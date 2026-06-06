Peloton se dividió brevemente en tres grupos, pero al final no hubo cambios en la general

A primera vista, la sexta etapa del Giro de Italia parecía una etapa de sprint normal, un bienvenido respiro después de dos duros días en la montaña. Sin embargo, el viento cruzado avivó la carrera, dividiendo el campo en varios grupos, aunque eso no impidió que los velocistas se adjudicaran la etapa mientras Elisa Balsamo (Lidl-Trek) corría hacia su cuarta victoria.

A falta de 64 km, Uno-X Mobility aprovechó el paso por Volta Mantovana, con calles estrechas, una breve subida y un descenso corto pero empinado y sinuoso, para encadenar el pelotón y luego dividirlo en varios grupos con los vientos cruzados que siguieron. Varios de los contendientes de la general quedaron atrapados y tuvieron que trabajar duro para acortar distancias nuevamente.

El equipo noruego confió en el conocimiento local de su ciclista Alessia Vigilia, quien orquestó el movimiento, colocando a seis de los siete ciclistas del equipo al frente justo antes de Volta Mantovana y atacando con fuerza la corta subida.

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“Sabíamos que todo el grupo aspiraba a un sprint y la gente no estaría tan concentrada, especialmente a 64 km de la meta. Vimos esta oportunidad y Alessia confirmó que era una buena opción”, explicó el director deportivo Nicolas Marche a ciclismonoticias.

Pronto surgió un primer grupo de 28 corredores. Maglia rosa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) estaba allí, pero Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM), Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) y Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) eran las únicas otras corredoras del top ten de la general que habían llegado al primer grupo. De los velocistas, sólo estuvieron presentes Balsamo, Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) y Chiara Consonni (Canyon-SRAM).

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Esto era exactamente lo que esperaba Uno-X Mobility, y siguieron conduciendo al grupo, con la esperanza de convertir el escenario en una persecución de largo alcance.

“Nuestro objetivo era sorprender a todos y crear un grupo con personas que tienen intereses en la general y otros que van por la etapa. Estamos aquí para competir y tratar de encontrar oportunidades. Un grupo reducido hubiera sido ideal para nosotros, para correr por un gran resultado con Linda (Zanetti)”, dijo Marche.

Van der Breggen inicialmente se perdió la primera división de solo 19 corredoras, pero rápidamente se encontró con varios de sus compañeros de equipo, lo que la puso en una posición cómoda ya que muchos de los otros contendientes de la general estaban a la defensiva.

“Sabíamos que algo podía pasar en ese momento, así que estábamos al frente. El viento venía de lado, después de un paso técnico por una ciudad con calles pequeñas y una bajada. Se dividió por un pequeño momento, y siempre es mejor estar en el primer grupo que en el segundo o tercero”, dijo Van der Breggen en la rueda de prensa de la carrera.

El segundo grupo, formado por 42 corredores, estaba sólo nueve segundos por detrás, pero tuvo que trabajar duro para mantener estable esta brecha y luego intentar acortarla. Del top ten de la general, Demi Vollering (FDJ United-Suez), la camiseta blanca Isabella Holmgren (Lidl-Trek), Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) y Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) estaban en este grupo. Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal), 11.º clasificado, y Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health), finalmente subcampeona de etapa, también estaban allí, y Amanda Spratt (Lidl-Trek) se retiró del primer grupo para ayudar a su joven compañera de equipo Holmgren.

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Un gran esfuerzo del FDJ United-Suez no logró cerrar la brecha. El UAE Team ADQ tomó el relevo con un enfoque más mesurado y, con la ayuda de Human Powered Health, FDJ United-Suez y corredores individuales de varios otros equipos, lograron regresar al primer pelotón con 56,7 km para el final.

Aún más atrás, un tercer grupo con un total de 60 corredores iba por detrás por casi 40 segundos. Marlen Reusser (Movistar), Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) y Magdeleine Vallières (EF Education-Oatly) fueron las corredoras mejor clasificadas en la general, y de repente se enfrentaron a una posible pérdida de tiempo en una etapa llana.

Movistar Team se hizo cargo de la persecución, con la propia Reusser intercambiando turnos con sus compañeras al frente del grupo para volver a situarse en cabeza de carrera, logrando finalmente lograrlo a 46,5 km de la meta.

A partir de entonces, volvió a ser una etapa llana “normal”, pero el viento cruzado demostró que un Grand Tour puede sorprender en cualquier momento.