He estado probando las mejores chaquetas de ciclismo de invierno semana tras semana este invierno, y la mayoría de la cohorte de prueba fue elegida porque llenan un nicho determinado, ya sea en precio o rendimiento. Algunas son caras, como la Assos Equipe R Habu, mientras que otras son increíblemente asequibles como la Van Rysel Winter Road Cycling Jacket Endurance: un nombre pegadizo, ¿verdad?

La chaqueta de invierno Assos Equipe RS Johdah S9 Targa, igualmente prolija, no es ninguna de esas cosas. Tiene un PVP de £635 / $770. Ni siquiera creo que llamarlo “caro” lo cubra en este caso: se acerca al doble del costo de la chaqueta Equipe R Habu, y eso fue caro en sí.

Aprecio plenamente que esta no sea una opción de compra viable para muchos (me atrevo a decir la mayoría) de ustedes, pero también sospecho que, como yo, tienen al menos un poco de curiosidad por saber qué sucede cuando van todos. en ropa de invierno. Sin restricciones, todos cantando, todos bailando, todo el tiroteo. Cualquiera que sea la frase que prefieras, se aplica a esta chaqueta, que cuesta aproximadamente lo mismo que mi alquiler mensual o, como se señaló en un viaje reciente, más que algunas bicicletas bastante decentes.

Además, es bastante difícil no parecer totalmente desconectado al asistir a un paseo por las colinas en una noche de bodas de invierno en un Pinarello Dogma, usando esta chaqueta. Se utilizaron muchas frases apresuradas de “no, yo no las compré”.

Diseño y estética

Comencemos con las convenciones de nomenclatura, ya que las designaciones de Assos son algo confusas. La chaqueta de invierno Assos Equipe RS Johdah S9 Targa se puede dividir en lo siguiente: assos (la marca, que espero que hayas adivinado, pero si no, tal vez tomes otro café), Equipar (la línea de ropa de carreras, separada de Mille, que es la gama de resistencia), RS (el rendimiento más alto de la línea Equipe, uno por encima de 'R'), Johdah (el nombre del modelo) Chaqueta de invierno (es una chaqueta de invierno), T9 (esto es similar a la edición, por lo que una prenda S9 es más antigua que una S11), y finalmente Targa (la iteración final y más marcada de una prenda antes de ser reemplazada por un modelo totalmente nuevo). ¿Entiendes todo eso? Bien.

Dejando a un lado la ensalada de palabras, suceden muchísimas cosas con esta chaqueta, así que abróchate el cinturón. El Johdah está diseñado para usarse como una segunda piel, eliminando efectivamente la necesidad de una camiseta, y la designación RS significa que es para carreras, o al menos para andar en bicicleta a alta intensidad.

El caparazón exterior está construido con el softshell 'Sphere' de la marca y es un poco más rígido que la mayoría de las chaquetas de invierno que he probado. No tiene un forro flotante como el Equipe R Habu de la marca, y los paneles frontales están respaldados por un tejido bastante resistente, lo que le da a todo el frente una sensación de resistencia.

Las mangas están más aisladas, con un grueso vellón cepillado debajo de una tela elástica flexible en la parte superior de los brazos unida a una tela más rígida para los antebrazos, que tiene un respaldo de vellón con un patrón de diamante que hace que esa sección sea más transpirable. Los puños no tienen bordes sin rematar como en el Equipe R Habu, o incluso en las chaquetas Mille GT Hashoogi, con un puño elástico resistente pero de muy bajo perfil cosido y soldado en su lugar.

Dentro de los paneles frontales hay una segunda media chaqueta. Es similar a una chaquetilla de torero de Lycra con forro polar, con una cremallera desplazada y un cuello que llega hasta el cuello, por encima del cuello de la chaqueta exterior. El objetivo aquí es actuar eficazmente como un calentador integrado para el cuello y el pecho, permitiendo al ciclista abrir un poco la chaqueta exterior sin exponer directamente la capa base o el maillot que se encuentra debajo. El cuello inferior de la chaqueta es ligeramente más grueso, pero más elástico y más lanudo que la tela de la cara principal en la parte delantera.

En la parte trasera tienes tres bolsillos estándar, completos con solapas internas para mantener seguro el contenido (hasta ahora Assos) y un bolsillo con cremallera para objetos de valor. Una gran tira reflectante en el elástico del dobladillo inferior ayuda con la visibilidad, pero encima de los bolsillos los paneles traseros son inusuales. Hay una gran área central de malla, respaldada internamente por un ligero vellón, en la que se puede guardar una capa adicional sin ocupar espacio en el bolsillo. Esto es adecuado para una capa extra delgada como la chaqueta aislante Albion Ultralight, o una capa impermeable delgada como la chaqueta impermeable Maap Atmos, aunque Assos también sugiere usar sus propias versiones de ese tipo de capa.

El resto de los paneles traseros que rodean el gran bolsillo 'GOBAPOK' están forrados, pero en general, la parte trasera de la chaqueta es más delgada y se siente menos aislada que la parte delantera, especialmente si se tiene en cuenta la chaqueta interior integrada.

Finalmente, tenemos los dos respiraderos, o el Difusores ValveTeken el lenguaje de Assos. En la parte exterior de cada clavícula hay dos agujeros bastante grandes. Eso estimula el flujo de aire dentro y fuera de la primera capa de la chaqueta, pero no dentro de la segunda chaqueta interna. ¿Truco o característica útil?

