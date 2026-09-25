El campeón británico de contrarreloj está orgulloso del reciente regreso de su hermano Leo al pelotón y del éxito con Modern Adventure y dice que “es realmente agradable verlo volver a competir”.

Una semana después de completar la Vuelta a España, el corredor británico Ethan Hayter subió a su habitual posición aerodinámica para luchar por una medalla en la contrarreloj masculina de élite en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal esta semana.

Sin embargo, no quedó magia al final de su temporada, ya que el jugador de 28 años terminó en el puesto 18, a poco más de dos minutos del ahora cuatro veces campeón del mundo Remco Evenepoel.

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