A dos líderes se unirá un equipo experimentado de corredores de apoyo mientras el equipo aspira al podio en París.

Red Bull-Bora-Hansgrohe ha confirmado que Remco Evenepoel y Florian Lipowitz compartirán el liderazgo del equipo en el Tour de Francia, convencidos de que los diferentes talentos y mentalidades de los dos corredores pueden combinarse para aspirar a un lugar en el podio final del Tour.

“Creemos que traeremos a la salida uno de los equipos más completos”, dijo el jefe de deportes del equipo, Zak Dempster, cuando se confirmó la alineación final de ocho corredores.

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