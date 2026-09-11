El piloto de Netcompany Ineos dice que está “feliz de volver al nivel justo para competir de nuevo” mientras llega a las etapas finales con una estrecha ventaja de BYR sobre Jakob Omrzel

El traslado de Oscar Onley a Netcompany Ineos no ha sido nada sencillo, ya que el principal talento de la general sufrió varias caídas y ataques de enfermedad antes y durante la mayoría de sus objetivos más importantes. Pero su perseverancia lo ha llevado a acercarse a las últimas cuatro etapas de la Vuelta a España, con el quinto lugar en la general y ganar la camiseta del Mejor Jinete Joven como una posibilidad probable en la final en Granada.

El escocés tuvo un buen comienzo en su equipo británico local, compitiendo con jugadores como Paul Seixas, Juan Ayuso y João Almeida en la Volta ao Algarve en febrero, pero a partir de ahí, pareció un revés tras otro para el jugador de 23 años.

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