“Nuestro objetivo es empezar a competir de nuevo a mediados de abril”, dice el belga mientras se recupera de múltiples fracturas tras el incidente con la puerta.

Remco Evenepoel ha dicho que su objetivo es volver a competir a mediados de abril después del accidente de entrenamiento de la semana pasada en el que sufrió múltiples fracturas.

El belga se rompió una costilla, un omóplato y la mano derecha después de que el conductor de una furgoneta de correos abriera la puerta que tenía delante, lo que provocó que se estrellara. Fue operado rápidamente después del incidente, y su equipo de Soudal-QuickStep informó que le seguiría un “período de inmovilización de dos semanas”.

El equipo, menos Evenepoel, se encuentra actualmente en España en un campo de entrenamiento de pretemporada. Mientras tanto, el doble campeón olímpico dio una actualización sobre su recuperación, hablando con Estudio Bruselas El miércoles.

“No se me permite hacer nada durante un buen mes”, dijo Evenepoel, según El Nieuwsblad. “El 6 de enero me harán otra exploración para ver si todo está creciendo correctamente.

“Sólo entonces podremos elaborar un nuevo plan, pero espero volver a subirme a la moto a principios de febrero”.

Evenepoel agregó que espera volver a competir a mediados de abril, lo que probablemente lo descarte de su mejor forma para competir por un tercer título de Lieja-Bastogne-Lieja. Dijo que sería “difícil” afrontar el Giro de Italia de mayo.

“Por ahora, nuestro objetivo es empezar a competir de nuevo a mediados de abril. Probablemente será difícil llegar al Giro de Italia, pero ya veremos”.

Evenepoel fue trasladado primero al Hospital Erasmus de Anderlecht tras el incidente del 3 de diciembre, luego fue trasladado al hospital de Herentals, donde los médicos del equipo tomaron la decisión de operarle la clavícula esa misma noche. Informó que su operación “fue bien”, pero señaló que aún le queda un largo camino de regreso y que se está recuperando “día a día” a falta de meses para poder regresar al pelotón.

“Los analgésicos están haciendo su trabajo, pero me he quebrado bastante. Aún así, no me puedo quejar, la operación en Herentals fue bien. Lo tomamos día a día”, dijo Evenepoel.

“Me despierto del dolor, sobre todo por la noche. Por la mañana me despierto bastante agotado, también por los analgésicos. Pero eso es lo que sucede después de una lesión grave”.