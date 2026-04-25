El colombiano gana la etapa 2 y lidera la carrera en solitario tras su duelo con Adrià Pericas, de 19 años

En su última temporada como corredor profesional, Nairo Quintana dio marcha atrás en el tiempo para ganar su primera carrera en cuatro años en la Vuelta a Asturias el viernes.

El colombiano logró la victoria en solitario en la etapa 2 de la carrera por etapas de cuatro días, una desafiante etapa de media montaña con cuatro subidas categorizadas a Pola de Lena, España.

La victoria fue la número 52 en la carrera de Quintana, que se remonta a la etapa inaugural de la Vuelta a Murcia en 2012 y abarca títulos generales en el Giro de Italia y la Vuelta a España.

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También fue su primer triunfo desde su victoria general en el Tour des Alpes Maritimes et du Var 2022, cuando convirtió un ataque en solitario del último día en gloria, superando a Tim Wellens por el primer puesto.

Quintana señaló al cielo al cruzar la meta en homenaje al ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, fallecido el viernes por la mañana tras sufrir una infección en la rodilla tras una caída el pasado fin de semana.

“Es realmente triste. Esta mañana cuando supimos la noticia me quedé sin palabras. Un joven que tenía tanta, tanta vida por delante, tanto que dar al deporte y al país, y es realmente triste y trágico”, dijo Quintana sobre Muñoz.

“Mi más sentido pésame a la familia, al mundo del ciclismo, al ciclismo colombiano, a su equipo y al patrocinador. Lamentamos profundamente la situación, y nos llena de una gran tristeza”.

En comentarios adicionales reportados por marcaQuintana dedicó la victoria a Muñoz, diciendo: “Esta victoria es muy especial, y quiero dedicarla de todo corazón a la memoria de nuestro querido compatriota Camilo Muñoz. Su trágica pérdida es un dolor inmenso para toda la comunidad ciclista colombiana y mundial”.

La Vuelta a Asturias rindió homenaje con un minuto de silencio antes de la etapa, y el equipo Nu Colombia de Muñoz se retiró masivamente para llorar a su compañero.

A pesar de la tristeza, Quintana aún podía encontrar alegría en su primera victoria en casi media década.

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“Ha sido realmente increíble. Han pasado muchos años desde la última vez que gané. Este año también he anunciado el final de mi carrera deportiva, pero siempre me he mantenido motivado entrenando y preparándome, así que poder ganar hoy es una alegría enorme.

“Ha sido una etapa fenomenal. Un muy buen trabajo del equipo joven, pero también aprender mucho y estar con los jóvenes corredores me llena de motivación juvenil, y hoy es un día para demostrarlo”.

Quintana, que cumplió 36 años en febrero, se puso al frente de la carrera junto con el neoprofesional del UAE Team Emirates-XRG, Adrià Pericas, de 19 años, en la subida más dura del día, el Alto de la Colladella (7 km al 7,8%), a 38 km de la meta.

Él y Pericas fueron atrapados por un trío de perseguidores, incluido su compañero de equipo en Movistar, Diego Pescador, en el descenso, antes de que la pareja se alejara en la penúltima subida del Alto Cueña.

En la última subida del día, las fuertes subidas del Alto do Carabanzo (2,2 km al 9,1%), a sólo 6,5 km de la meta, fue Quintana quien demostró ser el más fuerte del dúo líder. Dejó atrás a Pericas a 7 km de la meta y llegó en solitario a la meta, terminando 26 segundos por delante de Pericas.

“Adriá es un piloto joven muy, muy fuerte con un futuro brillante por delante”, dijo Quintana. “Sé que los años pasan y la generación más joven va surgiendo, pero tuve que aprovechar mi experiencia y las horas pasaron volando”.

Quintana ahora ostenta el liderato general a falta de dos días desafiantes de carrera en el camino a Oviedo. Goza de una ventaja de 31 segundos sobre Pericas, mientras que Pescador ocupa el tercer lugar a 1:21 menos.