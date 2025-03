El entrenador inteligente de Zwift ya está a la venta, pero puede obtener un descuento adicional del 5% usando este código de promoción

El verano está a solo unos meses de distancia, por lo que si se ha inscrito para una carrera, una aventura épica o simplemente tiene un objetivo de acondicionamiento físico que lograr antes de que la temporada de conducción se ponga bajo inmersión, es hora de poner el trabajo.

Con mucho, la mejor manera de impulsar su entrenamiento es usar una plataforma en línea como Zwift. Hay un montón de entrenamiento, carreras y viajes sociales en Zwift, imitando el ciclismo del mundo real con un elemento de gamificación para llevar su estado físico al siguiente nivel. Sin embargo, si desea aumentar su estado físico, los planes de entrenamiento personalizables de Zwift atienden a todos los que su objetivo es mejorar su resistencia, aumentar FTP o se está preparando para una carrera.

Una de las mejores maneras de experimentar el mundo virtual de Zwift y aprovechar al máximo los planes de capacitación es invirtiendo en una de las bicicletas inteligentes de Zwift. El zwift Ride With Kickr Core combina el marco inteligente Zwift Ride y un Wahoo Kickr Core Zwift One para crear una bicicleta inteligente.

Si bien puede conectar su bicicleta actual a una Wahoo Kickr Core Zwift One, optar por la configuración de bicicleta inteligente Zwift Ride tiene varias ventajas. En primer lugar, no necesita configurar su bicicleta en un entrenador cada vez que quiera hacer un paseo en interiores y elimina cualquier desgaste adicional de millas cubiertas en su bicicleta al aire libre. El Zwift Ride Smart también integra los controles de juego Zwift, lo que le permite cambiar de marcha virtual, frenar, dirigir y navegar por los menús de Zwift, todos desde los manillares del marco inteligente de viaje.

Actualmente, Zwift tiene el viaje Zwift con Kickr Core a la venta sin embargo My Bike Los lectores en el Reino Unido, UE y EE. UU. Pueden obtener un descuento adicional del 5% utilizando el código a continuación.

Las ofertas de Zwift

Ride Zwift con Kickr Core: 5% de descuento con “CyclingPowerUp” A NOSOTROS: $ 1,299.99 $ 1,140.00 Reino Unido: £ 1,199.99 £ 1,045.00 UE: € 1.299.99 € 1.140.00

Términos: los códigos se pueden canjear en Zwift.com En EE. UU., Reino Unido y UE, 5% de descuento Zwift Ride With Kickr Core, con o sin membresía agrupada1 uso por cliente, válido, hasta el final de los suministros, ofrecen nula donde prohibido, no se puede canjear por efectivo, no se puede combinar con otros descuentos. Expira el 17 de marzo de 2025.