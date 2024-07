El belga se mantiene en el podio con un ataque en la final en Superdévoluy

Remco Evenepoel está realizando un debut extraordinario en el Tour de Francia, aunque su luz se ha visto inevitablemente oscurecida por la cuarta entrega del duelo inextinguible entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

A pesar de ganar la Vuelta a España hace dos años, una de una docena de victorias en carreras por etapas en su carrera hasta la fecha, Evenepoel comenzó este Tour de Francia acompañado por un ruido familiar de fondo, es decir, el zumbido silencioso de esas dudas curiosamente persistentes sobre si realmente era un ciclista de Grandes Vueltas.

Seguramente se habrán silenciado por completo cuando Evenepoel llegue a Niza, independientemente de su desventaja final ante el aparentemente inexpugnable Pogacar. Evenepoel sigue firme en su camino hacia un puesto en el podio de la clasificación general del Tour de Francia el domingo por la noche, y su agresividad en el final en Superdévoluy en la etapa 17 indicó que aún podría aspirar a despojar a Vingegaard del segundo puesto.

Después de ser el hombre que más se acercó a igualar la feroz aceleración de Pogačar en el Col du Noyer, Evenepoel luego se escapó del maillot amarillo y de Vingegaard en la subida final a Superdévoluy, arrebatándoles diez segundos en el proceso.

“Sentí que Vingegaard estaba un poco al límite”, dijo Evenepoel sobre esos momentos de vértigo sobre Noyer. “Cuando Tadej atacó, yo era el único que estaba más o menos cerca. No voy a decir que bajé la velocidad porque después me alejé de Jonas. Pero no pude volver a ponerme al volante, simplemente reaccioné demasiado tarde”.

Siguiendo el ritmo frenético de un Tour que parecía destinado a correrse a una velocidad media récord (el dial está actualmente en 42,736 km/h), el día no produjo la etapa de transición esperada, incluso si el campeón olímpico Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) acabó ganando tras una escapada considerable.

Inevitablemente, la carrera por la general se encendió detrás de Carapaz, con Pogacar encendiendo la mecha en la parte alta del Col du Noyer, aparentemente por pura diversión. “Lo hizo simplemente para molestar a Vingegaard”, fue la evaluación de Tom Dumoulin en NOS.

Sea cual fuere su motivación, Evenepoel respondió a la llamada. El belga no pudo igualar la aceleración de Pogačar, pero, por primera vez en una subida, fue superior a Vingegaard, coronando la cima con un puñado de segundos de ventaja sobre el danés. Cuando los tres primeros de la clasificación general se reagruparon tras un descenso intenso, Evenepoel optó por sembrar un poco de caos al atacar al principio de la subida final de 4 km a Superdévoluy.

“Me sentí bien y todavía tenía un compañero de equipo al frente”, dijo Evenepoel, cuyo compañero de Soudal-QuickStep, Jan Hirt, se retrasó desde la escapada para ayudar.

“Me gritaron por el auricular: 'Si frena al pie de la última subida, sigue adelante'. Así lo hice. Y Jan me dejó en el último kilómetro, como le había pedido”.

Evenepoel llegó a la meta con diez segundos de ventaja sobre Pogacar y doce sobre Vingegaard, lo que le deja en tercer lugar de la clasificación general, a 5:09 de la bandera amarilla. Y lo que es más importante, Evenepoel ha afianzado su posición en el podio tras ganar dos minutos más al cuarto clasificado, Jõao Almeida, que ahora se encuentra a casi ocho minutos de él en la clasificación general.

“Al final, son unos 10 segundos (sobre Pogacar y Vingegaard), y eso está bien”, dijo Evenepoel. “Pero el hecho de que la diferencia con los muchachos que están detrás de mí en la general sea de 2:30 es aún mejor”.

Aunque tanto Pogačar como Vingegaard le sacaron una buena ventaja en Plateau de Beille el domingo por la noche, Evenepoel pareció animarse con su propia actuación. A pesar de perder 2:51 en la ascensión, fue más rápido que el récord anterior del fallecido Marco Pantani, establecido en el famoso Tour de Francia de 1998. Sin duda, parecía envalentonado por su escalada aquí, aunque confesó que aún no estaba dispuesto a atacar con total desenfreno.

“Quizás debería haberme lanzado un poco más agresivamente, pero es algo nuevo para mí. No me atreví a ir a por todas en un final en subida de 4 km”, dijo Evenepoel, que se mostró tímido sobre la posibilidad de nuevos ataques a Vingegaard el viernes y el sábado, cuando la carrera afronte las llegadas en alto de Isola 2000 y el Col de la Couillole. “Dependerá de lo lejos que esté la meta”.

Según las declaraciones del miércoles, Pogačar parece dispuesto a ofrecer a Evenepoel un cierto margen de maniobra – “Creo que Tadej podría haber reaccionado ante mí, pero dejó que Visma-Lease a Bike hiciera el trabajo” – pero aún queda por ver si esa estrategia se mantendrá en los Alpes Marítimos.

“Eso podría ser una ventaja para mí, pero nos ceñiremos principalmente a nuestro plan básico, que es un lugar en el podio y el maillot blanco”, dijo Evenepoel. “Quizás también haya una victoria de etapa, aunque todo lo que pueda demostrar y vivir aquí es una ventaja”.

