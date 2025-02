El ex campeón del Tour de Francia enfatiza nada definitivo actualmente en el plan de jubilación

Geraint Thomas (Ineos Granadiers) ha confirmado que asumir un papel de gestión en su escuadrón actual es una opción para cuando se retira en 2025, con el objetivo de ayudar al equipo a recuperar la posición dominante en el deporte que tenía en el pasado.

Sin embargo, el galés subrayó que trabajar con su equipo actual en un papel de gestión una vez que cuelga sus ruedas está lejos de ser definitivo.

“Es algo en lo que estoy pensando y hablando”, le dijo My Bike“Pero nada es concreto en absoluto, así que solo estoy mirando opciones”.

Thomas dio la noticia de que podría dirigirse a la gerencia de Ineos en el sustituto de Daniel Benson el viernes, pero 24 horas después agregó que “nada estaba garantizado, pero es una opción. En este momento, estoy más concentrado en disfrutar de mi última temporada en la bicicleta “.

Thomas estuvo de acuerdo en que su carrera muy variada, principalmente en la pista desde el principio de los clásicos, las carreras de escenario en el tercio del medio, y luego en las carreras de Grand Tour en la parte final, significaba que podría ayudar en múltiples campos si fuera permanecer con ineos.

También señaló que le gustaría que regresara a la posición superior que tenía en el deporte en el pasado.

Thomas es el único piloto que ahora corre en INEOS que ha estado con el equipo desde su inicio como Sky en 2010, durante el cual fue parte integral de su gran éxito, incluida su propia victoria del Tour de Francia en 2018.

“Siento que tengo mucho que ofrecer, me encantaría estar involucrado en el deporte, este equipo”, dijo My Bike. “También me siento como una gran parte de eso, así que quiero ayudar a ver que continúa avanzando nuevamente y volviendo a la cima”.

Hubo tributos en abundancia de los ex compañeros de equipo anteriores y actuales cuando Thomas anunció su retiro, con Chris Froome (ISRAEL-Mier Tech) diciendo “Es el final de una era, ha tenido una carrera increíble” y Michal Kwiatkowski (granaderos de INEOS) diciendo “Él es” Él es “. irrompible.”

Con respecto a su última temporada, después de haber corrido en Australia, Thomas se encuentra actualmente en el Volta Ao Algarve, pero sus propios objetivos están más adelante. Irá a Tirreno-Adriatico en marzo, y luego el Volta AO Catalunya, con una última participación en el Tour de Francia un gran objetivo.

“Tengo mucho progreso que hacer”, dijo cuando se le preguntó cómo iba su viaje en Algarve hasta ahora. “Pero tengo cuatro semanas después de esto para realmente nudillos y hacer un buen trabajo”.