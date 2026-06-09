La holandesa admite: “Eso es el ciclismo, tenemos que lidiar con la naturaleza, tenemos que lidiar con las circunstancias” después de la final abreviada del Colle dell Finestere

A pesar de ganar la etapa reina acortada del Giro de Italia femenino, Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) no pudo evitar quedarse con sentimientos encontrados después de no poder superar a su excompañera y mentora Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) en la carrera por la maglia rosa.

A Vollering ahora sólo le queda un día para intentar arrebatarle el liderato en la carrera del Giro a su compatriota Van der Breggen, con pocas o ninguna esperanza, ya que no es una etapa de montaña. Los grandes planes de su equipo para intentar tomar el control se desmoronaron en un instante, en parte por naturaleza, el sábado.

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