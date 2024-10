Desde Box Hill, hasta Alpe du Zwift y Mont Ventoux. ¿En qué medida se parecen las versiones virtuales de Zwift a las reales?

Con el cambio de estaciones, muchos de nosotros cambiaremos la carretera por el entrenamiento bajo techo. Para muchos ciclistas de interior, Zwift es una de las plataformas de entrenamiento de interior más populares que la gente utiliza con multitud de mundos y rutas virtuales. Una gran parte del atractivo de Zwift es la inclusión de famosas subidas virtuales en las que podemos ponernos a prueba para obtener mejores marcas personales, contra nuestros amigos o compararnos con los ciclistas más rápidos del mundo. Pero, ¿qué tan realistas son estas escaladas virtuales en comparación con las reales? Para descubrir qué diferencias hay entre ellos, hemos analizado en detalle Box Hill, Alpe d'Huez (du Zwift) y Mt Ventoux (Ventop) para ver cómo se comparan.

colina de la caja

Box Hill, uno de los segmentos de Strava más recorridos en todo el mundo (recorrido 1.404.940 veces por 128.680 personas), alcanzó fama internacional con su inclusión en la ruta de carreras en ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Abordó nueve veces en la carrera masculina y dos veces en la femenina, y al mismo tiempo fue un elemento básico del deporte Ride London mientras recorría el circuito sur. La subida presenta dos curvas y una pendiente media del 5,2% en el segmento oficial de Strava a lo largo de 2,29 km con 119 m de desnivel.

El segmento Strava verificado por Box Hill

El segmento Verified Zwift es ligeramente diferente, ya que el KOM comienza unos 300 m antes y termina 500 m más tarde, lo que da una longitud total de 3,01 km con un desnivel positivo de 136 m y una pendiente media del 4,4 %. Desafortunadamente, es casi imposible comparar los KOM entre los dos, ya que el segmento Zwift parece tener algunos resultados anómalos en la cima de la clasificación.

Pero tomemos algunos resultados conocidos: allá por 2020, mientras corría para un equipo UCI, mi mejor tiempo virtualmente fue de 5:31 con un ascenso vertical en metros (VAM) de 1477 con una potencia de 464w y un peso de 72kg, lo que me dio una velocidad media de 32,8 km/h. Curiosamente, hice más potencia en otro intento, pero el más rápido fue a mitad de carrera, mostrando los beneficios del drafting virtual.

Segmento Box Hill de Zwift

El KOM real actual lo tiene Dom Jackson, que hizo 4:05, 518w, 1750 VAM y mantuvo una velocidad promedio de 33,7 km/h. Esto se hizo con un equipo que dirigió partes específicas del curso y planificó cada elemento del intento. Los tiempos genuinos aún más rápidos en la versión Zwift no son tan rápidos como este, incluso teniendo en cuenta la distancia más corta del KOM real.

Parte de esto puede deberse al clima, ya que la subida real puede verse afectada positivamente por un viento del norte-noroeste, mientras que en el mundo virtual los vientos de cola no son un factor. En el mundo virtual, sin embargo, no hay impacto en el tráfico, ya sea para bien o para mal, y no requiere un trabajo bastante duro a través de la ciudad para llegar a ese segmento.

Alpes de Huez

Otra subida icónica, que se hizo famosa por su inclusión en el Tour de Francia de 1952, y desde entonces más de 30 reapariciones, así como el final del Tour de Francia femenino de 2024, donde Kasia Niewiadoma se aferró a su maillot amarillo tras el implacable ataque de Demi Vollering. El segmento de Strava ha sido abordado 335.949 veces por 171.422 personas y tiene 12,02 km de longitud, 1.047 m de desnivel y una pendiente media del 8,8%. Alpe Du Zwift, por otro lado, tiene 12,22 km, una pendiente del 8,5% y un desnivel positivo de 1.047 m.

El segmento oficial verificado de Alpe d'Huez

Al observar los dos segmentos, se siguen de manera muy similar, sin embargo, el virtual está girado unos 90 grados hacia la izquierda desde el punto de partida. El tiempo KOM para la subida real lo tiene Sepp Kuss con un tiempo de 36:05 con 374w con un VAM de 1741,5 y una velocidad media de 20 km/h. Nuevamente, establecí mi mejor tiempo en 2020 y logré un sorprendente tiempo similar de 35:33 con 418w a 72 kg con una velocidad promedio de 20,6 km, pero lamentablemente solo en el mundo virtual. ¡Sé con certeza que no soy tan rápido como Sepp Kuss en las subidas y nunca lo he sido!

Kuss hizo su esfuerzo en la etapa 12 del Tour de Francia, 154,5 km de etapa después de 4 horas y 31 minutos de carrera. También fue de 33 grados de media y 38 grados en la subida. Los dos esfuerzos no son comparables de ninguna manera. También agregaré que el tiempo más rápido del segmento Zwift es 30:54, más de 5 minutos más rápido que el de los ciclistas más rápidos del World Tour, por lo que quizás sea seguro decir que la versión digital es una bestia más fácil de enfrentar.

