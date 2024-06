La mejor ciclista de ruta de Australia se retira, pero primero se avecinan grandes objetivos: “Veamos si puedo despedirme con estilo”

La mejor ciclista de ruta de Australia, Grace Brown, ha decidido poner fin a su carrera ciclista profesional a finales de 2024, y la ciclista de 31 años de FDJ-Suez se marcha cuando estaba en la cima de su juego y con la esperanza de sumar aún más. más brillo a su impresionante palmarés antes de su despedida final.

La ciclista de Melbourne se convirtió tardíamente al ciclismo, dejó de correr y tiene 23 victorias en la UCI, añadiendo Lieja-Bastogne-Lieja a la lista en mayo. También quedó segunda dos veces en la contrarreloj en el Campeonato Mundial y se espera que represente a Australia en la disciplina y en la carrera en ruta en los Juegos Olímpicos de París.

“He decidido que este año será mi último año en el ciclismo profesional”, dijo Brown en una publicación de Instagram. “Ha sido algo en lo que he pensado durante un tiempo y finalmente me siento seguro de contárselo a todos”.

Brown comenzó en Australia con Holden Team Gusto Racing, donde dejó claro su talento al subir al podio de una etapa del Santos Women's Tour 2018, y luego pasó al equipo de desarrollo Wiggle High 5 antes de ascender al nivel superior. con el equipo ciclista australiano GreenEdge, ahora conocido como Liv-AlUla-Jayco, en 2019. Luego, en 2022 se unió al equipo francés FDJ WorldTour, donde terminará su carrera.

“Sé que podría pasar muchos más años en el ciclismo, pero realmente extraño mi vida en Australia con mi esposo, mi familia y mis amigos y es algo que cada vez es más difícil de dejar”, dijo Brown.

Si bien los ciclistas europeos pueden regresar fácilmente a casa entre carreras, los ciclistas australianos enfrentan un costoso día y noche completos en tránsito, una inversión de estaciones y también una desconexión considerable en las zonas horarias, por lo que los viajes de regreso durante la temporada son una rareza. La mayoría limita sus viajes a casa fuera de temporada y también hay un Campeonato Nacional y un bloque de carreras WorldTour femeninas en enero para aprovechar esto al máximo.

Brown, en particular, siempre ha sido uno de los ciclistas clave a seguir durante este bloque, ganando cuatro campeonatos nacionales de contrarreloj, subiendo al podio nacional de carreras en ruta cinco veces y en 2023 ganando el Tour Down Under. También ha conseguido una serie de grandes victorias para su equipo en Europa, además de ser una valiosa compañera de equipo y también ha sido la contendiente clave para Australia tanto en la contrarreloj (donde ha conseguido dos veces la plata) como en la carrera en ruta en los últimos años.

Estoy realmente contento con todo lo que he logrado, está mucho más allá de lo que esperaba”, dijo Brown, y agregó que “estoy muy emocionado por el próximo capítulo de mi vida, pero al mismo tiempo estoy muy triste por partir”. este mundo detrás.”

Sin embargo, todavía queda algo de tiempo antes de que se celebre la carrera final. Se espera que Brown, que quedó cuarta en la contrarreloj de Tokio, lidere el equipo olímpico australiano tanto en la carrera contrarreloj como en la carrera en ruta en París, donde las subidas favorecen su fuerza de ataque. Después de competir en las dos últimas ediciones del Tour de France Femmes, es probable que Brown vuelva a formar parte del equipo en la carrera por el equipo local, FDJ-Suez.

“Quiero agradecer enormemente a todos los que me han seguido en mi viaje, que me han apoyado y que han creído en mí”, dijo Brown.

“Pero esto aún no ha terminado. Todavía tengo grandes objetivos que quiero alcanzar este año y continuaré compitiendo con FDJ-Suez hasta el final de la temporada… A ver si puedo cerrar con estilo”.