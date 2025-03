Sam Fox reclama el título de élite masculino en una carrera acortada después de que el clima severo golpeó a Mt Buller el domingo

Los campeonatos nacionales de bicicleta de montaña GWM de 2025 de Australia pueden haber comenzado con el sol y los cielos azules, pero terminó con carreras acortadas, lluvia torrencial y ráfagas de viento de más de 100 kmm el domingo, sin embargo, incluso las condiciones climáticas brutales y un choque desagradable no fueron suficientes para soplar Rebecca Henderson (Factory Orbea).

La mujer de 33 años de Canberra corrió a través de la línea por delante de Isabella Flint de Tasmania (Cervélo Australia fuera de la carretera) en la carrera modificada por el clima para reclamar su 12º título consecutivo de élite a través del país consecutivo. Aún así, fue una batalla dura y cerrada, particularmente con Henderson chocando en la primera vuelta.

“Eso fue tortura, odié cada segundo de eso”, dijo Henderson en la entrevista posterior a la carrera de un paquete de destacados publicado por auscycling (vea abajo). “Me estrellé en la primera vuelta y no pude sacudir a Izzy y tenía tanto dolor y al final no pude usar mi brazo izquierdo.

Eso estaba claro por la expresión dolorida en su rostro después de que ella cruzó la línea delante de Flint, que estaba asumiendo la categoría de élite por primera vez.

“Gracias Isabella Flint por esa dura batalla y todas las chicas que gritaron mientras yo estaba en el suelo y me recogía”, dijo Henderson en una publicación de Instagram.

“Pensé que el año pasado fue duro con mi tobillo”, dijo mirando hacia atrás en la edición 2024 donde rodó su tobillo justo antes del evento y tuvo que sentarse en la pista corta. “Este realmente toma el pastel.

“Sobre la reflexión, creo que fue uno de mis esfuerzos más justos hasta la fecha y estoy en un poco de incredulidad que lo hice”.

La victoria de Henderson la mantendrá en la familiar camiseta verde y dorada mientras se muda a New Team (Orbea Factory), y el piloto también reclamó el título de vía corta el viernes. Zoe Cuthbert quedó tercero en la carrera femenina de élite el domingo, mientras que Ella Menigoz reclamó el título U23.

También fue una cara familiar además del podio de élite masculino cuando el ganador de 2023 Sam Fox, quien se dirigió al evento al empacar en bicicleta desde Melbourne, obtuvo la victoria.

“La primera que trabajé toda mi vida y fue la mejor forma en que he estado en la vida”, dijo Fox en un comunicado de medios de auscycling. “Esto se siente un poco lo contrario.

“Tuve la suerte de tener buenas piernas en el día y potencialmente condiciones que me convenían. No obstante, estoy agradecido. Nunca se puede dar por sentado estos títulos. No vienen muy a menudo”.

Fox cruzó la línea más de un minuto por delante de Jack Ward (Team Brennan P/B TP32), quien reclamó el título de vía corta el viernes. Para enfrentarse a los campeonatos de bicicletas de montaña, el talentoso joven de 19 años se sentó en la segunda ronda de la serie de carreteras nacionales de primer nivel, la Provelo Super League, donde es el líder general.

Reece Tucknott fue tercero en la carrera de élite masculino el domingo, mientras que Harry Doye (Trek Shimano) tomó el título de U23 masculino.