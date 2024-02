El belga inicia un largo camino hacia el Tour en el Figueira Champions Classic con los tres primeros en Niza como objetivo clave para 2024

Pocos corredores pueden soñar con alcanzar el podio en su debut en el Tour de Francia, pero pocos corredores han tenido el mismo ascenso meteórico a la cima como Remco Evenpoel.

El belga tiene en la mira un puesto entre los tres primeros para un debut muy esperado en el Tour en julio, pero su campaña para llegar allí comienza en el Figueira Champions Classic del sábado en Portugal, donde buscará “obtener una victoria lo más rápido posible”. como sea posible.”

La conferencia de prensa previa a la carrera de Evenepoel para su bloque portugués de carreras lo vio colocar el Tour por encima de cualquier otro objetivo, con París-Niza, las Clásicas de las Ardenas y los Juegos Olímpicos también identificados como objetivos principales.

“Hay muchos objetivos, pero un sueño hecho realidad este año es estar en el podio en Niza”, dijo Evenepoel a los medios, entre ellos Noticias de ciclismo.

“El lugar no importa sólo por estar en el podio en Niza, sería un sueño hecho realidad”.

Tendrá una lista de salida repleta de estrellas en su camino en julio con el campeón defensor Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), el dos veces ganador del Tour Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y el cuatro veces campeón del Grand Tour Primož Roglič ( Bora-Hansgrohe) también persigue el maillot amarillo en un enfrentamiento para siempre.

Pero el joven ya ha logrado grandes cosas en el deporte con sólo 24 años, así que ¿quién puede decir que no tendrá la capacidad cuando el Tour comience el 29 de junio en Florencia?

No habrá un enfrentamiento temprano en Portugal para Evenepoel con ninguno de los tres mencionados, pero el ganador de la Vuelta que lo sucedió, Sepp Kuss, estará en la Volta ao Algarve y más que una prueba para él en el Alto da Fóia, que decide la carrera. y se sube el Alto do Malhāo.

Sin embargo, el joven de 24 años no rehuye a sus grandes rivales, y disfruta de poder competir con Roglič en la París-Niza en marzo y, provisionalmente, con el esloveno y ganador del Tour del año pasado, Vingegaard, en el Critérium previo al Tour. del Delfinado.

“Seguramente nos veremos en Dauphiné y luego tres semanas de gira. Por lo tanto, ya es un período bastante largo en el que competiremos todos juntos”, dijo Evenepoel.

“Siempre es bueno tenerlos en las carreras en las que tomaré la línea de salida”.

El Figueira Champions Classic será la primera prueba para el campeón belga en un recorrido “explosivo” de 222 kilómetros desde São Pedro hasta Figueira da Foz. Evenepoel tendrá que dar cuatro vueltas a un circuito montañoso, con subidas de categoría uno y dos, alrededor de la ciudad costera si quiere comenzar su temporada 2024 con una victoria.

Son los cinco días de carrera en el Algarve los que más espera en términos de cómo pondrá las piernas en marcha. Evenepoel comenzó 2023 en el UAE Tour mientras que en 2022 optó por correr en Valenciana y luego en la región portuguesa en la que fue su mejor temporada hasta la fecha con el Mundial en ruta y el título de la Vuelta a España. Por eso no sorprende verlo de regreso.

“Las carreras aquí en Portugal siempre son bastante explosivas. En el Algarve siempre hay una carrera por etapas completa, etapas llanas, etapas un poco más montañosas y luego la propia, digamos, una etapa de semi montaña con (Alto de) Foia (7,5 km al 6%).

“Por eso me gusta mucho el Algarve. Es una carrera bastante corta en cuanto a días. Pero creo que a menudo o casi todas las temporadas salí en mejor forma que cuando entré a la carrera”.

Alianza con Landa y el gravel en el Tour

También será la primera oportunidad de ver a Evenepoel correr con su nuevo compañero de equipo y probablemente súper doméstico del Tour de Francia, Mikel Landa.

“Creo que usaremos esto especialmente para conocernos en la carrera”, dijo Evenepoel.

“Nos conocemos de otros equipos, pero no sabemos ciegamente cómo se siente alguien ni exactamente en qué momento se siente bien o no. Eso es lo más importante esta semana, conocernos realmente.

“Si uno de los dos tiene un día un poco malo, le vacíamos las piernas al otro. Creo que juntos será una asociación bastante fácil”.

Ha sido una temporada baja más larga para el Campeón del Mundo de contrarreloj, con cinco semanas fuera de la bicicleta y mucho tiempo para prepararse para la próxima temporada, lo que le pareció “bastante inusual” a Evenepoel, pero admitió que “en realidad era muy necesario” con los grandes objetivos que tiene en mente.

Con el Tour en la mira, Evenepoel se aventuró a Francia a finales de 2023 para reconocer en “secreto” algunas de las etapas que pueden ser fundamentales en julio. La contrarreloj de la séptima etapa de 25 km entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin y la polémica novena etapa de tierra con salida y llegada en Troyes en particular.

Pero para Evenepoel, no fue tan divisivo como podría haber parecido cuando se anunció que la ruta no era demasiado “técnica”. Ineos Grenadiers y Visma-Lease a Bike también han estado en Troyes para comprobar los caminos de grava.

“La etapa de tierra probablemente, para el mundo exterior, parezca más loca de lo que realmente es”, dijo Evenepoel.

“El escenario en sí no es realmente técnico. Los sectores no son peligrosos. Creo que es algo que todo el mundo debería tener en cuenta, que hay grava, pero no es nada especial.

“Sin duda tenemos que tener cuidado de no perder un tiempo estúpido allí, pero creo que es una etapa muy bonita y realmente disfruto de los reconocimientos allí arriba”.