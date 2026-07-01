La estrella belga dice “quizás no deberíamos esperar demasiado” de Paul Seixas en el primer Tour

El gran Eddy Merckx de todos los tiempos ha reconocido que el principal contendiente del Tour de Francia, Tadej Pogačar, pronto podría unirse a él, Miguel Indurain, Bernard Hinault y Jacques Anquetil como cinco veces ganadores de la carrera ciclista más importante del ciclismo.

Merckx, de 81 años, ganó el Tour cinco veces en cinco participaciones entre 1969 y 1974, siendo 1973, año en el que no participó, la única vez que se quedó sin victoria.

Como gran favorito, parece más que probable que Pogačar pueda asegurarse un lugar entre los poseedores conjuntos del récord de cinco títulos. Pero Merckx predice que, a los 27 años, Pogačar podría avanzar hacia territorio desconocido y conseguir un sexto puesto.