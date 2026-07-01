La estrella belga dice “quizás no deberíamos esperar demasiado” de Paul Seixas en el primer Tour

El gran Eddy Merckx de todos los tiempos ha reconocido que el principal contendiente del Tour de Francia, Tadej Pogačar, pronto podría unirse a él, Miguel Indurain, Bernard Hinault y Jacques Anquetil como cinco veces ganadores de la carrera ciclista más importante del ciclismo.

Merckx, de 81 años, ganó el Tour cinco veces en cinco participaciones entre 1969 y 1974, siendo 1973, año en el que no participó, la única vez que se quedó sin victoria.

Al igual que Merckx, Pogačar ganó el Tour en su primera participación en 2020 antes de volver a triunfar en 2021, 2024 y 2025.

Sólo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha mostrado capaz de derrotar al esloveno de 27 años en ese periodo, en 2022 y 2023, y el danés espera volver a hacerlo este mes de julio.

Un entusiasta seguidor del ciclismo hasta el día de hoy, el ciclista al que apodaron “El Caníbal” ha elogiado a menudo a Pogačar y dijo belga esta semana que, si bien espera que el líder del UAE Team Emirates-XRG aproveche la carrera, siente que otros también tendrán su oportunidad.

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“Pogačar es obviamente el gran favorito, pero todavía esperamos que sea una batalla emocionante. Vingegaard, (Remco) Evenepoel y (Paul) Seixas son los rivales, aunque quizás no deberíamos esperar demasiado de este último en su primera participación a la edad de 19 años”, dijo Merckx.

“Además de Vingegaard, vimos que Seixas era capaz de competir en Lieja-Bastogne-Lieja. Remco, por el contrario, ha entrenado mucho en altura”.

Si bien Seixas (Decathlon CGA CGM), de 19 años, es actualmente el nombre revolucionario del ciclismo francés, Merckx también tiene la esperanza de que una serie de nuevos nombres jóvenes belgas también dejen su huella junto a las grandes estrellas bien establecidas como Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Tim Merlier (Soudal-QuickStep).

Como gran favorito, parece más que probable que Pogačar pueda asegurarse un lugar entre los poseedores conjuntos del récord de cinco títulos. Pero Merckx predice que, a los 27 años, Pogačar podría avanzar hacia territorio desconocido y conseguir un sexto puesto.

“Dadas sus cualidades, eso era de esperar y ciertamente es bienvenido en nuestro club”, dijo Merckx. “Quizás sea el primero en añadir un sexto a su nombre”.

El propio Merckx no estará en el Tour de 2026, ya que se está recuperando de su última operación de cadera. Merckx dijo belga Está progresando bien, pero necesitaba más tiempo antes de volver a viajar a la carrera. Mientras tanto, seguirá el Tour por televisión.