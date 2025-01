“Buenas señales para el próximo año, apesta para este año”, dice el director del equipo Thomas Craven

Con una “lucha por conseguir el dinero”, la dirección de REIGN Storm Racing confirmó a ciclismonoticias el viernes que el equipo masculino de EE. UU., tan dominante en Norteamérica la temporada pasada, “pausaría” sus operaciones este año y consideraría relanzarse en 2026.

“Con REIGN Storm, anticipé que el acuerdo sería mucho más largo de lo que fue. Teníamos otro jugador importante que estaba realmente interesado en ser patrocinador principal, y vinieron con buen dinero y un buen programa, pero para comenzar a construir hacia ser Desafortunadamente, un patrocinador principal simplemente no funcionó. Estamos en pausa”, dijo Thomas Craven, director del equipo. ciclismonoticias Viernes por la mañana.

“Pensé que iba a poder lograrlo el lunes pasado. Los muchachos con el dinero detrás del equipo decidieron no volver a formar parte. Dirigir (el equipo) como algo básico podría haber sido posible, pero comenzamos Sumando todo y tratando de lograr lo que nos gusta hacer, simplemente no funcionó. Tenía que ser una réplica del año anterior”.

La confirmación sorpresa se produjo inmediatamente después del anuncio del calendario USA Crits 2025, una serie dominada el año pasado por REIGN Storm Racing con un podio en la clasificación individual masculina de élite, la general para Alfredo Rodríguez y la categoría por equipos.

El equipo también replicó el éxito en el circuito de la American Criterium Cup: Jordan Parra ganó la general, Danny Summerhill ganó el título de sprint y todo el equipo contribuyó al título por equipos.

El sitio web actual del equipo de élite nacional, que se formó el año pasado a partir de una metamorfosis de equipos liderados por Craven que compiten como Best Buddies Racing y American Cycling, promociona el dominio del equipo en las dos principales series de carreras de un día y dice: “Nos vemos el año que viene”. !' Pero esa promesa es ahora una petición de regreso en 2026.

“Todos los socios de la industria del ciclismo que teníamos estaban conteniendo la respiración y cruzando los dedos para poder lograrlo todo. Pero al final, fue desafortunado que tuviéramos que desconectarnos. Quiero decir, de cara a octubre ( 2024), estaba 95% seguro de que estábamos avanzando, pero las cosas siguieron siendo empujadas”, señaló Craven.

“No es mi equipo, trabajo para la organización. Me encantó poder tener tanto aporte en el equipo. Éramos el equipo dominante en Estados Unidos. Fue un gran, gran momento. Simplemente apesta este año. “.

REIGN Storm Racing compitió en un equipo de élite nacional registrado en USA Cycling, centrándose en carreras de un día en América del Norte. Rodríguez obtuvo victorias emblemáticas en Sunny King Criterium y Greenville Cycling Classic, mientras que Parra logró 12 podios, incluidas cuatro victorias.

Summerhill subió al podio en cinco carreras importantes de un día, incluido el segundo lugar en el Atenas Twilight Criterium, y Bryan Gómez, el campeón de Atenas Twilight 2023, logró ocho podios, dos de ellos victorias. El colombiano Jamie Alberto Castañeda tuvo un gran éxito con cinco victorias en Puerto Rico el verano pasado.

“Teníamos una gran fórmula para vencer a otros competidores. Creo que todos quieren ganar. Es una locura el éxito que tuvo”.

Craven dijo que el grupo analizó un presupuesto base de cerca de $500,000 para cubrir los costos operativos del equipo, con viajes, seguros, tarifas de entrada y salarios definidos como los gastos principales. El alojamiento como anfitrión alivió el presupuesto de sus equipos en los últimos años, pero eso nunca fue una garantía. Craven dijo que era una prioridad pagar los salarios de sus corredores, lo que no siempre es el caso de otros equipos nacionales.

“Cuesta mucho cruzar el país. Se añaden pasajeros que pagan y se proporciona toda la comida, el alojamiento… Tuvimos algunos socios estupendos en lo que respecta al alojamiento para anfitriones. Eso fue un gran ahorro, y yo cociné todo. en la carretera.

“Un ciclista me envió un mensaje de texto y me dijo: 'Viajaré gratis'. Esa era una opción, pero se tomó la decisión de que no iba a ser un intento básico en un equipo. Fue una increíble explosión. Voy a perderlo este año”, concluyó Craven.

Había 12 corredores en la lista en 2024. Se rumoreaba que Gómez tenía un nuevo hogar con uno de los equipos Williams Racing Development, que operó el L39ION de Los Ángeles, Miami Blazers y Austin Outlaws el año pasado, mientras que Parra buscaba unirse a un nuevo equipo en Florida.