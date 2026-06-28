A dos líderes se unirá un equipo experimentado de corredores de apoyo mientras el equipo aspira al podio en París.

Red Bull-Bora-Hansgrohe ha confirmado que Remco Evenepoel y Florian Lipowitz compartirán el liderazgo del equipo en el Tour de Francia, convencidos de que los diferentes talentos y mentalidades de los dos corredores pueden combinarse para aspirar a un lugar en el podio final del Tour.

“Creemos que traeremos a la salida uno de los equipos más completos”, dijo el jefe de deportes del equipo, Zak Dempster, cuando se confirmó la alineación final de ocho corredores.

“Con Remco y Florian, tenemos dos líderes que ya han demostrado que pueden subir al podio del Tour. Sus diferentes puntos fuertes nos dan opciones tácticas que podrían resultar decisivas”.

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Hace unos días, el director del equipo, Ralph Denk, sugirió que la carretera y las carreras eventualmente decidirán quién se convierte en el líder protegido y el verdadero aspirante al podio.

“Remco sigue siendo el líder del equipo y Florian Lipowitz es un poco el segundo hombre, pero en términos de rendimiento deportivo están en igualdad de condiciones”, explicó Denk a los periódicos flamencos. Het Laatste Nieuws y El Nieuwsblad.

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“Llegará un día en que uno u otro se sienta mejor. Entonces tendrán que luchar entre ellos en el camino. Estoy convencido de que esto puede funcionar”, dejó claro Denk.

Jai Hindley y Maxim Van Gils brindarán un apoyo vital en las montañas, con Mattia Cattaneo, Jan Tratnik, Nico Denz y Tim van Dijke seleccionados para las etapas llanas y onduladas. Aleksandr Vlasov, Finn Fisher-Black, Jordi Meeus y Daniel Martínez no llegaron a la selección final, a pesar de su experiencia en el Tour y su forma actual.

El equipo destacó que tanto Evenepoel como Lipowitz han terminado terceros en el Tour en 2024 y 2025 y que ambos han ganado el maillot blanco de mejor corredor joven.

“Ahora se alinearán juntos por primera vez como un dúo de liderazgo”, dijo el equipo.

“Sus puntos fuertes se complementan perfectamente. Evenepoel es uno de los corredores más explosivos y versátiles del pelotón, mientras que Lipowitz se ha consolidado como uno de los corredores por etapas más consistentes.

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“La combinación de sus diferentes habilidades le da a Red Bull-Bora-Hansgrohe un nivel de flexibilidad táctica que pocos equipos pueden igualar”.

“La fuerza de esta plantilla va mucho más allá de Remco y Florian”, afirmó el director deportivo Patxi Vila.

“Contamos con escaladores experimentados, fuertes todoterreno y ciclistas capaces de asumir responsabilidades en cada situación de carrera. Cada Tour desarrolla su propia dinámica y con este equipo tenemos una respuesta para casi todos los escenarios posibles”.

Red Bull sugirió que Tratnik, Cattaneo, Denz y Van Dijke formarán la “sala de máquinas” del equipo mientras guían y protegen a Evenepoel y Lipowitz durante las tres semanas de intensas carreras. Patxi Vila, Oliver Cookson y Klaas Lodewyck serán los directores deportivos, marcando la estrategia desde los coches del equipo.

Tratnik es el capitán de ruta designado, mientras que van Dijke hará su debut en el Tour de Francia. El corredor holandés se fracturó la clavícula durante un campo de entrenamiento en altitud, pero Red Bull dijo que está completamente en forma.

Denz y Cattaneo aportan una gran experiencia y tranquilidad. El italiano es especialmente cercano a Evenepoel y también jugará un papel importante en la contrarreloj por equipos inaugural después de terminar tercero en el campeonato italiano de contrarreloj.

La alineación de Red Bull está dividida 50-50 entre escaladores y rouleurs, y se espera que Hindley y Van Gils ayuden a Evenepoel y Lipowitz en las montañas.

Hindley terminó tercero en la general del Giro de Italia después de luchar contra una enfermedad a mitad de carrera. También ganó el Giro de 2022 y una etapa en los Pirineos del Tour de 2023. Con Van Gils todavía mejorando su forma después de un desagradable accidente en la primavera, Hindley desempeñará un papel clave en las etapas de los Pirineos en la primera semana de la carrera de este año. Van Gils regresó al Tour Auvergne-Rhône-Alpes y ganó una etapa desde la escapada para confirmar que está en camino de regresar a su mejor forma.

Red Bull-Bora-Hansgrohe para el Tour de Francia 2026

Remco Evenepoel

Florian Lipowitz

Mattia Cattaneo

Nico Denz

Jai Hindley

Jan Tratnik

Tim van Dijke

Maxim Van Gils