Por qué el campeón del mundo no deja de perseguir la victoria en casi cada oportunidad que se le presenta

¿Existe algo llamado ganar demasiado en los deportes? A eso ha llegado gran parte de la discusión en torno a Tadej Pogačar y el UAE Team Emirates-XRG en el ciclismo, especialmente después de su última destrucción total de los rivales del Tour de Francia en la etapa 6 a Gavarnie-Gèdre.

A primera vista, podría haber parecido que Pogačar y sus compañeros de equipo de los Emiratos Árabes Unidos estaban en una misión sin cuartel para ganar la primera etapa de montaña, pero el primer movimiento del jueves entre los grandes jugadores vino de Visma-Lease a Bike, el equipo de Jonas Vingegaard, rival clave.

Fue Victor Campenaerts quien intentó tomar ventaja en el primer descanso, pero esto fracasó rápidamente cuando los Emiratos Árabes Unidos, y también los poseedores del maillot amarillo, Uno-X Mobility, marcaron el ritmo en el grupo de atrás. Visma lo intentó de nuevo con Matteo Jorgenson buscando entrar en movimiento.

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Sin embargo, no muy lejos estaba el propio Pogačar subiendo al volante y asegurando que la carrera se mantuviera unida, con el teniente Isaac del Toro y sus rivales Vingegaard y Paul Seixas justo a su lado.

No había mucho que leer, dados los 133 kilómetros restantes, pero la intención era tan clara como lo fue en la etapa 3, cuando los Emiratos Árabes Unidos persiguieron la fuga hasta Les Angles. Pogačar quería que sus corredores buscaran la victoria de etapa, una señal verdaderamente siniestra para todos los demás.

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Uno a uno, mientras el solitario ciclista Ben O'Connor (Jayco-AlUla) era retirado, los Emiratos Árabes Unidos tomaron el control total con Nils Politt seguido por Tim Wellens, Felix Großschartner, Adam Yates y luego Isaac del Toro, estableciendo un ritmo infernal en el frente para dejar caer a Vingegaard y al resto, como moscas en el Tourmalet.

Muchos dirán que el Tour ha terminado después de hoy, dado que el esloveno logró una enorme ventaja de 2:42 en la general sobre su rival más cercano, Vingegaard, y todos los demás ya tienen más de tres minutos de retraso después de una sola etapa de montaña singular.

Al final, el ambiente era un tanto extraño para una etapa de montaña del Tour, con el típico furor presente en el Col d'Aspin y el Col du Tourmalet a lo largo del recorrido de la etapa 6, sustituido por una atmósfera inquietantemente tranquila. La gran esperanza francesa Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) había logrado terminar con los otros aspirantes al podio, pero él también había quedado fuera del agua.

A lo largo de sus cuatro victorias con el maillot amarillo, Pogačar a menudo ha parecido invencible, terminando la carrera temprano en varias ocasiones tal como parece haberlo hecho en la etapa 6, pero esta edición fue anunciada como su desafío más difícil desde la última vez que perdió la carrera en 2023. Un Vingegaard con toda su fuerza después de una temporada sin problemas y una victoria en el Giro de Italia, un súper talento en Seixas que presenta un nuevo desafío, y el dúo que terminó en el podio, Evenepoel y Florian Lipowitz. hizo de esta una de las listas de salida de la general más apiladas en años. Pero en una subida de 17 km, todos los aspirantes a retadores fueron pasados ​​por la espada y quedaron en segundo lugar.

Pogačar ha sido durante mucho tiempo un piloto popular, muy apreciado por su personalidad pero también por su disposición a atacar en cualquier momento, pero ¿su destrucción absoluta de casi todo el calendario se está volviendo aburrida para los fanáticos? Probablemente aún no haya llegado a ese punto, pero después de acercarse una victoria al récord de 35 victorias de etapa de Mark Cavendish, ahora en 23, ¿cuánto más puede durar eso?

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'¿Regalarías etapas?'

