American Beat Friend and Compatriot Jorgenson en la etapa 8 en la carrera francesa de primer nivel que 'se está convirtiendo en un refugio de raza estadounidense'

Un emotivo Magnus Sheffield (granaderos de Ineos) dedicó su victoria en el último día de París-Nice al fallecido Gino Mäder, ya que obtuvo una victoria especial el mismo día en que el compatriota Matteo Jorgenson (Visma-Lrease A Bike) selló su segunda victoria de GC en la carrera hacia el sol.

El piloto de INEOS de 22 años señaló el cielo de arriba y que obtuvo una victoria enfática en la etapa 8, rindiendo homenaje al piloto suizo que murió en 2023.

“Desde mi primer año (como A) profesional, he tenido altibajos, así que esto solo significa mucho para mí”, dijo Sheffield a las cámaras de Itvv y Ciclismo Pro Net, luchando contra las lágrimas mientras hablaba después del escenario.

“Hay tanta gente que quiero agradecer, pero creo que la persona más importante a la que realmente quiero dedicar esta victoria es Gino Mäder. Ya pasaron dos años desde que perdimos a Gino, y aunque no lo conocía muy bien personalmente, estuve en ese accidente en Tour de Suisse con él”.

Sheffield se llevó a tres meses de las carreras después del accidente y la muerte de Mäder, y claramente ha llevado el incidente con él durante los últimos años, y el domingo marcó su primera victoria desde 2022.

“Realmente no sabía si era posible ganar una carrera después”, dijo. “Lo he dicho antes, el ciclismo es muy difícil y no puedes dar nada por sentado en la vida o el ciclismo, así que realmente solo quiero disfrutar de esta victoria”.

Con un amigo ausente en mente, la victoria de Sheffield fue el éxito de un viejo amigo. El compatriota Matteo Jorgenson tomó el segundo lugar detrás de Sheffield para asegurar la victoria de GC en un día especial para el ciclismo estadounidense.

Aunque la pareja está separada por tres años y creció en lados opuestos de los Estados Unidos, experimentaron el mismo camino de desarrollo hacia el mundo, viajando con el equipo de ciclismo de desarrollo del desarrollo de tubos de hidromasaje, y ahora ambos viven en la zona agradable. Mientras persiguen carreras profesionales en los escuadrones rivales de WorldTour, todavía comparten tiempo juntos en viajes de entrenamiento en la temporada baja en las familiares caminos de origen alrededor de la Riviera francesa.

Ahora el dúo también puede compartir historias sobre estar juntos en el podio de la Etapa 8 en París-Nice, para Sheffield, el mejor paso que indica un gran logro profesional como su primera victoria a nivel mundial.

“Es muy difícil ganar cualquier carrera. Significa realmente mucho. El equipo siempre ha creído en mí en los tiempos difíciles, lo mismo con mi familia. No puedo agradecer a mi familia lo suficiente por estar siempre allí para mí”, dijo Sheffield a los locutores después de que se tomó la victoria en solitario el domingo, sus ojos llenos de lágrimas y su voz rompiendo con emoción.

“Nunca fuimos compañeros de equipo, pero corrimos por el mismo equipo junior, los jubos de hidromasaje. Incluso Matteo ha tenido sus propios altibajos en su carrera. Creo que él ganó (GC) hoy, muestra lo que es posible para el ciclismo estadounidense y también a cualquier niño joven que quiera comenzar”.

Sheffield estaba en el radar de Ineos cuando era junior y obtuvo una medalla de bronce para los Estados Unidos en la carrera de carreteras menores en el Campeonato Mundial. Se unió al nivel superior de carreras con los granaderos de Ineos en 2022, ganando una etapa de contrarreloj en la gira de Dinamarca y Vuelta A Andalucia, ambos 2.pro nivel, y ganando el 1.pro de Brabantse Pijl. También obtuvo medallas en el Campeonato de Road de los Estados Unidos, una plata en la contrarreloj de élite masculino y un bronce en la carrera de la carretera de élite masculino.

Las siguientes dos temporadas tomó podios en varios eventos de WorldTour, incluida la gira Down Under, Tirreno-Adriatico, Renewi Tour, Tour de Romandie e incluso un tercero en la contrarreloj de 40.6 km en la Etapa 7 en el Giro, pero el paso superior fue elusivo y la desinflada de la caza.

