El colombiano gana la etapa 2 y lidera la carrera en solitario tras su duelo con Adrià Pericas, de 19 años
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En su última temporada como corredor profesional, Nairo Quintana dio marcha atrás en el tiempo para ganar su primera carrera en cuatro años en la Vuelta a Asturias el viernes.
El colombiano logró la victoria en solitario en la etapa 2 de la carrera por etapas de cuatro días, una desafiante etapa de media montaña con cuatro subidas categorizadas a Pola de Lena, España.
La victoria fue la número 52 en la carrera de Quintana, que se remonta a la etapa inaugural de la Vuelta a Murcia en 2012 y abarca títulos generales en el Giro de Italia y la Vuelta a España.
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Quintana señaló al cielo al cruzar la meta en homenaje al ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, fallecido el viernes por la mañana tras sufrir una infección en la rodilla tras una caída el pasado fin de semana.
“Es realmente triste. Esta mañana cuando supimos la noticia me quedé sin palabras. Un joven que tenía tanta, tanta vida por delante, tanto que dar al deporte y al país, y es realmente triste y trágico”, dijo Quintana sobre Muñoz.
En comentarios adicionales reportados por marcaQuintana dedicó la victoria a Muñoz, diciendo: “Esta victoria es muy especial, y quiero dedicarla de todo corazón a la memoria de nuestro querido compatriota Camilo Muñoz. Su trágica pérdida es un dolor inmenso para toda la comunidad ciclista colombiana y mundial”.
La Vuelta a Asturias rindió homenaje con un minuto de silencio antes de la etapa, y el equipo Nu Colombia de Muñoz se retiró masivamente para llorar a su compañero.
Quintana, que cumplió 36 años en febrero, se puso al frente de la carrera junto con el neoprofesional del UAE Team Emirates-XRG, Adrià Pericas, de 19 años, en la subida más dura del día, el Alto de la Colladella (7 km al 7,8%), a 38 km de la meta.
Él y Pericas fueron atrapados por un trío de perseguidores, incluido su compañero de equipo en Movistar, Diego Pescador, en el descenso, antes de que la pareja se alejara en la penúltima subida del Alto Cueña.
“Adriá es un piloto joven muy, muy fuerte con un futuro brillante por delante”, dijo Quintana. “Sé que los años pasan y la generación más joven va surgiendo, pero tuve que aprovechar mi experiencia y las horas pasaron volando”.
¡Victoria para Nairo Quintana (@Movistar_Team)! La dedicatoria es clara, este triunfo va para Cristian Camilo Muñoz 🖤#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/hQY2NIZjWB24 de abril de 2026