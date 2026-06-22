“Hoy ha recibido el alta del hospital y está de buen humor”, dice la campeona del mundo de cara a la etapa 3

Después de que Tadej Pogačar quedara “conmocionado” por la caída a alta velocidad de su compañera Urška Žigart durante la etapa femenina del Tour de Suiza que precedió a la suya el jueves, la campeona del mundo dijo “está de buen humor” y hoy será dada de alta del hospital.

A raíz del aterrador incidente, que ocurrió sobre una superficie irregular de la carretera y dejó a Žigart con una fractura de mandíbula y una posible conmoción cerebral, el líder de la carrera Pogačar tuvo que completar sus deberes en el podio, pero comprensiblemente no habló con los medios después de iluminar la final el jueves.

Regresó a la zona mixta al inicio de la etapa 3 y brindó una actualización positiva sobre el estado de su compatriota eslovena, expresando cómo su espíritu de lucha le ha dado más motivación para ganar la carrera que ya lidera por 2:50.

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“No, todo está bien, si te refieres al accidente de Urška”, dijo sobre su estado de ánimo tras el incidente de ayer, según informó CiclismoProNet.

“La visité ayer después de la etapa en el hospital, la mantuvieron allí durante la noche y hoy le dieron el alta y sí, está de buen humor.

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“Además, ella es realmente una luchadora, es fuerte, así que eso también me da motivación para los próximos días, porque quiere que me lleve esta camiseta a casa y la vea lo antes posible el lunes”.

Pogačar también pudo analizar el final de la segunda etapa, que atacó a todo gas para intentar conseguir la victoria para su compañero Jhonatan Narváez, antes de tener que perseguir él solo los restos de la escapada.

Se alejó en la subida final junto a un Mathias Vacek (Lidl-Trek) volador, pero a pesar de sus mejores esfuerzos cooperativos, no pudieron recuperar a cinco de la fuga original de 14 que habían subido por la carretera más temprano ese día, con Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) llevándose la victoria.

“Teníamos un plan para subir a la etapa, ya sea con Johnny, Brandon o conmigo, pero la escapada fue muy fuerte y logramos mantener la brecha, pero también hacía mucho calor, por lo que hubo muchos calambres en las piernas para los muchachos”, dijo Pogačar.

“Luego en la subida reducimos la buena brecha, y luego en la última subida, tal vez nos faltó un poco para llegar, Johnny y yo juntos hasta la cima con Mathias Vacek también, y si llegamos los tres a la cima, tendremos más posibilidades de alcanzar la escapada.

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“Pero realmente debo decir que se estaban comprometiendo muy bien y que también merecían la victoria, y para empezar, sin duda fue bueno ver la carrera ayer como aficionado”.

Si bien la victoria general está casi garantizada para Pogačar, salvo incidente o lesión, sin duda seguirá atacando las etapas el fin de semana con la vista puesta en prepararse completamente para el Tour de Francia, en la contrarreloj individual y la etapa reina en Villars-sur-Ollon.

La etapa del viernes que comienza en Bad Ragaz es el mejor día para los velocistas, pero no se sorprenda al ver a Pogačar intentando ganar un día más para sus compañeros de equipo. Ha dicho que la responsabilidad es de aquellos que quieren terminar en grupo, pero ya ha demostrado esta semana que el instinto puede superar cualquier plan, habiendo atacado la primera etapa en solitario con 72 km para el final.

“Es una etapa dura desde el principio, y se facilita los últimos 50 km, pero creo que podemos seguir los movimientos y ver cómo es la escapada, porque ayer llegaron a la meta”, afirmó.

“Creo que hoy también es un día para la escapada; es un poco difícil para ser controlado por el grupo para el sprint, pero ya veremos. Hoy no depende mucho de nosotros, y sólo tenemos que mantenernos unidos, hacer lo mejor que podamos y mantenernos a salvo”.