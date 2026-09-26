Drenthe, Países Bajos, gana la candidatura para el Mundial de Carreteras de 2034

La UCI ha concedido el primer Campeonato Mundial de Ruta al país más poblado del mundo, entregando el evento de 2032 a la India.

Pune, al suroeste de Mumbai, presentó una candidatura tardía para albergar el Mundial de Carreteras de 2032, sin cumplir con la fecha límite del 31 de diciembre, y compitió con Groningen y la región de Drenthe en los Países Bajos.

Pero el presidente de la UCI, David Lappartient, quedó tan impresionado con la propuesta de la India que él y el Comité de Gestión decidieron dar el paso inusual de otorgar los campeonatos de 2034 a Groningen/Drenthe mucho antes de la fecha límite para las solicitudes.

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“Tuvimos dos ofertas muy, muy sólidas entre India y Holanda. Y comenzamos la discusión con ambos”, dijo Lappartient.

“Tuvimos una discusión y porque no queríamos perder a ninguno de los dos candidatos. Cuando tienes dos candidatos muy fuertes como este, dices: 'Mira, tenemos que premiar a los dos'.

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“Entré en una discusión también con mi Comité de Dirección de la UCI. Y mis colegas apoyaron totalmente mi propuesta de conceder dos ediciones. Ese no era inicialmente el plan, pero cuando tienes dos candidaturas muy sólidas, queremos tener dos ganadores, y no uno para ganar y otro para perder, porque dos ganadores significa que el ciclismo ganará”.

Lappartient explicó que eligieron 2034 y no 2033 porque ya tenían una oferta para este último y, además, Groningen está presentando una oferta para un gran evento no relacionado con el ciclismo para 2033.

A diferencia de Ruanda, que tenía una larga historia de albergar eventos de la UCI, India no ha celebrado muchos eventos de alto nivel.

Pune fue sede de la primera carrera por etapas UCI de la India este año, el Bajaj Pune Grand Tour, clasificado 2.2, en el estado de Maharashtra del 19 al 23 de enero.

Maninder Pal Singh, secretario general de la Federación de Ciclismo de la India (CFI), dijo El Atlético que su candidatura al Mundial tomó forma a principios de verano, después de celebrarse la carrera.

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“Hace tres meses, probablemente nadie creía que pudiéramos albergar un evento de la talla del Campeonato Mundial de Ruta UCI, pero creo que será el Campeonato Mundial más grande y grandioso si lo conseguimos, y creo que lo haremos”, dijo Singh, añadiendo que hay planes para llevar a la región “el cuarto Gran Tour del mundo… No estoy hablando de un evento como el Tour de Francia, quiero que sea más grande que el Tour de Francia”.

Lappartient no tuvo reparos en conceder la prueba más prestigiosa del ciclismo de ruta a un país con poca experiencia en albergar competiciones ciclistas de tan alto nivel después de ver la carrera de enero en Pune.

“En primer lugar, quedamos realmente impresionados por el nivel de la organización durante el primer año”, dijo Lappartient a ciclismonoticias. “Estamos seguros de que también será un viaje a lo largo de los próximos seis años, y seguramente seguirán aumentando.

“Tal vez pasen (la carrera) de la categoría 2.2 a la 2.1 en el futuro, o ProSeries; depende de ellos decidir si quieren participar. Y además, tenemos expertos en Europa, Asia y Medio Oriente que también pueden ayudarlos a continuar mejorando su nivel.

“Pero por lo que vi este año para la primera edición, no estoy especialmente preocupado, también porque las autoridades públicas están realmente comprometidas con la candidatura. Y eso es algo que realmente puede asegurar el poder de organizar un evento maravilloso”.

El Campeonato Mundial de Ruta UCI ha sido históricamente dominio de Europa occidental, pero Canadá celebró el primer evento fuera de Europa en 1974. Estados Unidos celebró el evento en Colorado Springs en 1986.

Utsunomiya, Japón, fue sede de la carrera en 1990, pero Asia no tendría otra oportunidad hasta que se celebró el Mundial de Ruta en Doha, Qatar, en 2016, donde los velocistas tuvieron una rara oportunidad.

Ruanda se convirtió en 2025 en la primera nación africana en albergar este prestigioso evento, con un recorrido altamente selectivo en Kigali.

Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, ya se ha adjudicado el Mundial de Ruta 2028, lo que convierte a la India en el cuarto celebrado en el continente asiático.