El campeón del Tour y su joven compañero lideran la línea del equipo holandés en la Tirreno-Adriático

Mientras Jonas Vingegaard es el centro de atención como favorito general y líder de la general de Visma-Lease a Bike en Tirreno-Adriatico, a su lado estará el joven talento Cian Uijtdebroeks, a quien el danés ha “tomado bajo su protección”.

El belga de 21 años competirá junto al dos veces ganador del Tour de Francia por segunda vez esta temporada en la Regata de los Dos Mares después de trabajar bien para apoyar el dominio de Vingegaard en O Gran Camiño.

Uijtdebroeks se unió a Visma-Lease a Bike después de una controvertida saga con Bora-Hansgrohe en la que ambas partes afirmaron que viajaría para ellos en 2024. Su contrato finalmente se rescindió y fichó por Visma en diciembre.

El belga ha manifestado su satisfacción por el resultado y ahora buscará progresar como piloto de la general en Visma-Lease A Bike, tomando a Vingegaard como modelo.

“Vingegaard me ha acogido un poco bajo su protección”, dijo Uijtdebroeks al periódico belga Het Laatste Nieuws.

“Él me mira correr, me da consejos durante la carrera y luego me da su opinión. Me ve como un chico joven que puede hacer grandes cosas en el futuro.

“Si tengo alguna pregunta, puedo hacerla de inmediato y recibiré inmediatamente una respuesta honesta. Nos llevamos muy bien.”

Uijtdebroeks ya ha tenido un buen desempeño en sus dos años en Bora-Hansgrohe, terminando octavo en la Vuelta a España del año pasado, sexto en el Tour de Romandía, noveno en el Tour de Suiza y la victoria general del Tour de l’Avenir 2022.

Pero Vingegaard ve un techo mucho más alto para su joven compañero de equipo.

“Creo que algún día podrá ganar un Gran Tour”, dijo Vingegaard. ciclismonoticias y otros medios antes de Tirreno-Adriatico.

“Aún es muy joven y tiene mucho potencial. Probablemente sea uno de los mayores talentos del deporte. Es bueno que esté en nuestro equipo y no en un equipo rival y estoy feliz de tenerlo conmigo en Tirreno-Adriatico”.

Vingegaard será el foco del equipo holandés en los días clave de montaña de las etapas 5 y 6, pero Uijtdebroeks será uno de los últimos corredores en el tren del danés junto a Ben Tullett y Steven Kruijswijk.

“Creo que quizás tendrá un papel secundario como en el Gran Camiño, pero a veces también podría llegar a la meta. Irá a todo gas en la contrarreloj y luego veremos nuestras tácticas”, dijo Vingegaard.

“Encaja bien en el equipo. Es profesional y tiene muchas ganas de aprender. Eso le hace encajar muy bien”.

Uijtdebroeks fue quinto en O Gran Camiño detrás del líder del equipo Vingegaard y el resto de los corredores de la general que estaban a más de 1:55 del danés después de tres días de carrera competitiva.

Se basará en eso en Tirreno antes de dirigirse a la Volta a Catalunya junto a Sepp Kuss, con un debut y liderazgo programados para el Giro de Italia en mayo. Allí será el único corredor de la general enviado por el equipo holandés, con Wout van Aert y Olav Kooij también en la búsqueda de etapas.