El campeón británico de contrarreloj está orgulloso del reciente regreso de su hermano Leo al pelotón y del éxito con Modern Adventure y dice que “es realmente agradable verlo volver a competir”.

Una semana después de completar la Vuelta a España, el corredor británico Ethan Hayter subió a su habitual posición aerodinámica para luchar por una medalla en la contrarreloj masculina de élite en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal esta semana.

Sin embargo, no quedó magia al final de su temporada, ya que el jugador de 28 años terminó en el puesto 18, a poco más de dos minutos del ahora cuatro veces campeón del mundo Remco Evenepoel.

El tercer viaje de Hayter como élite a un Campeonato del Mundo ya ha terminado. Admitió después del concurso del domingo que todavía tenía algo de desfase horario debido al viaje a través del Atlántico, pero su trabajo ya estaba hecho. Apenas unas horas después de la meta, abordó un vuelo de regreso a Europa, a su hogar, que no había visto en un mes.

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“Para ser honesto, todavía no me recuperé realmente de la Vuelta el último mes. Entonces, tuve la sensación de que podía mantener mi ritmo, pero en realidad no podía ir más rápido”, dijo Hayter a un pequeño grupo de medios, incluido ciclismonoticiastras la llegada del domingo.

“Realmente no encontré un gran ritmo en las curvas. Ya sabes, las carreteras son de bastante mala calidad, y tener la mitad de la carretera es muy difícil de juzgar con los conos, y no llevas la misma velocidad que en una carretera normal”.

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Los primeros y últimos 6 km de la carrera contrarreloj de 39,2 km fueron un poco complicados, con una sucesión de curvas, curvas cerradas y baches, mientras que el tramo de vuelta fue todo cuesta arriba.

“Pateé un poco en las subidas pequeñas. Tuve una pequeña caída en una curva, pero simplemente golpeé la barrera. Estaba bien”, dijo Hayter.

En cuanto a los resultados, Hayter tuvo un primer año lucrativo para Soudal-QuickStep en 2025, logrando cinco victorias, todas en contrarreloj. Esta temporada repitió como campeón británico de contrarreloj, su único puesto en la columna de victorias.

Sin embargo, su mejor carrera del año le dio un lugar en el podio en su debut en la Vuelta a España, perdiendo por poco el primer maillot rojo de líder de la carrera en Mónaco, apenas nueve centésimas de segundo más lento que Tadej Pogačar.

En apenas su segunda Gran Vuelta de su carrera, el intenso calor de la Vuelta resultó ser un desafío. Después de hacer una declaración en la etapa 1, corrió agresivamente, logrando varias escapadas. Al menos el clima más fresco estuvo de su lado en Canadá, con temperaturas reducidas a la mitad respecto al calor abrasador en España, lo que casi lo obligó a retirarse en la segunda semana.

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Entre la Vuelta y el Mundial, dijo que siguió el éxito de su hermano, Leo Hayter, quien corría en el Tour de Luxemburgo para Modern Adventure Pro Racing. Obtuvo su primer podio en cuatro años en la etapa 4, corriendo hasta el tercer lugar ese día.

“Es realmente agradable verlo volver a competir, y no sólo en la contrarreloj. Estuvo en el descanso el día anterior, y es bueno verlo quedarse atrapado y disfrutarlo”, dijo Hayter con una sonrisa.

“Con suerte, seguirá haciéndolo paso a paso y luego lo disfrutará”.

Leo Hayter fue el único piloto en la lista de 21 corredores de Modern Adventure con un contrato de un año; los demás firmaron por dos temporadas. Se espera que siga compitiendo en 2027, pero con otro programa.

Para el mayor de los Hayter, su siguiente prioridad era pasar tiempo en casa con su novia y su perro, mencionados en ese orden. También reiniciaría para un nuevo compromiso en 2027, que se confirmaría “con suerte pronto”; Se espera que ese anuncio sea para un lugar en Pinarello-Q36.5, según informaron Daniel Benson y otros medios.