Van der Poel aspira al éxito del fin de semana inaugural, Philipsen apunta a los sprints y al maillot verde

Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen volverán a formar equipo y unirse en el Tour de Francia, con el holandés apuntando al primer fin de semana en Barcelona y luego a etapas más montañosas, mientras que Philipsen apunta a las etapas de velocidad y el maillot de puntos verdes.

Sus talentos y objetivos se superponen en cierta medida, pero han creado una combinación temible en los últimos años en Alpecin-Premier Tech, convirtiéndose en hermanos de armas del sprint y las carreras clásicas.

“Nunca hemos tenido una pelea hasta ahora, así que todo está bien”, bromeó Philipsen durante la conferencia de prensa de los mejores pilotos en Barcelona el jueves.

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“Creo que encajamos muy bien con nuestras capacidades. También tenemos etapas claras a las que podemos aspirar en el Tour. Tengo que esperar un poco más hasta la etapa 5 hasta Pau para tener la primera gran oportunidad de sprint, mientras que las posibilidades de Mathieu llegan antes.

“Simplemente tratamos de aspirar lo mejor posible a tener un Tour exitoso, tanto para nosotros como para nuestro equipo”.

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Philipsen ganó la etapa 1 en Lille el año pasado y Van der Poel ganó la etapa 2, pero luego Philipsen se estrelló en la etapa 3 y van der Poel enfermó de neumonía después de dos semanas y se vio obligado a abandonar el Tour.

“El año pasado, el Tour comenzó muy bien para nosotros, pero desafortunadamente Jasper se estrelló y yo me enfermé. Ojalá podamos hacerlo de nuevo este año, pero luego continuaremos hasta París”, dijo Van der Poel.

“He tenido algunos Tours buenos y malos, espero que este sea bueno. Tenemos un buen equipo aquí, esperamos intentarlo nuevamente. Para ganar, primero necesitas las piernas, pero me gustan las etapas que son como clásicas”.

La contrarreloj por equipos

Alpecin-Premier Tech se entrenó recientemente para el Tour de Francia por equipos en el circuito de Zolder, Bélgica. Van der Poel estuvo cerca de vencer a Tadej Pogačar en la contrarreloj del Tour de Suiza e intentará lograr una actuación similar el sábado.

“He pasado más horas en la bicicleta de lo habitual, así que fue agradable trabajar en esto”, dijo Van der Poel.

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“No creo que haya algo especial en la estrategia, se trata de llegar a la meta lo más rápido posible a las dos últimas subidas y a la sección técnica. Luego dependerá de mí lanzarme allí y llegar a la meta. No tenemos un general (contendiente) y eso lo hace un poco más agradable para nosotros”.

Van der Poel también parece dispuesto a luchar con los corredores de la general en los circuitos montañosos de la segunda etapa de Montjuïc, pero teme a Pogačar y Evenepoel.

Philipsen cree que hay cinco o seis posibles etapas al sprint, incluida la etapa final a París, a pesar del nuevo circuito de Montemartre.

“Creo que los velocistas siempre estarán motivados para correr a París”, dijo, considerando las numerosas etapas de montaña en la última semana del Tour. “Creo que la meta en Montmartre todavía tiene posibilidades de terminar al sprint porque la subida está un poco lejos de la meta este año”.

“Para los velocistas fuertes, creo que también hay otra oportunidad en la etapa 12. Por supuesto, la parte más difícil del Tour es la última semana y hay que sobrevivir”.

“Este año hay quizás cuatro o seis oportunidades, pero nunca se sabe cómo avanza el pelotón en las etapas. Intentamos ganar tantas como sea posible”.

Philipsen acepta que tendrá que esperar hasta la quinta etapa en Pau para el primer enfrentamiento de velocistas.

“Así son las cosas. La contrarreloj es importante para el equipo y, por eso, todo estará listo. Luego hay etapas para poner las piernas en marcha, para estar listo para la etapa 5. Esa es la primera prueba real para mi Tour de Francia”.