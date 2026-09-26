Drenthe, Países Bajos, gana la candidatura para el Mundial de Carreteras de 2034

La UCI ha concedido el primer Campeonato Mundial de Ruta al país más poblado del mundo, entregando el evento de 2032 a la India.

Pune, al suroeste de Mumbai, presentó una candidatura tardía para albergar el Mundial de Carreteras de 2032, sin cumplir con la fecha límite del 31 de diciembre, y compitió con Groningen y la región de Drenthe en los Países Bajos.

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