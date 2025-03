'Vino después de mí ayer, hoy fui tras él' – Ganna y Van der Poel continúan luchando antes de que Milan -san Remo

Las carreras de escalón en Italia son tan raras como la piña en una pizza de Nápoles y un capuchino de la tarde en un bar de Milán, pero el mal tiempo golpeando el Tirreno-Adriatico de este año provocó dos veces 'Un Ventaglio' – Como los italianos llaman escalones, inspirando algunas carreras espectaculares.

“Queríamos ganar el escenario, así que fuimos a por ello”, dijo el líder de la carrera Filippo Ganna de Ineos Granadiers, después de asegurarse de que estaba en niveles y conducirlos en busca de una victoria en el escenario.

The first echelon formed with 80km to go on the high plain in the exposed Abruzzo Apennines when a group of 30 riders, including Ganna, Tom Pidcock (Q36.5), Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) forged ahead, leaving Derek Gee (Israel-Premier Tech), Simon Yates (Visma-Lease a Bike) and eventual stage winner Olav Kooij (Visma-Arr-arrendamiento una bicicleta) disperso en los vientos cruzados.

Una segunda división se produjo después del descenso a la ahora seca Lago di Fucino Plain. Se acercaba una tormenta de lluvia y el viento voló a través de la carrera a 25 km/h.

Ganna fue nuevamente el nivel delantero que aumentó con 45 km para competir en la búsqueda del ataque temprano, junto con su compañera de equipo Laurence de Plus, Ayuso y sus compañeros de equipo de los EAU Isaac del Toro y Felix Großschartner, y Quentin Pacher (Groupama-FDJ).

Gee y Yates todavía estaban detrás del pelotón delantero en este punto, con la última hora de carreras convirtiéndose en un partido de búsqueda de estilo flamenco que podría haber ido de alguna manera.

Ganna era súper fuerte, tanto que Ayuso incluso luchó por pasar por el talón para hacer un giro. Los niveles y la lluvia fría no son las condiciones preferidas del español, ya que intenta ganar el Tirreno-Adriatico de este año.

“Fue un día muy estresante, pero lo logramos”, dijo Ayuso antes de correr a su cálido autobús del equipo.

“En una forma lo disfruté porque evité el estrés de la persecución detrás, pero luego hubo muchas cosas que podrían haber salido mal, podría haberme estrellado o perforado fácilmente.

“Fue un momento estresante en la parte superior de la escalada porque sabíamos que había una larga colina y podría haberse separado nuevamente. Lo hizo y cuando sucedió solo habíamos cinco o seis de nosotros y el grupo permaneció cerca”.

Los dos circuitos finales alrededor de TrasaCco y una gota en el viento ayudaron al grupo frontal de los cazadores a atrapar el ataque de Ganna y Ayuso en el escalón. Sin embargo, Gee, Yates, Kooij y el resto del grupo frontal de 80 pasajeros necesitaban un gran esfuerzo de sus compañeros de equipo para cerrar la brecha. La tecnología de Israel-Primer hizo mucho trabajo para Gee y Soudal-Quickstep montó para Paul Magnier y un final de sprint.

Ben Healy (EF Education-EasyPost) lanzó un ataque en solitario tardío para unirse a los restos del descanso, pero más juegos de Milan-san Remo Cat and Mouse de Ganna y Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceninck) significaban que estaban a la vista de la línea en Trasacco.

“Tuvimos mala suerte, con cuatro o cinco jinetes más fuertes, el escenario habría sido una etapa muy diferente”, argumentó Ganna.

“Muchos jinetes se sentaron y solo esperaron el sprint, otros atacaron las subidas en el descenso. Todos tienen sus propias tácticas, eso es el ciclismo”.

El miércoles, Van der Poel persiguió el ataque en solitario tardío de Ganna. En la última breve subida cerca de Trasacco hoy, Ganna le devolvió el favor, cerrando un aumento de Van der Poel, mientras los dos continuaron jugando a Cat and Mouse antes de Milan-San Remo.

“Vino después de mí ayer, hoy fui tras él”, dijo Ganna con una sonrisa traviesa.

“Con una vuelta para ir, le pregunté si quería atacar juntos, pero dijo que no se sintió genial, pero luego fue duro en la escalada y me lastimó”.

Kooij ganó el sprint en Trasacco y Gee y otros dejaron escapar un gran suspiro de alivio cuando terminaron al mismo tiempo que Ayuso y los otros contendientes de GC.

El canadiense todavía está en disputa por la victoria general o un lugar de podio cuando Tirreno-Adriatico se dirige a las subidas empinadas de Le Marche el viernes y luego al sur en Umbria para el final de la montaña Frontignano el sábado.

Ayuso tiene 22 segundos en el líder de la carrera Ganna, con Antonio Tiberi (Bahrein Victorious) siete segundos en Ayuso, con Gee en 12 segundos y Eddie Dunbar (Jayco-Alula) a 22 segundos.

Si los raros ataques de escalón italiano se hubieran permanecido alejados, los huecos podrían haber sido minutos en lugar de segundos.