En realidad, sin embargo, ni a Pogačar ni al UAE Team Emirates-XRG probablemente les importará. Ha dejado claro que la moderación cuando sabe que puede ganar una etapa no es su fuerte y cualquier cosa que Pogačar quiera, tiende a conseguirlo.

No hay regalos en este deporte, a pesar de lo que hizo por Del Toro en la etapa 2, cuando en realidad pareció disfrutar más de la victoria de su joven protegido mexicano en la cima de Montjuïc. Normalmente, Pogačar no tiene interés en compartir las victorias y dejar pasar los días hasta el descanso y, como señala su compañero Adam Yates, ¿por qué debería hacerlo?

“Quiero decir, si puedes ganar en el Tour de Francia, ganas; no hay una sola persona en este pelotón que sería diferente”, dijo Yates a los periodistas al final en Gavarnie-Gèdre.

“Así que lo intentamos; no está garantizado ganar, ya sabes, así que creo que aprovechas cada oportunidad que tienes. ¿Regalarías etapas?” preguntó al grupo de periodistas que tenía delante. “¿Lo harías? Yo tampoco lo haría.

“Sé lo difícil que es ganar, y sólo he ganado una vez en el Tour. Creo que si ganas en el Tour, eso puede mejorar tu carrera, así que lo intentamos cuando podemos y a veces vale la pena, otras no”.

Sin embargo, Pogačar debería ceder en los próximos días en el Tour, no porque esté permitiendo que el resto del pelotón disfrute de una parte del botín, sino porque el final de la primera semana se dirige a dos etapas de sprint en Burdeos y Bergerac.

Los malos días en el Tour para Pogačar parecían más una posibilidad en 2022 y 2023, en el Col du Granon, Hautacam y Col de la Loze, por ejemplo, lo cual es otra razón para ganar dinero mientras el sol brilla en sus maillots arcoíris/amarillo, por así decirlo. Aún así, esa posibilidad parecía mucho menos probable desde que alcanzó nuevas alturas con el nuevo entrenador Javier Sola en 2024; Los días malos son cada vez más raros para el mejor piloto de su generación.





“Es una gran diferencia, pero como alguien dijo, nunca se acaba hasta que se acaba”, dijo Yates, reconociendo cómo, en teoría, el esloveno podría despegarse en cualquier momento. “Puedes tener días malos. Creo que sólo tenemos que intentar no cometer ningún error y estar tranquilos, y eso es todo”.

El hecho de que Pogačar vuelva a vestir de amarillo con una diferencia tan grande significará que tendrá que asumir la hora y media extra de podio y deberes con los medios que ceder la camiseta a Torstein Træen (Uno-X Moblity) en la etapa 4 le permitió saltarse. Ahora probablemente tendrá que hacerlo durante las próximas 15 etapas pero, como dijo Yates, esto está lejos de ser ajeno al cuatro veces ganador y ganador en serie.

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“Está vestido de amarillo, ¿verdad? Oh, bien. Creo que para él, dijo en el autobús el otro día, no conoce ninguna diferencia; siempre está vestido de blanco o amarillo o de lunares o algo así”, dijo Yates.

“Así que él no conoce el otro lado del Tour de Francia, donde puedes ir en autobús, tomar una ducha, todo esto, así que en cierto modo demuestra su capacidad de recuperación mental. Lo veremos en los próximos días, con suerte podremos recuperarnos los próximos dos días en sprints”.

Pogačar puede ganar a voluntad incluso en el Tour, donde la mayoría de los ciclistas sueñan durante toda su carrera con probar un bocado de victoria, y él no muestra signos de detenerse. El récord de Cavendish puede parecer lejano, incluso para él, dado que se necesitan 13 victorias más, pero al escuchar las palabras de Yates, queda claro que ninguna de esas críticas externas o esta noción de “ganar demasiado” está llegando a Pogaćar. Tampoco detendría su búsqueda de la dominación total si lo hiciera: ganar está en su ADN.