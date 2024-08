La velocista holandesa consigue la mayor victoria de su carrera y su primer maillot amarillo, y se lo dedica a su difunto abuelo

Apenas dos semanas antes de ganar la primera etapa y con ella el maillot amarillo del Tour de Francia Femenino 2024, Charlotte Kool (DSM-Firmenich PostNL) luchaba por respirar adecuadamente a alta intensidad, pese a “hacerlo todo bien” en los entrenamientos, y solo encontró la solución gracias a los especialistas en el último suspiro.

Kool se esforzó por explicar el problema técnico que la estaba afectando, simplemente señaló su pecho y afirmó que “esa parte estaba un poco atascada y realmente no podía respirar” antes de acudir a un profesional, quien “en realidad lo aflojó todo y pude sentir inmediatamente que podía respirar de nuevo, literalmente”.

Para Kool, 2024 había sido un gran bajón con respecto a su temporada de 13 victorias del año anterior, en la que solo había conseguido una victoria antes del gran triunfo de hoy en La Haya. Y no eran los ocho segundos puestos lo que más la molestaba, sino la sensación de que algo no iba bien.

“No me sentí bien durante toda la temporada, pero pensé que tal vez me faltaba un poco, pero luego, hace dos semanas, todavía me faltaba algo cuando hice todo bien en el entrenamiento y realmente no pudimos identificarlo. Luego tuve un poco de fiebre, así que tratamos de encontrar realmente cuál es la razón por la que no me siento realmente bien”, dijo Kool durante su conferencia de prensa. “El entrenamiento normal estuvo bien, pero fue solo cuando estaba realmente al límite e hice mi sprint, sentí que no lo alcancé o algo así.

“Para ser honesto, no me importaban los segundos puestos, lo que más me preocupaba era que no me sentía bien. Si me ganan y me siento en mi mejor versión, entonces puedo vivir con ello, pero no me sentí en mi mejor versión.

“Entonces finalmente encontré la razón”, refiriéndose nuevamente al problema respiratorio y la solución tardía. “Creo que esa fue la razón por la que finalmente me sentí yo mismo nuevamente y estoy realmente feliz de que haya llegado justo a tiempo”.

Cuando Kool tomó la delantera a 200 metros del final de la carrera hacia la playa, no mostró signos de problemas respiratorios, solo la fuerza necesaria para abrirse paso entre las mejores corredoras del Tour de France Femmes, dejando a Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) y Elisa Balsamo (Lidl-Trek) detrás de ella.

Sin embargo, no se repitió la rivalidad con su ex compañera de equipo Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), que sufrió un problema mecánico en el último momento y no pudo disputar el sprint. Pero Kool no tenía ni idea, ya que se centraba únicamente en la tarea que tenía por delante: aguantar hasta la línea de meta para hacerse con el maillot amarillo, igualando el logro del equipo masculino DSM Firmenich PostNL con Romain Bardet en junio.

“Era, por supuesto, una recta larga, así que sabía que sería un poco caótico, pero normalmente somos buenos en los sprints caóticos. Perdí a mis compañeras de equipo, pero creo que fue al final, no fue tan grave, y vi algo de caos a mi lado, pero realmente no vi lo que pasó”, dijo Kool en respuesta a si había visto a Wiebes perder su cambio trasero en medio de un ligero contacto.

“Tenía la sensación de que necesitaba empezar mi sprint ahora y estaba feliz de que fuera suficiente porque sufrí mucho y pensé 'Uf, es más largo de lo que pensaba', pero simplemente lo hice”.

Kool, de 25 años, dijo que con la victoria estaba honrando a su difunto abuelo, a quien perdió en los últimos años, y abrazó emocionalmente a su abuela después del final.

“Él era mi mayor fan, pero desafortunadamente murió, creo que hace dos años. Mi abuelo me lo dio todo e incluso cuando fui la última, lloraba porque estaba muy orgulloso de mí”, dijo Kool al detallar la interacción.

“No importaba lo mal que me portaba, él siempre estaba ahí y me apoyaba, así que después de cada carrera lo llamaba. Entonces le dije a mi abuela: 'Este es para mi abuelo', y ella lo estaba pasando mal porque estaban muy enamorados y él era, por supuesto, su amigo de toda la vida, así que le dije que este era para él”.