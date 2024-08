“No estábamos seguros de si volvería esta temporada”, dijo el ex campeón de ruta de Estados Unidos

Se espera que Quinn Simmons vuelva a competir con Lidl-Trek la próxima semana en la Vuelta a Burgos, del 5 al 9 de agosto. El campeón nacional de ruta profesional de EE. UU. de 2023 ha estado ausente desde su accidente en Strade Bianche hace cinco meses.

El ciclista de 23 años pasó el último mes en el norte de Utah preparándose para su regreso al pelotón profesional. El 31 de julio, utilizó las redes sociales para decir que había reservado sus vuelos para competir en España y que haber superado meses de recuperación “ya era una victoria”, porque nunca estuvo seguro de volver a competir esta temporada.

“Entrenado. Alimentado. Motivado. Ahora solo me queda ver si me acuerdo de ponerme un dorsal (para España). Gracias al equipo médico y de rendimiento de LIdl-Trek por cuidarme estos meses, no sabíamos si volvería esta temporada así que subirme a un avión mañana ya es una victoria”, publicó en Instagram.

Simmons calificó su estancia en la zona de Park City como su «campamento de regreso», donde pasó tiempo «poniéndole algo de forma física a las piernas» en una bicicleta de carretera y una de montaña. Simmons grabó en vídeo algunos de sus esfuerzos de seis y siete horas e incluyó una captura de pantalla de un resumen de su estado físico durante una semana que totalizó 947 km y 16.931 metros de desnivel.

Además de sus esfuerzos principalmente en solitario en Utah durante las últimas semanas, también corrió junto a su compañero de equipo de Lidl-Trek, Tao Geoghegan Hart, que estaba en un programa de entrenamiento separado en Utah. El británico había regresado por su cuenta tras una fractura de cadera en el Giro de Italia del año pasado. Los dos correrán juntos en la Vuelta a Burgos la semana que viene, y Geoghegan Hart hará su primera aparición allí desde 2022, cuando terminó séptimo en la general. Será el debut de Simmons en la carrera por etapas de cinco días.

Antes del inicio de esta temporada, Simmons firmó una extensión de contrato con Lidl-Trek para permanecer en el equipo WorldTour con sede en EE. UU. hasta 2026. Su campaña de principios de temporada comenzó con nueve días de carrera en Australia, culminando en la Cadel Evans Great Ocean Road Race con un ataque en solitario que duró hasta el último kilómetro y luego conformándose con la 15.ª posición.

Un mes después, Simmons se planteó como objetivo la Strade Bianche, donde terminó séptimo en 2022 y duodécimo el año pasado, y se mostró agresivo con varios ataques. Se estrelló a 74 km del final de la carrera. No se presentó a la carrera en Estados Unidos para defender su maillot nacional de las barras y las estrellas en mayo y no entró en el equipo del Tour de Francia.

Estaba muy decepcionado por no competir en los Nacionales de Estados Unidos, una carrera que, según él, “salvó su carrera” hace un año. Pero lo que más le dolió fue el recuerdo del Tour de Francia 2023, una carrera en la que sufrió una fuerte caída en la quinta etapa y continuó corriendo hasta la octava, pero tuvo que retirarse debido a síntomas de conmoción cerebral que persistieron y lo mantuvieron alejado de las carreras durante dos meses.

“Hoy hace un año tomé probablemente la peor decisión de mi carrera y volví a subirme a la bicicleta”, comentó en las redes sociales a principios de julio sobre su continuidad en el Tour a pesar de una lesión neurológica. “Ha sido una lucha, pero las cosas finalmente están empezando a verse mejor. Espero que llegue un mes de entrenamiento adecuado y luego vuelva al otro lado del charco en agosto”.

Además de Geoghegan Hart y Simmons en la Vuelta a Burgos, el equipo Lidl-Trek también debería incluir a Bauke Mollema, Patrick Konrad, Pim Ronhaar, Sam Oomen y Jacopo Mosca.