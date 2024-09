El equipo investiga una posible intoxicación alimentaria, el líder de la carrera, Primoz Roglič, no se ve afectado

Red Bull-Bora-Hansgrohe ha informado de que una “ola de enfermedades” en la Vuelta a España ha provocado que dos de sus corredores abandonen y un tercero termine fuera del límite de tiempo, aunque el líder de la carrera, Primoz Roglič, ha dicho que no se ha visto afectado y que ha podido defender con éxito su título en la última etapa de montaña de la carrera del sábado.

Los compañeros de equipo de Roglič, Patrick Gamper y Dani Martínez (este último fundamental para preparar a Roglic para su carrera en solitario hacia la victoria y recuperar el maillot rojo en la etapa 19 en Moncalvillo), tuvieron que abandonar en la etapa 20.

Un tercer miembro de Red Bull en la Vuelta, Nico Denz, completó el recorrido ultra montañoso pero terminó fuera del límite de tiempo y un cuarto, Aleksandr Vlasov, se sintió mal pero terminó media hora después.

“Una ola de enfermedad nos ha invadido durante la noche”, dijo el director deportivo principal, Pati Vila, en un comunicado publicado en el sitio web del equipo.

“Estamos investigando si la causa fue una intoxicación alimentaria. Varios miembros del personal se vieron afectados y tuvieron que retirarse de la etapa de hoy. Además, Nico, Gampi, Dani y Aleks no se encontraban bien durante la etapa. Nos reuniremos ahora y nos concentraremos en la etapa final de mañana”.

El propio Roglič no se vio afectado por la enfermedad y terminó la etapa en tercer lugar, aumentando ligeramente su ventaja en la general sobre el segundo clasificado, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), a poco más de dos minutos. Los corredores de Red Bull Roger Adria, Florian Lipowitz y Giovanni Aleotti tampoco se vieron afectados y corrieron con fuerza para apoyar a su líder en el último gran día en las montañas.

“Desde esta mañana los chicos no se han sentido muy bien, algo está pasando”, confirmó Roglič. “Por suerte para mí, todavía me siento bien y ahora sólo me queda rematar”.