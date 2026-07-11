Por qué el campeón del mundo no deja de perseguir la victoria en casi cada oportunidad que se le presenta

¿Existe algo llamado ganar demasiado en los deportes? A eso ha llegado gran parte de la discusión en torno a Tadej Pogačar y el UAE Team Emirates-XRG en el ciclismo, especialmente después de su última destrucción total de los rivales del Tour de Francia en la etapa 6 a Gavarnie-Gèdre.

A primera vista, podría haber parecido que Pogačar y sus compañeros de equipo de los Emiratos Árabes Unidos estaban en una misión sin cuartel para ganar la primera etapa de montaña, pero el primer movimiento del jueves entre los grandes jugadores vino de Visma-Lease a Bike, el equipo de Jonas Vingegaard, rival clave.

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UAE Team Emirates - El ciclista de XRG, Tadej Pogacar, asciende al Col du Tourmalet durante la sexta etapa de la 113.ª edición del Tour de Francia, mientras la multitud se inclina para vitorear (Foto de Bernard PAPON / POOL / AFP)


El ganador de la etapa Tadej Pogacar del UAE Team Emirates - XRG pasó sonriendo después de la etapa del 113.° Tour de Francia 2026 de Pau a Gavarnie-Gedre (Foto de Dario Belingheri/Getty Images)