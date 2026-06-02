El italiano impulsa una jugada de tres hombres a 18 km de la meta, pero los equipos del velocista ríen los últimos

Si hubo un candidato para sorprender a los velocistas en el último día del Giro de Italia en Roma, fue el extraordinario contrarrelojista Filippo Ganna.

El italiano dominó la contrarreloj de la décima etapa plana del Giro en Toscana, ganando el día por casi dos minutos, y claramente comenzó la última etapa de la carrera el domingo con un plan.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: