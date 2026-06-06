Peloton se dividió brevemente en tres grupos, pero al final no hubo cambios en la general

A primera vista, la sexta etapa del Giro de Italia parecía una etapa de sprint normal, un bienvenido respiro después de dos duros días en la montaña. Sin embargo, el viento cruzado avivó la carrera, dividiendo el campo en varios grupos, aunque eso no impidió que los velocistas se adjudicaran la etapa mientras Elisa Balsamo (Lidl-Trek) corría hacia su cuarta victoria.

A falta de 64 km, Uno-X Mobility aprovechó el paso por Volta Mantovana, con calles estrechas, una breve subida y un descenso corto pero empinado y sinuoso, para encadenar el pelotón y luego dividirlo en varios grupos con los vientos cruzados que siguieron. Varios de los contendientes de la general quedaron atrapados y tuvieron que trabajar duro para acortar distancias nuevamente.

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