La holandesa admite: “Eso es el ciclismo, tenemos que lidiar con la naturaleza, tenemos que lidiar con las circunstancias” después de la final abreviada del Colle dell Finestere

A pesar de ganar la etapa reina acortada del Giro de Italia femenino, Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) no pudo evitar quedarse con sentimientos encontrados después de no poder superar a su excompañera y mentora Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) en la carrera por la maglia rosa.

A Vollering ahora sólo le queda un día para intentar arrebatarle el liderato en la carrera del Giro a su compatriota Van der Breggen, con pocas o ninguna esperanza, ya que no es una etapa de montaña. Los grandes planes de su equipo para intentar tomar el control se desmoronaron en un instante, en parte por naturaleza, el sábado.

Justo cuando los principales favoritos de la general ascendían por el icónico Colle dell Finestre en la octava etapa del sábado, Vollering había puesto a sus compañeros de equipo a trabajar en la vanguardia, destrozando al grupo para un ataque inevitable.

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Pero todo cambió cuando a la noticia del bloqueo de la carretera de la cima le siguió un comunicado oficial de la carrera de que la etapa se acortaría por riesgo de avalancha y que la meta estaría ahora a 1 km de la cima de Finestre, la subida en la que ya se encontraban con 11 km de 18 km.

“Fue realmente extraño que cambiara tan rápido. En lugar de 35 km o algo así hasta la meta, solo faltaban 6 km. Intentamos ajustar nuestro plan lo más rápido posible, para aprovecharlo al máximo, pero, por supuesto, eso cambió mucho de lo que habíamos planeado”, dijo Vollering a EsenciaCiclista en la zona mixta.

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Obligada a simplemente aceptar el cambio, Vollering probablemente atacó antes de lo que quería, pero no pudo deshacerse de Van der Breggen, Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM) o Isabella Holmgren (Lidl-Trek), aunque pudo superarlos en sprint para su segunda victoria de etapa de la carrera.

“La verdad es que no sé qué pensar. Estoy muy feliz de subir a este escenario, pero al mismo tiempo también estoy un poco decepcionada, por supuesto, porque realmente cambió los planes que teníamos en mente, pero así son las cosas”, dijo. Deportes TNT emisoras.

“Así es el ciclismo, tenemos que lidiar con la naturaleza, tenemos que lidiar con las circunstancias. Corremos en carreteras abiertas, así que así es, pero por supuesto, también es un poco decepcionante, tal vez”.

El último cambio de Vollering para arrebatarle la maglia rosa a Van der Breggen se producirá en una ondulada etapa de 145 km con salida y llegada en Saluzzo, donde es posible una incursión en las subidas, pero poco probable con Van der Breggen defendiendo resueltamente.

Ahora con un retraso de 49 segundos, que Van der Breggen logró con una impresionante victoria en la contrarreloj cuesta arriba en la cuarta etapa, Vollering parecía cerca de admitir que su compañera de equipo seguramente iba a llevarse su quinto título del Giro, un logro increíble ya que solo regresó de un retiro de tres años la temporada pasada.

“Parece que es bastante difícil hacer algo mañana, pero en realidad no tenía en mente la etapa de mañana para intentar algo”, dijo Vollering.

“Pero ahora creo que tenemos que volver a la mesa juntos y discutir qué podemos hacer para intentarlo mañana, por supuesto, pero creo que va a ser muy difícil poseer esa camiseta rosa. Entonces tendremos que intentarlo un año más, supongo”.