, con sus empinadas subidas alrededor de la ciudadela, es uno de los circuitos más exigentes del calendario.

“Me doy cuenta de que este no es un recorrido en el que se empieza con calma y se sienta un rato sobre las ruedas. En Namur, a menudo gana el más fuerte, esconderse es imposible. Y, sin embargo, en secreto espero ser lo suficientemente bueno para luchar por el título. Si esa esperanza está justificada, lo veremos el domingo.

“Probablemente estaré en la tercera fila de salida. En principio, en Namur tienes tiempo suficiente para ascender inmediatamente, aunque existe el riesgo de acabar entre la multitud”.

Calendario de ciclocross 2024-2025 de Puck Pieterse