El Ministro del Interior envía un mensaje a los prefectos de los departamentos ante la previsión de temperaturas más altas en Francia este julio

Se pronostica otra ola de calor en Europa occidental en los próximos días, y el próximo Tour de Francia se verá afectado a medida que aumenten las temperaturas.

El Ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ha anunciado una serie de directrices que los prefectos (representantes de cada departamento de Francia) de todo el país deben implementar en caso de una “alerta roja” meteorológica.

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