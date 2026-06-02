El italiano impulsa una jugada de tres hombres a 18 km de la meta, pero los equipos del velocista ríen los últimos

Si hubo un candidato para sorprender a los velocistas en el último día del Giro de Italia en Roma, fue el extraordinario contrarrelojista Filippo Ganna.

El italiano dominó la contrarreloj de la décima etapa plana del Giro en Toscana, ganando el día por casi dos minutos, y claramente comenzó la última etapa de la carrera el domingo con un plan.

Lo puso en acción a 18 kilómetros del final de la etapa en gran parte procesional de 131 kilómetros en la capital de Italia, un gladiador atacando desde el frente a la sombra del Coliseo.

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Junto al viaje vinieron Jasper Stuyven (Soudal-QuickStep) y Matteo Sobrero (Lidl-Trek), la pareja sentada al volante de Ganna con sus favoritos al sprint, el triple ganador de etapa Paul Magnier y Jonathan Milan, guardando su energía en el pelotón.

Solo Ganna impulsó el movimiento hasta obtener una ventaja de 20 segundos a 10 km del final, y parecía que podría lograr una improbable victoria frente al Circus Maximus. Detrás de él, sin embargo, Unibet Rose Rockets y Tudor Pro Cycling se pusieron manos a la obra para garantizar que los velocistas pudieran luchar por la victoria.

Al final, el Giro no tendría un final de cuento de hadas para los últimos atacantes. Ganna, Stuyven y Sobrero fueron atrapados a 3 km de la meta, y estos últimos se pusieron rápidamente a trabajar para sus velocistas.

Lidl, Unibet y QuickStep lideraron el pelotón hacia ese esperado sprint final, con Jonathan Milan volando hacia la gloria, venciendo finalmente al ganador de maglia ciclamino, Magnier, para conseguir la quinta victoria de etapa de su carrera en el Giro.

“Quería intentarlo, obviamente, y luego Lidl y QuickStep quisieron seguir mi rueda. Estoy muy feliz por Johnny”, dijo Ganna. ciclismonoticias La reportera Kirsten Frattini después de la meta.

“Tal vez no sea la mejor final para mí. Esos dos corredores me siguieron, y seguro, si tuviéramos un poco más de colaboración o corredores diferentes, pero así es como es”.

No iba a ser para 'Top Ganna' en las calles de Roma, pero por unos momentos bajo el sol de la tarde, hizo que pareciera posible.