Kristen Faulkner, Audrey Cordon-Ragot y Évita Muzic en la subida que decidirá la carrera

L'Alpe d'Huez se ha convertido en una escalada de montaña legendaria, y el pelotón profesional masculino ha abordado el ascenso en el Tour de Francia 33 veces desde 1952. El Tour de France Femmes terminará en la cima de la subida clásica el domingo para la final de la edición femenina de ocho etapas, y habrá más que una victoria de etapa en juego.

¿Qué hace que la escalada en el corazón de los Alpes franceses sea la que todos quieren ganar? Todo apunta a que hay una “señal” real.

Después de ascender las 21 curvas cerradas que serpentean a lo largo de 1.120 metros de desnivel en 13,8 km, con varias secciones con una pendiente sostenida del 13%, y sobrevivir a las colosales multitudes de aficionados que se alinean a lo largo de todo el recorrido, cada ganador tendrá su nombre (y ahora el de ella) grabado en un cartel.

El Tour de France Femmes entra en las montañas en la etapa 7 en Le Grand-Bornand, y la carrera se decidirá en la etapa final del domingo, que llevará a las ciclistas por las 21 horquillas de Alpe d'Huez.

“Creo que lo más bonito es subirla en el Tour de Francia como mujeres, y la gente lo está esperando y estará al costado de la carretera animándonos. Será un día muy especial”, dijo la campeona francesa Audrey Cordon-Ragot. Noticias de ciclismo.

Las señales especiales en cada curva están numeradas en orden descendente, de modo que la n.° 21 es la primera que se pasa al final, donde la carretera también es más empinada. Los marcadores indican la elevación de la carretera y se habían utilizado décadas antes para avisar a las máquinas quitanieves de su avance hacia el complejo situado en la cima en invierno. El marcador n.° 21 lleva grabado el nombre del primer ganador, Fausto Coppi.

Más recientemente, Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) obtuvo la distinción como ganador, al hacerlo hace dos años, y comparte un marcador en la curva n.° 11 con Laurent Fignon, ubicado justo antes del pueblo de Huez. La etapa final de las ediciones de 1992 y 1993 del Tour Cycliste Feminine concluyó en Alpe d'Huez, pero para la mayoría de las mujeres del pelotón profesional en el Tour de France Femmes de este año es una nueva subida.

La recién coronada campeona olímpica de ruta Kristen Faulkner experimentó las 21 curvas cerradas como ciclista amateur y para ella fue una clara señal de convertirse en ciclista profesional. Esta vez, en la cima de la montaña, competía por el maillot amarillo, ya que ocupaba el tercer puesto en la clasificación general antes de la séptima etapa.

“Cuando estaba decidiendo si dejar mi trabajo para convertirme en ciclista profesional a tiempo completo, hice un viaje en bicicleta a Europa. Eso fue en 2019. Hice un viaje en bicicleta de Niza a Milán con un grupo en ese viaje, fueron unos 10 días. Subimos (Alpe d'Huez) todos juntos. Y fue en ese viaje donde decidí que realmente quería dedicarme a esto para vivir”, compartió Faulkner con Noticias de ciclismo.

“Fue la primera vez que iba en bicicleta a Europa, haciendo todas esas grandes subidas, las famosas subidas. Y creo que fue la primera vez que me imaginé compitiendo en Europa, la primera vez que me imaginé haciendo una carrera en Europa. Siempre había pensado que competiría en Estados Unidos y que mantendría mi trabajo como VC (inversor de riesgo). Y una vez que hice esas subidas y vi lo espectaculares que eran, creo que realmente se encendió una chispa dentro de mí”.

Por supuesto, la ventaja es para los franceses, que no han tenido que hacer viajes de reconocimiento adicionales ni organizar vacaciones para ver las montañas. Escaladoras como Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL), quinta en la general después de seis etapas, y Évita Muzic (FDJ-SUEZ), undécima en la general antes del fin de semana, están ansiosas por afrontar el desafío el día de la carrera.

“Ahora vivo a 40 minutos de Alpe d'Huez, así que para mí es aún más especial correr allí”, dijo Muzic a los periodistas en una conferencia de prensa en línea en la semana previa al Tour de France Femmes.

Señaló que la octava y última etapa no se limitará a Alpe d'Huez el domingo, sino también a la subida especial del Col du Glandon (8 km al 8,8%) apenas 37 km antes.

“Quiero ganar en la cima de Alpe d'Huez, pero también veremos cómo me van las piernas. Creo que no será una sorpresa que las piernas hablen, y espero hacerlo bien allí, a pesar de toda la preparación que he hecho, pero no tengo un plan concreto.

“Todo el mundo ha hablado de Alpe d'Huez, pero quizá Glandon sea más difícil que Alpe d'Huez y además será el último día del Tour, así que todo el mundo estará cansado y la tensión será muy grande. Así que ya veremos”.

Labous ha estado entre los 10 primeros en las dos últimas ediciones del Tour y es una de las candidatas a ganar la etapa final. Ha visto con buenos ojos la subida a Le Grand-Bornand de la etapa 7, pero hace tiempo que no visita la estación de esquí situada sobre Huez.

“Tengo muchas ganas de ir a la montaña. Veremos quién tiene las piernas más fuertes. Conozco bien el Alpe d'Huez. Lo he corrido cinco veces. No hace mucho, pero la última vez fue en 2018, cuando hice un campo de entrenamiento con mi novio antes de algunas carreras. Cuando era junior, solíamos entrenar allí y lo hacíamos mucho”, dijo Labous.

Cordon-Ragot dijo Noticias de ciclismo que los escaladores que luchan por la clasificación general probablemente no tendrán el tiempo ni la energía para absorber la experiencia de la subida al Alpe d'Huez, pero causaría una mayor impresión en aquellos que habían trabajado anteriormente para sus líderes de equipo y subirían los kilómetros finales para terminar el Grand Tour.

“El año pasado el Tourmalet ya fue especial, pero supongo que lo será aún más. Tengo la sensación de que va a ser un paso por encima de lo que pasó el año pasado. Cuando eres un escalador en la general, no lo disfrutas tanto como lo hacemos en el gruppeto”, dijo Cordon-Ragot.

“Creo que para un ciclista francés, tal vez sea menos emblemático, porque cuando eres francés y puedes ir a la montaña todos los años se vuelve menos emblemático. No es que te acostumbres, pero casi. Yo también tendré tiempo para disfrutarlo, así que lo espero con ansias.