El piloto de Netcompany Ineos dice que está “feliz de volver al nivel justo para competir de nuevo” mientras llega a las etapas finales con una estrecha ventaja de BYR sobre Jakob Omrzel

El traslado de Oscar Onley a Netcompany Ineos no ha sido nada sencillo, ya que el principal talento de la general sufrió varias caídas y ataques de enfermedad antes y durante la mayoría de sus objetivos más importantes. Pero su perseverancia lo ha llevado a acercarse a las últimas cuatro etapas de la Vuelta a España, con el quinto lugar en la general y ganar la camiseta del Mejor Jinete Joven como una posibilidad probable en la final en Granada.

El escocés tuvo un buen comienzo en su equipo británico local, compitiendo con jugadores como Paul Seixas, Juan Ayuso y João Almeida en la Volta ao Algarve en febrero, pero a partir de ahí, pareció un revés tras otro para el jugador de 23 años.

En marzo, una enfermedad le obligó a abandonar París-Niza. Un mes después, un virus estomacal le obligó a abandonar el Tour de Romandía. Un accidente en un barranco en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en junio, que podría haber sido mucho peor, acabó con sus esperanzas en el Tour de Francia debido a una dislocación del hombro.

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Después de la mitad de esos tres abandonos, Onley recurrió a su Instagram para expresar una evaluación honesta de las expectativas que tenía sobre sí mismo como fichaje estrella de Ineos: “Para ser honesto, ha sido un comienzo de temporada difícil y es difícil no sentir que he defraudado a mucha gente después de todo el tiempo y la inversión de todos en Ineos Grenadiers”, dijo.

Habiendo reconstruido hasta una posición en la que ahora es quinto en la Vuelta y a cuatro etapas del segundo mejor resultado general de su carrera en un GT, después de su cuarto lugar en el Tour del año pasado, Onley siente que finalmente está de nuevo en la pista como se esperaba.

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“Quiero decir que estoy feliz de volver al nivel justo para competir de nuevo”, dijo. ciclismonoticias tras la etapa 17 en Sevilla.

“Obviamente no fue el comienzo ideal del año o el comienzo con el equipo, y cuando te unes a un nuevo equipo obviamente quieres rendir y demostrar por qué el equipo ha invertido en ti. Así que ha sido agradable poder volver a un nivel decente y competir de nuevo”.

Pero esta Vuelta tampoco ha estado exenta de obstáculos en el camino para Onley, ya que sufrió otro virus estomacal antes de la etapa crucial de ascenso a Andorra, donde aún así tuvo un buen desempeño. También se cayó en la caída que dejó fuera de la Vuelta y del resto de la temporada 2026 al entonces líder de la carrera, Tadej Pogačar, antes de volver a estrellarse en una rotonda de camino a Calar Alto, donde se alejaría de la lucha por el podio.

Aún así, Onley ha vuelto a solidificarse en la carrera de la general y ahora se dirige a los últimos tres días que decidirán la general. Todavía no está seguro de cómo reaccionará exactamente su cuerpo, pero tiene la confianza para culminar una sólida actuación en España.

“Creo que me recuperé bien de mi accidente y de un malestar estomacal en la primera semana, así que estoy deseando que llegue”, dijo Onley. “Es difícil decir cómo me voy a sentir, pero en general me siento bastante bien ahora”.

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No hay ninguna posibilidad obvia de que mejore su actual posición general, que mañana comenzará la contrarreloj de 32 km hasta Jerez a 1:20 de Richard Carapaz, cuarto, y a 3:34 del último puesto del podio que actualmente ocupa Primož Roglič.

Onley solo pudo admitir que tampoco era su mayor fortaleza, pero se concentrará principalmente en defender su lugar en la general y liderar la competencia de maillot blanco del BYR frente al ganador de la etapa 12, Jakob Omrzel, en sexto lugar, con quien comenzará con 30 segundos de ventaja el jueves.

“Nunca diría que me encantaron las contrarreloj, pero así fue como comencé a andar en bicicleta. Es algo que conozco bastante bien. Me gusta todo el proceso; simplemente no es mi área más fuerte”, dijo Onley después de la carrera del miércoles.

“No sé mucho sobre el recorrido de mañana. Haré un reconocimiento por la mañana; sólo sé que es bastante llano y pasará mucho tiempo en la posición. Cualquier contrarreloj genera diferencias en la general y, obviamente, con 32 kilómetros, creo que puede haber grandes diferencias entre los corredores”.