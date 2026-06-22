“Hoy ha recibido el alta del hospital y está de buen humor”, dice la campeona del mundo de cara a la etapa 3

Después de que Tadej Pogačar quedara “conmocionado” por la caída a alta velocidad de su compañera Urška Žigart durante la etapa femenina del Tour de Suiza que precedió a la suya el jueves, la campeona del mundo dijo “está de buen humor” y hoy será dada de alta del hospital.

A raíz del aterrador incidente, que ocurrió sobre una superficie irregular de la carretera y dejó a Žigart con una fractura de mandíbula y una posible conmoción cerebral, el líder de la carrera Pogačar tuvo que completar sus deberes en el podio, pero comprensiblemente no habló con los medios después de iluminar la final el jueves.

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