La temporada pasada, el ciclismo femenino estuvo dominado por SD Worx-Protime, pero Elisa Longo Borghini cree que Lidl-Trek habría estado junto a ellos si las lesiones y las enfermedades no la hubieran obstaculizado a ella y a gran parte de su equipo en 2023, y la victoria de la campeona italiana en el Tour de Flandes apenas reforzó ese sentimiento.

“El año pasado fue un momento muy desafortunado para nosotros. Creo que si no hubiéramos tenido tanta mala suerte con lesiones y enfermedades durante toda la temporada, habríamos visto lo mismo que en 2024”, dijo Longo Borghini en su rueda de prensa de ganadora.

“Pero sí, digamos que hemos tenido mucha mala suerte y ahora estamos en todo nuestro potencial y demostramos lo que podíamos hacer… lo cual creo que es bastante bueno”.

Es posible que Lidl-Trek haya tenido un comienzo lento en la temporada 2024 Women's WorldTour, pero ahora ha ganado tres de las últimas cuatro carreras, con Elisa Balsamo comenzando la carrera en el Trofeo Alfredo Binda y el Classic Brugge De Panne. Longo Borghini y Shirin van Anrooij también estuvieron en cabeza de carrera en Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche y Dwars door Vlaanderen, todo lo cual parece haber sentado las bases para una actuación perfectamente ejecutada en la Ronde del domingo.

En las tres carreras antes mencionadas, Lidl-Trek solo fue derrotado por jugadores como Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) y Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), que los superaron hasta la meta después de no poder aprovechar su ventaja numérica. Pero en el escenario más grande de todos, Flandes, el momento fue perfecto.

Van Anrooij realizó su gran ataque a 21 km del final mientras un grupo perseguidor se reincorporaba a Longo Borghini y los líderes, antes de mantener una brecha de casi 15 segundos en solitario hasta el pie del Paterberg, cuando la acción se reavivó en el grupo perseguidor.

“Cuando ella (Van Anrooij) regresó, fue como una bala en el nuevo Kwaremont”, dijo Longo Borghini sobre el ataque de su compañero holandés.

“Sabíamos que ella era muy fuerte desde el miércoles (Dwars ante Vlaanderen) y Strade, así que pensamos: 'Está bien, podemos jugar el partido de la final contigo también y siempre tendrás tu oportunidad'”.

La pareja ha estado compartiendo habitación mientras estuvieron en Bélgica esta semana, y Longo Borghini incluso le mostró a su compañera de equipo más joven videos de su triunfo en 2015 mientras la pareja hablaba de tácticas.

La italiana dijo que “Los números hacen la fuerza” en su conferencia de prensa y el dúo lo encarnó contra Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM) en la final cuando la pareja se acercó a Van Anrooij después de Paterberg y dejaron caer a las estrellas restantes de SD Worx, Kopecky y Demi Vollering.

Los tres se comprometieron, pero una vez que sobrevivieron hasta la recta final de Oudenaarde, Van Anrooij se adelantó y tomó la delantera para Longo Borghini, permitiéndole encajar en la rueda del piloto polaco antes de lanzar su esfuerzo en el lado opuesto de la carretera y llevándose la victoria.

Encontrar la mejor forma nuevamente

No sólo para el equipo sino también para Longo Borghini individualmente, el domingo fue más que “una victoria más”. Su triunfo en Flandes marcó un regreso a su absolutamente brillante mejor forma después de un arduo 2023 que dejó “su cuerpo hecho” y su “destruida” como ciclista. Se había enfrentado al COVID-19, una infección cutánea desagradable y sepsis.

Esto llevó a la humilde italiana a dedicar su victoria número 42 como profesional a su personal de apoyo y a su entrenador, con quienes pasó gran parte de las últimas semanas en el campamento de altura en el Teide, tratando de recuperar la forma que en ocasiones había dudado que pudiera recuperarse.

“Es simplemente una victoria que me gustaría dedicar a mi entrenador, Paolo Slongo, porque estaba reconstruyendo a un corredor que había quedado completamente destruido durante una temporada”, dijo Longo Borghini.

“Él fue quien tuvo fe en mí, siempre creyendo que podía regresar y volver fuerte. A veces lo llamé y le dije que nunca volvería y él me decía: 'No, no te preocupes, estarás bien y tal vez incluso más fuerte de lo que esperas'”.

El campeón italiano creía que Slongo estaría actualmente en el Teide riéndose con las palabras 'te lo dije' en su mente, y Longo Borghini no podría haber estado más agradecido, sabiendo que victorias como estas no se dan tan a menudo.

“Cada victoria es especial para mí porque nada se da por sentado”, dijo. “Ni en el ciclismo ni en la vida”.

Longo Borghini reflexionó sobre su victoria de 2015, donde ganó en solitario con solo 23 años, y admitió que, como profesional con más experiencia, podía apreciarla mucho más que hace nueve años.

“En 2015 yo era sólo una niña”, dijo. “Realmente no entendía lo que estaba pasando y ahora soy más consciente de lo que acabo de hacer, especialmente con mi tricolor (Campeón Nacional) y es bastante sorprendente”.

Longo Borghini se dio una charla interna de ánimo mientras se desarrollaba el final para el trío de adelante, confiada en poder adelantar a Niewiadoma hasta la línea después de toda su práctica en las pistas de entrenamiento.

“En los últimos 3 km, todavía sabía que teníamos que esforzarnos mucho porque la diferencia era muy pequeña y no podíamos jugar”, dijo Longo Borghini. “Pero en mi mente, fue como: Elisa, sabes qué hacer, has estado corriendo siguiendo tantas señales de la ciudad, así que ahora te sientes bien. Eres fuerte, lo ganas”.

También se reveló recientemente que en realidad no se suponía que Longo Borghini regresara a la París-Roubaix de la próxima semana, a pesar de ser el ganador de 2022. Pero la fractura de brazo de Lizzie Deignan tras una caída en la carrera del domingo significa que la campeona italiana podría tener que entrar en acción para el pavé.

“Bueno… eso no estaba en mi programa, pero soy la primera reserva. Lizzie está fuera y creo que probablemente yo viajaré”, dijo.

“Realmente tengo que hablar con mi equipo para entender lo que quieren que haga. Si quieren enviarme a Roubaix o no, si quieren hacer un reconocimiento o quieren enviarme a casa. Tengo que reprogramar todo”.

