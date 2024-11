El ganador de dos etapas de la Vuelta a España 2024 se alegra de la “larga negociación” tras una larga batalla por fichajes

Después de saltar al centro de atención con dos sensacionales victorias de etapa en la Vuelta a España de este año y encontrarse en medio de un tira y afloja de transferencias, Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) busca consolidarse en el nivel de élite del ciclismo en 2025.

Durante meses circulaban rumores de que el español estaba destinado al Ineos Grenadiers la próxima temporada. Sin embargo, tras la actuación del joven de 23 años en La Vuelta, Movistar se abalanzó para reclamar su firma con un contrato por tres años.

La motivación para correr para el equipo más grande de España parece haber sido significativa en su decisión de rechazar al Ineos Grenadiers y fichar por Movistar.

“Quería un equipo español que me diera libertad en la carrera”, dijo Castrillo marca tras participar en La Nucía Criterium.

“También me interesó mucho el proyecto deportivo. Es un proyecto que apuesta mucho por los jóvenes. Tengo muchas ganas de empezar con Movistar”.

“Fue una negociación larga y estaba deseando que se anunciara. Estoy muy contento con el fichaje y con muchas ganas de aportar lo máximo posible”, añadió.

Castrillo ganó la emotiva etapa 12 para Kern Pharma en La Vuelta, apenas unas horas después de que se anunciara el fallecimiento del fundador y expresidente del equipo, Manolo Azcona, a los 71 años. carrera en la etapa 15 en la meta en la cima de la montaña de Cuitu Negru. Kern Pharma ganó una tercera etapa de la Vuelta gracias a Urko Berrade en la etapa 18.

Se convirtió en profesional con Equipo Kern Pharma en 2023. Además de su éxito en la Vuelta de este año, fue quinto en la general del Tour de Eslovenia, séptimo en la Vuelta a Burgos y séptimo en la reciente carrera CRO.

El potente escalador oscense espera con ansias un calendario de mayor nivel la próxima temporada de cara al WorldTour y recientemente se ha reunido con sus futuros compañeros.

“Con el calendario World Tour se me abren muchas carreras y todas me llaman mucho la atención. Me encantaría correr con Movistar una Clásica o una Gran Vuelta”, afirmó Castrillo.

“Recientemente tuvimos el campo de entrenamiento y el ambiente es muy bueno. Me sentí muy integrado con mis compañeros y el grupo de trabajo es bastante bueno. Tengo muchas ganas de empezar”.

Además de Castrillo, Movistar también ha fichado a otros cuatro corredores de cara a 2025, entre ellos Natnael Tesfatsion del Lidl-Trek y Orluis Aular del Caja Rural-Seguros RGA. Mientras tanto, jugadores como Alex Aranburu se dirigirán a Cofidis y Oier Lazkano correrá para Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Castrillo tuvo un cálido mensaje de despedida para Kern Pharma, habiendo sido parte de su desarrollo desde que era un corredor junior.

“Espero que tengan un muy buen futuro porque se lo merecen. Han sido años que he disfrutado mucho y con estas dos victorias espero haberles dado mucha proyección. Espero que tengan invitaciones a más carreras y que lo hacen muy bien”.