“Quería hacer lo mejor que pude en el GC. Me he estado preparando muy bien en las últimas semanas”, dijo sobre su debut en París-Nice.

“Desafortunadamente, con ese día frío que fue neutralizado (etapa 4) realmente sufrí cuando estábamos en los autos. Es desafortunado, pero nunca puedes rendirte en el ciclismo, y creo que eso es lo que realmente aprendí hoy.

“Es realmente increíble. He sido segundo tantas veces. Es mi primera victoria en el nivel de WorldTour. Significa mucho”.

Jorgenson sonrió por su entrevista posterior a la carrera con los locutores, celebrando victorias generales consecutivas en París-Nice. Cuando el norte del estado de Nueva York, nativo de Nueva York, estaba ganando carreras junior para jubos de hidromasaje, Jorgenson viajaba en su primera de cuatro temporadas con Movistar a los 21 años.

“Magnus y yo estábamos en el mismo equipo junior, Hottubes Cycling, y fue increíble verlo justo frente a mí (hoy). ¡Quiero decir, ¡realmente estaba tratando de atraparlo!

“Estoy feliz de verlo ganar y se merece esta etapa. Fue realmente fuerte toda la semana. Es genial, Paris-Nice se está convirtiendo en un refugio de raza estadounidense”, dijo, agregando un guiño a la cámara de televisión.

Jorgenson mostró sus habilidades en 2022 y 2023 cuando anotó los primeros cinco en cinco etapas en el Tour de Francia con Movistar. Tuvo un tercer lugar en la etapa 12 hace dos años en la gira, pero rompió un músculo del muslo varios días después y se retiró de la gran gira.

Un traslado a Visma-Lrease A Bike en 2024 fue el nuevo reinicio que necesitaba el joven piloto, ganando París-Nices y Dwars Door Vlaanderen, seguido de un segundo en GC en Critérium du Dauphiné y un segundo lugar en Mega Climb a Isola 2000 en la etapa 19 en la gira.

“He estado pensando en esta semana durante los últimos cuatro meses. Es bueno hacerlo (ganar) y saber que hice todo lo que pude. Funcionó. Le doy crédito a mi equipo, realmente, estaba muy bien apoyado esta semana”, dijo el dos veces ganador al final.

Jorgenson dominó los procedimientos una vez que Visma-Arr-arrenda una bicicleta ganó la contrarreloj del equipo en Nevers en la etapa 3. Se deslizó detrás de su compañero de equipo Jonas Vingegaard por cinco segundos en la etapa general después de la etapa 4, luego volvió a la ventaja de GC para siempre al día siguiente.

“Ayer y en La Loge des Gardes (Etapa 4), el día en que Jonas (Vingegaard) fue segundo, ambos días realmente sufrí en el frío por primera vez en mi carrera. Creo que puedo ser demasiado flaco en este momento o algo así. El frío me estaba afectando bastante”, admitió Jorgenson.

“Ayer estaba luchando realmente e incluso tenía guantes de esquí, pero aún tenía manos y pies entumecidos. Definitivamente no fue una semana fácil. Cada etapa presentó sus propios desafíos. Tomé todos los días como una carrera de un día y (estoy) contento de que haya terminado. Voy a dormir durante una buena semana”.

Es el décimo piloto en ganar ediciones consecutivas de la carrera hacia el sol, el último piloto en el Elite Club es Max Schachmann en 2020 y 2021 cuando estaba con Bora-Hansgrohe.

Sheffield sabe todo sobre la fuerza de Jorgenson, por lo que él sabía que podría ser atrapado en el tramo final a lo largo del Promenade des Anglais el domingo.

“Hoy, creo que hicimos un muy buen plan en el autobús. No nos dimos por vencidos. Intentamos usar a los muchachos en esa primera escalada, continuamos con el ritmo y tuvimos los números (sobre las subidas), así que se trataba de jugar correctamente nuestras cartas”, dijo Sheffield.

“Matteo estaba aislado, Lipowitz estaba aislado. Así que les dije a los muchachos que iría a la parte de atrás y luego atacaría y no miraría hacia atrás.

“Mis engranajes no estaban cambiando, y haciendo todo tipo de cosas raras, así que estaba un poco preocupado por esa última recta con los vientos en contra de que posiblemente podría quedar atrapado. Tan feliz y aliviado de cruzar la línea de meta primero”.