El Ministro del Interior envía un mensaje a los prefectos de los departamentos ante la previsión de temperaturas más altas en Francia este julio

Se pronostica otra ola de calor en Europa occidental en los próximos días, y el próximo Tour de Francia se verá afectado a medida que aumenten las temperaturas.

El Ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ha anunciado una serie de directrices que los prefectos (representantes de cada departamento de Francia) de todo el país deben implementar en caso de una “alerta roja” meteorológica.

L'Equipe informa que los prefectos podrán tomar medidas, incluida la posible cancelación de etapas, si la temperatura aumenta a niveles peligrosos.

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“Como medida excepcional y en consulta con el organizador y todas las partes interesadas, se podrá decidir cancelar una etapa cuando las condiciones sanitarias o operativas ya no nos permitan garantizar simultáneamente la seguridad de los espectadores, del personal movilizado y la continuidad de la respuesta a las emergencias de la población”, se lee en un mensaje del Ministerio del Interior a los prefectos.

Durante la carrera, el organizador del Tour de Francia, ASO, proporcionará monitoreo del clima cada hora, mientras que los planes para proteger a los fanáticos a lo largo de la ruta incluyen transmitir mensajes de seguridad pública, distribuir agua, fanáticos y sombreros, agregar más áreas con sombra y establecer sistemas de nebulización.

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En lo que respecta a los corredores del pelotón del Tour, el Protocolo de Alta Temperatura de la UCI podría entrar en vigor si la Temperatura del Globo Húmedo (WBGT) aumenta a niveles peligrosos en o por encima de la zona roja de alto riesgo de 28°C. Las acciones pueden incluir adaptar los horarios de salida, neutralizar tramos de etapas e incluso cancelar carreras.

Las medidas menos drásticas que se implementarán durante las etapas calurosas incluyen la extensión de los recortes de tiempo en las etapas y el aumento del número de motos que suministran agua en la carrera.

Recientemente, las federaciones nacionales de Europa occidental tomaron medidas para proteger a los ciclistas durante varios campeonatos nacionales y, con otra ola de calor pronosticada, es posible que se observe lo mismo en el Tour.

El presidente de la Unión Francesa de Ciclistas (UNCP), Pascal Chanteur, afirmó recientemente Bici.Pro que las carreras durante el verano, como el Tour, se corran por la mañana para evitar las horas más calurosas del día.

“Ha llegado el momento de sentarse y trabajar juntos para avanzar en el cronograma”, dijo.

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“Las carreras deberían empezar a las 9:00 y terminar a las 14:30, y la televisión seguiría siendo beneficiosa, porque a esa hora la gente está en casa y habría muchos espectadores.

“Estoy convencido de que es una cuestión de sentido común. ¿Por qué los ciclistas deberíamos vernos obligados a correr con un calor de 45 grados?”

Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, dijo L'Equipe que ASO está en “contacto constante” con el Ministro del Interior para controlar la situación. También describió las medidas que se están tomando para proteger a las personas durante el Tour.

“Estamos en contacto constante con el Ministerio del Interior; ayer (jueves) estuvimos hablando con el jefe de gabinete del Primer Ministro”, dijo.

“Y todo este sistema se planifica de la misma manera cada año. Un prefecto siempre puede tomar decisiones de este tipo por el bien de la población. Todo es sentido común. Para los corredores, aplicamos el protocolo de la UCI.

“Para el público, en France Télévisions, en Radio France, en las emisoras locales de ICI, en las salidas y llegadas de las etapas y a lo largo del recorrido del Tour, difundimos regularmente mensajes de sentido común sobre el calor. Un año más, la caravana distribuirá 2.500.000 gorros, 550.000 bidones de agua y 400.000 litros de agua”.