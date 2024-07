“Nunca montaría conscientemente en bicicleta de tal manera que pusiera en peligro a otro ciclista”, dice el belga en Instagram

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se ha disculpado con Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) tras desviarse en su sprint en la etapa 6 del Tour de Francia, obligando a su compatriota belga a frenar en el sprint final hacia Dijon para evitar estrellarse contra las barreras.

El actual campeón del maillot verde del Tour fue relegado a la segunda posición por su actuación en la recta final, tras cruzar la línea de meta en segundo lugar, detrás de Dylan Groenewegen (Jayco AlUla). Su primera reacción fue la de enfado consigo mismo por haber perdido la etapa, antes de descubrir que había sido relegado al puesto 107, multado con 500 CHF y perdido más puntos del maillot verde.

A pesar de que el director del equipo, Christoph Roodhooft, dijo después de la etapa: “No pensé que fuera una maniobra que justificara al 100% la desclasificación”, Philipsen esta mañana se mostró en paz con la decisión del jurado y respondió al incidente en su Instagram.

“Por supuesto, estoy decepcionado por haber quedado relegado ayer después de un sprint muy frenético. Quiero disculparme con Wout van Aert. De ninguna manera intenté encerrarlo ni obligarlo a chocar contra las barreras a propósito”, dijo Philipsen.

“Como todo velocista, soy súper competitivo y quiero ganar cada etapa al sprint, pero no a costa de la seguridad de otro corredor”.

Van Aert respondió enojado a Esporza Después de la etapa, el incidente le recordó una acción similar que llevó a cabo Philipsen en la primera etapa al sprint de la carrera de 2023. En aquella ocasión, en Bayona, Philipsen no descendió, lo que llevó a Van Aert a pedir un cambio en la toma de decisiones antes de que se confirmara el descenso ayer.

“Jasper Philipsen me volvió a encerrar en el sprint, todo el mundo lo vio. Es una mala costumbre suya”, afirmó Van Aert.

“Me alegro especialmente de haberme mantenido en pie. Pero si no hay sanción, eso me enfadaría. No deberían echarlo del Tour, pero deberían desclasificarlo.

“Si no se castiga con tanta severidad, todo el mundo piensa que todo vale. Es un problema cada vez más grave”.

Philipsen, quien junto con su equipo líder Alpecin-Deceuninck se ha ganado una reputación de velocista agresivo, principalmente gracias a Tour de France: Unchained de Netflix, se apresuró a afirmar que, si bien habrá contacto en los sprints del Tour de Francia, nunca sería un movimiento consciente que pusiera en peligro a otro velocista.

“Lo que hacemos como velocistas ya es el ‘póker de mayor riesgo’ que puedes jugar como ciclista, pero nunca montaría en bicicleta conscientemente de una manera que pusiera en peligro a otro ciclista”, dijo.

“No puedo decir que no habrá algún contacto porque eso es parte del sprint al más alto nivel. Y no hay nivel más alto que el Tour de Francia”.

Más tarde, Van Aert comentó la publicación de Philipsen y simplemente dijo: “Disculpa aceptada”.

Philipsen no ha logrado ninguna de sus tres victorias al sprint en el Tour de Francia de 2024, por lo que no está a la altura de sus cuatro victorias y del maillot verde de la carrera de 2023. Una vez cerrado este drama con Van Aert, su próxima oportunidad de esprintar llegará en la recta final en Colombey-les-Deux-Eglises en la etapa 8.

“Una vez más, muchas gracias al equipo, no solo por apoyarme durante la carrera sino también después. Mañana volveremos a competir”, dijo Philipsen. “Seguiré intentando ganar lo más rápido y de forma más justa que pueda”.