Segmento Alpe du Zwift de Zwift

También vale la pena considerar que la subida real comienza a una altura de 728 m y termina a 1776 m, por lo que la altitud puede tener un impacto en el rendimiento. Además, tradicionalmente es una especie de trampa de calor, por lo que las temperaturas altas junto con el flujo de aire limitado de velocidades más lentas pueden afectar realmente la producción de potencia y la aparición de fatiga. Finalmente, hice mi esfuerzo usando el modo de nivel, donde usas el mismo equipo y simplemente te sientas a una potencia. Sin variaciones, mejor eficiencia de la línea de cadena, engranajes más grandes, por lo que hay mayor inercia y sin velocidad variable con cambios de pendiente en las curvas.

Monte Ventoux

Finalmente tenemos una incorporación más reciente a Zwift y una subida famosa por su uso en el Tour de Francia desde 1951 con 16 inclusiones más, y famosa por ser el lugar donde Tom Simpson perdió la vida durante el evento de 1967. La versión Zwift es la subida desde Bédion y vía Chalet Reynard, ya que hay tres rutas oficiales hasta la cima de la subida. La auténtica subida la han realizado 241.830 veces 162.565 personas. Tiene 20,75 km de longitud, una pendiente media del 8,1% y un desnivel total de 1.564 m. En comparación, la subida virtual tiene 19,05 km de longitud y desniveles de 1.480 m con una pendiente media del 7,7%. La verdadera subida parece comenzar un poco antes y también terminar con la icónica y empinada curva a la derecha pasando la torre de radio.

Segmento del Monte Ventoux verificado por Strava

La subida real tiene un tiempo KOM de 58:36 establecido en 2021 por Tadej Pogačar con una velocidad de 21,3 km/h y un VAM de 1601. Richard Carapaz es segundo, 12 segundos más atrás, pero tiene datos de potencia que muestran una potencia media de 346 vatios. Esta vez se ve honrado por el tiempo de Zwift en el segmento, con el KOM que presenta una potencia, frecuencia cardíaca y cadencia realistas establecidas por el remero olímpico y ex campeón mundial de eSports Jason Osbourne. Su tiempo lo marcó en 2020 en 50:40 con una potencia media de 428 vatios, 1748,4 VAM y una velocidad media de 22,6 km/h.

Segmento Mont Ventop de Zwift

Principios similares se aplican aquí en Alpe d'Huez, donde el KOM de Pogačar se estableció en la etapa 11 del Tour de Francia después de 4 horas de carrera en 155,1 km. Mientras que el Zwift KOM se configuró después de unos 5 minutos de conducción. Otros factores incluyen que la temperatura real sea de 28 ˚C promedio y 34 ˚C máxima, así como una altitud máxima de 1881 m que tiene un efecto de altitud.

El Mont Ventoux también es tradicionalmente una escalada muy afectada por el viento, con vientos en contra en la cima expuesta. Usando MyWindSock para analizar el archivo GPX, podemos ver que en realidad hubo viento de cola durante la mayor parte de la subida en la primera sección más larga, antes del tradicional viento en contra en la cima. Sin embargo, este tiempo todavía está borrado por el virtual asalto al Gigante de Provenza.

MyWindSock muestra que Pogačar tuvo viento de cola durante la mayor parte de su intento de KOM

Entonces, ¿qué tan parecidos son?

En lo que respecta a las escaladas en sí, las virtuales de Zwift son imitaciones bastante buenas de las reales. Los cambios de pendiente son bastante consistentes con las versiones reales, mientras que las longitudes y rutas son muy similares aunque con algún rodaje adicional u otro giro final entre los dos.

Las mayores diferencias provienen más de la física de las escaladas en interiores y exteriores. Las subidas virtuales carecen de los mismos cambios de pendiente, lo que hace que tengamos que usar más nuestra marcha para mantener una potencia y cadencia óptimas. Andar en interiores también elimina la necesidad de que los músculos trabajen para estabilizarnos en la bicicleta mientras pedaleamos a velocidades más bajas, por lo que no tenemos el elemento de fatiga adicional que esto conlleva. El impacto de relaciones de transmisión más pequeñas utilizadas al escalar en la realidad y no virtualmente también resulta en una pérdida de eficiencia y una reducción de la inercia. Finalmente, el calor y la altitud del mundo real afectan los techos de rendimiento, mientras que en el interior ninguno de ellos presenta un gran problema para la mayoría de nosotros con un ventilador. Es probable que esto también contribuya a que las subidas más largas del mundo real tengan KOMS significativamente más lentos que las virtuales y por qué las subidas más cortas son más similares entre las dos.

Otro elemento es cuándo se establecieron los KOM. No sorprende que el único KOM que es más consistente entre el mundo virtual y el real se haya establecido no dos semanas después de una carrera por etapas o después de 4 horas de carrera. Aunque los tiempos virtuales en Alpe y Ventoux son impresionantes, no son un reflejo exacto de que los profesionales del World Tour sean superados por eRacers de alto nivel. Creo que la mayoría de nosotros apostaríamos por que Pogačar le dé minutos al tiempo de cualquier eRacer en Alpe du Zwift con su propio asalto con piernas frescas a Alpe d'Huez.