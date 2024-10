El americano de 34 años corre por última vez con Decathlon AG2R en Il Lombardia

Larry Warbasse participará en su última carrera para Decathlon AG2R La Mondiale en Lombardía el sábado, pero el estadounidense espera seguir corriendo en 2025, convencido de que tiene la motivación y el talento como un valioso nacional del WorldTour.

“Es mi última carrera del año y es mi última carrera con Decathlon AG2R La Mondiale, pero espero que no sea mi última carrera como profesional”, dijo Warbasse. ciclismonoticias.

“Si Lombardia termina siendo la última carrera de mi carrera, entonces sería muy triste. Pero estoy tratando de seguir adelante con la mentalidad de que no será mi última carrera. Quiero seguir corriendo. Realmente amo este deporte y me encanta correr en bicicleta.”

El estadounidense de 34 años ha sido un ciclista profesional radicado en Europa desde 2013, compitiendo para BMC, IAM Cycling, Aqua Blue y seis temporadas para AG2R. Puede contar entre los éxitos de su carrera el título nacional de ruta de EE. UU. y una etapa en el Tour de Suiza, ambos en 2017, aunque su talento radica principalmente como gregario leal y dedicado.

“Creo que tuve una muy buena temporada este año, creo que jugué un papel fundamental para Ben O'Connor y para el equipo en muchas carreras”, explicó Warbasse.

“Ben fue cuarto en Tirreno-Adriático y cuarto en el Giro de Italia. Yo siempre estuve ahí, consistente y bueno, tanto en carrera como fuera de carrera, lo cual también es una parte importante de ser un gregario experimentado.

“Desafortunadamente, hoy en día en el deporte lo importante son los resultados, los puntos y los corredores jóvenes. Tal vez si Ben se quedara en el equipo, las cosas serían diferentes, pero el equipo se está preparando para un cambio”.

Decathlon AG2R anunció recientemente una nueva estrategia para el futuro, confirmando que cuatro corredores talentosos saldrán del equipo de desarrollo, y el campeón mundial junior de ruta Paul Seixas también pasará al nivel WorldTour.

Ben O'Connor se mudará a Jayco-AlUla en 2025, mientras que los nuevos fichajes incluyen a Johannes Staune-Mittet, Callum Scotson y Stefan Bissegger. Benoît Cosnefroy, Sam Bennett, Victor Lafay y Felix Gall siguen siendo líderes del equipo.

En una campaña impresionante, Decathlon AG2R ganó 30 carreras en 2024, llegando al sexto lugar en la clasificación de equipos de la UCI para asegurar su lugar en el WorldTour en 2026 y más allá, cuando se otorguen nuevas licencias de tres años.

“Tienen un proyecto súper bonito con Decathlon y el equipo está avanzando en una buena dirección. Desafortunadamente, no había espacio para mí”, dijo Warbasse.

“Quizás fui víctima del éxito del equipo, pero a veces así es”.

Warbasse es admirado por su trabajo como gregario pero también por su visión y opiniones sobre este deporte. Trabajó para Eurosport durante el Tour de Francia y es un invitado habitual en el Cycling Podcast.

Tiene varios “hierros en el fuego” para 2025 y también está considerando un puesto en el personal o una aventura como corsario de gravel, pero está motivado para competir en el nivel WorldTour en 2025.

“Me gustaría permanecer en el pelotón por mis piernas más que por mi presencia mediática y mi perfil, pero ambos lados son importantes”, dijo.

“Cuando estaba en el avión hacia las carreras de Canadá, anoté los pros y los contras de ser un ciclista profesional y mis posibles opciones, hacer gravel o pasar a formar parte del personal del equipo. Pero cuando todo llegó a eso, me di cuenta Realmente quiero seguir siendo un ciclista profesional.

“En qué forma, no lo sé todavía, pero el objetivo es seguir siendo un piloto profesional al más alto nivel posible si puedo. Eso es lo que me motiva. Eso es lo que realmente me gustaría hacer”.

“Sigo mejorando cada año. Puedo ver que estoy mejorando. Y no he perdido ninguna motivación. Espero que la gente pueda ver lo que puedo aportar a un equipo”.