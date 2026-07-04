Van der Poel aspira al éxito del fin de semana inaugural, Philipsen apunta a los sprints y al maillot verde

Mathieu van der Poel y Jasper Philipsen volverán a formar equipo y unirse en el Tour de Francia, con el holandés apuntando al primer fin de semana en Barcelona y luego a etapas más montañosas, mientras que Philipsen apunta a las etapas de velocidad y el maillot de puntos verdes.

Sus talentos y objetivos se superponen en cierta medida, pero han creado una combinación temible en los últimos años en Alpecin-Premier Tech, convirtiéndose en hermanos de armas del sprint y las carreras clásicas.

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“Para los velocistas fuertes, creo que también hay otra oportunidad en la etapa 12. Por supuesto, la parte más difícil del Tour es la última semana y hay que sobrevivir”.