Actuación

Sé que algunos de ustedes esperan leer que, a pesar del enorme precio, la chaqueta fue decepcionante, pero me temo que seré yo quien decepcionará; es jodidamente maravilloso. Pero eso no debería sorprendernos, ¿verdad? En breve abordaré si puede justificar el precio, pero en términos de rendimiento puro en climas fríos, quedé absolutamente impresionado.

En mi opinión, no hay mejor prueba para una chaqueta de invierno que mi paseo semanal por las colinas. Cada miércoles, una multitud de personas con ideas afines se reúne para destrozarla en 13 de las colinas más desagradables de Bristol, y he usado esta chaqueta en temperaturas desde 4ºC hasta -2ºC (39-28ºF) y cada vez que he regresado a casa sin haberlo hecho. Me enfrié incluso cuando esperé en la cima y rodé hacia la siguiente colina, y también estaba completamente seco.

La capacidad que tiene esta chaqueta para regular la temperatura en una variedad de niveles de esfuerzo es casi milagrosa. Si bien el Equipe R Habu es brillante, es un poco más adecuado para resultados de mayor esfuerzo, pero con el Equipe RS Johdah me sentí tan cómodo en la zona dos como después de sprints repetidos de esfuerzo máximo y sabor a sangre. No sé si son las rejillas de ventilación específicamente, pero estoy seguro de que ayudan a expulsar un poco de aire caliente y húmedo antes de que tenga la posibilidad de condensarse en algo y empaparte, lo que eventualmente provocará los temidos escalofríos.

El ajuste tampoco es tan ceñido como el Equipe R Habu, y creo que esa ligera capa adicional de aire ayuda a aumentar las propiedades aislantes, pero también cuando la chaqueta se mueve, estoy convencido de que actúa como fuelle, expulsando aire. desde arriba. Sin algunas imágenes térmicas no puedo estar seguro, pero ciertamente tiene más sentido para mí.

La media chaqueta interna también es maravillosa. De vez en cuando necesitaba abrir el cuello de la chaqueta para refrescarme un poco, y era mucho más placentero que tener una ráfaga inmediata de aire helado directamente sobre mi piel. Lo que yo diría es que con dos cuellos altos en esta chaqueta, y un alto potencial de que también puedas usar una capa base de cuello alto, usaría una camiseta de cuello bajo debajo si la necesitas, o las cosas pueden quedar un poco apretado en el cuello. La cremallera desplazada de la capa interna ayuda a evitar la irritación, pero si las pestañas de la cremallera estaban en la orientación incorrecta, ocasionalmente irritaban mi cuello.

Si bien soporta esfuerzos realmente elevados como ningún otro que haya probado con este nivel de calidez, también puede mantenerte protegido y abrigado a intensidades más bajas. La tela frontal exterior es rígida (debo agregar que no es incómoda en ningún sentido) y completamente impermeable al viento. Te sientes totalmente protegido, lo que te lleva a felices sueños disociativos de subir a un Alpes en la nieve.

A decir verdad, nunca usé el bolsillo interno de almacenamiento de la chaqueta. La chaqueta aislante Albion Ultralight me acompañó en cada viaje que hice con esta chaqueta, y fue perfecta para llevar el nivel de comodidad a un nivel superior, generalmente cuando camino a casa y me refresco después de las repeticiones de colinas, pero es tan pequeña que nunca me molestó. estar en un bolsillo, y allí es un poco más accesible.

Finalmente, el ajuste. Al igual que el Equipe R Habu, el Equipe RS Johdah se siente muy extraño fuera de la bicicleta. Tira y tira en los lugares equivocados, más que cualquier prenda de Assos que haya usado, pero en la bicicleta, todo encaja. No es tan cómodo de llevar como el Equipe R Habu, aunque la regulación de la temperatura es mejor.

Valor

Esta es la mejor chaqueta de ciclismo de invierno, sin duda entre las que he usado, en términos de rendimiento puro. Sin embargo, no puedo, en conciencia, recomendarte que lo compres, a menos que gastar esa cantidad de dinero en una prenda de vestir no tenga ninguna importancia para ti. Si es así, ponte manos a la obra, no te decepcionarás de ninguna manera.

Sin embargo, siendo realistas, a pesar del rendimiento sublime y líder en el segmento, no es $350 mejor que el Equipe R Habu. Teniendo en cuenta mi consejo de consumo, para la mayoría de vosotros el número de salidas en las que sacaréis lo mejor de esta chaqueta, aquellas a temperaturas inferiores a 6 ºC/43 ºF, son pocas y espaciadas y estaréis bastante bien cubiertos. para esas condiciones por muchas de las chaquetas de nuestra guía del comprador sobre las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. Si tuviera este dinero para gastar, compraría el Equipe R Habu y un Albion Ultralight/Maap Atmos.

Veredicto

La chaqueta de invierno Assos Equipe RS Johdah S9 Targa es verdaderamente un milagro de diseño e ingeniería textil. Funciona como ningún otro que haya usado, manteniéndome abrigado, pero fundamentalmente libre de sudor en condiciones absolutamente heladas en todo, desde entrenamientos de máximo esfuerzo hasta paseos de menor intensidad. Es cómodo, con un montón de funciones y buenos bolsillos, y mi única queja real es que a veces puede quedar un poco apretado en el cuello.

Si quieres lo mejor que el dinero puede comprar, aquí tienes tu chaqueta, es tan simple como eso, pero la diferencia de precio entre la Johdah y la Habu no está en consonancia con el salto en rendimiento; puedes acercarte bastante por menos dinero.