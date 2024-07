“No le quito nada al gran Eddy Merckx, es solo un número”, dice Cavendish sobre el mejor ciclista de todos los tiempos

Después de que todo el mundo del ciclismo, ya fueran amigos, familiares o rivales, se regocijaran cuando Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) logró su victoria número 35 de etapa en el Tour de Francia en Saint Vulbas, quizás la reacción más importante fue la del gran Eddy Merckx.

Después de todo, el mejor ciclista de todos los tiempos era el único hombre que había estado junto a Cavendish con un total de 34 victorias en el Tour antes de la histórica etapa de ayer, cuando el misil de Manx se alejó tanto del grupo de sprinters del Tour para obtener la victoria como de Merckx para obtener el récord de victorias de etapa.

Cuando Cavendish igualó el récord de 34 victorias de etapa del Tour de Francia de Merckx en 2021, la portada de El equipo Esta mañana, el periódico francés se limitó a escribir: “Mark Cavendish, el caníbal”.

Sin embargo, a pesar de que el periódico francés le dio el famoso apodo al británico Merckx, solo hubo respeto por parte del hombre de 79 años, que respondió a la hazaña en las redes sociales.

“¡Felicitaciones a Mark Cavendish por este logro histórico! ¡Qué buena persona que rompió mi récord!”, dijo Merckx en una historia de Instagram.

Merckx y Cavendish, por supuesto, fueron muy diferentes en sus métodos, con el gran belga logrando victorias en todos los tipos de etapas, ya sean días de montaña o contrarreloj, hasta alcanzar un total récord de cinco victorias en la general del Tour de Francia.

Cavendish no sólo se apresuró a corregir que era “nuestro récord, no su récord” cuando se le pidió que le diera un mensaje a Merckx, sino que también señaló que 35 es sólo un número y nada que le quite brillo al mejor ciclista masculino de todos los tiempos.

“Quiero a Eddy, siempre ha sido muy amable conmigo. Fue nuestro récord, no su récord, pero es un número”, dijo Cavendish a Noticias VTM“No se trata de robarle nada al gran Eddy Merckx, es solo un número. Eddy Merckx es Eddy Merckx”.

Merckx se mantuvo fiel a su palabra de 2021 de que felicitaría a Cavendish, a pesar de su inquebrantable naturaleza competitiva incluso después de su retiro, y declaró anteriormente que La Gazzetta dello Sport que “no le quitará el sueño”.

Y es sin duda esa naturaleza compartida de competencia extrema la que le ha traído a él y a Cavendish el nivel más completo de éxito. El hecho de que el hombre de Man esté en el Tour de Francia 2024 a los 39 años es un testimonio suficiente de su determinación por ganar, especialmente después de todo lo que ha pasado desde una enfermedad grave, depresión y el accidente y la fractura de clavícula en el Tour de 2023, donde el puesto 35 parecía tan lejano.

Cavendish y Merckx ahora están separados en la cima de la clasificación de victorias de etapa del Tour, pero el Manx Missile ciertamente no estará contento con solo una ahora que la tiene.

La etapa de hoy en Dijon es la primera oportunidad de alcanzar las 36 etapas, una cifra de la que el mundo del ciclismo no se había atrevido a hablar… salvo Cavendish, que ya sabía a qué nivel estaba antes de la victoria de ayer y que ya soñaba con “36, 37, incluso 40 etapas” antes de que empezara la carrera. No se trataba de ganar a Merckx para mantenerse en solitario, sino, como siempre, de ganarse a sí mismo.