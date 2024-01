El belga pone todo su empeño en el doble objetivo de julio con los Juegos Olímpicos

Julio llama y Remco Evenepoel está listo para responder. El corredor de Soudal-Quickstep debutará en el Tour de Francia justo antes de su segunda participación en los Juegos Olímpicos, un doble objetivo en el que está volcando todas sus energías.

Hablando ante los medios en la presentación del equipo en Calpe, España, la confianza de Evenepoel y sus hábiles respuestas a las preguntas de los periodistas desmentían su edad. Con sólo 23 años, es uno de los mejores corredores del mundo (dos veces campeón del mundo, ganador de una Gran Vuelta y de un Monumento), pero está tan ansioso como un neoprofesional por debutar en el Tour de Francia.

“El Tour de Francia y los Juegos Olímpicos en el mismo mes son dos de las competiciones deportivas más famosas del mundo. (Julio) será un mes especial muy emocionante”, dijo Evenepoel. “Todo está enfocado en ese mes… donde tengo que rendir al más alto nivel que jamás haya hecho”.

Apostarlo todo en un solo mes puede resultar estresante para la mayoría de los atletas, pero para Evenepoel, tener el Tour de Francia en su calendario le da una sensación de propósito y alivio.

“Es algo emocionante: finalmente está ahí, está llegando”, dijo Evenepoel. “También lo siento en mi entrenamiento. Estoy muy motivado para hacer cada entrenamiento al detalle – no 10 minutos menos o 10 minutos más – sólo todo al detalle; perfeccionar la dieta, todo, porque estoy muy emocionado de iniciar el Tour.

“Es un nuevo tipo de energía que no había sentido en mucho tiempo. Será bueno saber que competiré en el Tour este año”.

Las Grandes Vueltas del año pasado no salieron según lo planeado para el belga. Lideraba el Giro de Italia y ganó la contrarreloj de la etapa 9 antes de dar positivo por COVID-19 y abandonar el primer día de descanso. Luego, en su defensa del título general de la Vuelta a España, había pasado las semanas previas a la preparación para el Campeonato Mundial unificado, donde ganó la contrarreloj, y le faltaba preparación para una Gran Vuelta, pero aún así logró tres victorias de etapa.

“Me siento un poco diferente ahora que durante el verano pasado”, dijo. “Después de la infección por COVID en el Giro, las cosas se pusieron bastante locas en todos los aspectos. Así que siempre hubo un poco de altibajos y recuperar el ritmo, lo cual no fue fácil”.

Ahora que los rumores de una posible transferencia del equipo y luego de una fusión ahora frustrada del equipo con el Jumbo-Visma han terminado con un futuro estable con Soudal-Quickstep, Evenepoel está más tranquilo.

“Realmente cambió, además el entrenamiento ha ido bastante bien. No me estresaré si no puedo entrenar un día o si tengo que saltarme un día, lo cual no fue el caso en los últimos años. Así que todas esas cosas probablemente cambiarán”. “Ayúdame en las carreras y me ahorrará algo de energía para los momentos agitados de la competición”.

Para julio, Evenepoel mantiene sus expectativas públicas realistas: espera como mínimo una victoria de etapa en el Tour de Francia y dos podios en los Juegos Olímpicos, aunque sus ambiciones privadas son mayores.

“Va a ser un mes emocionante, un nuevo viaje emocionante para mí. Y sólo espero poder llegar en perfectas condiciones y con mucha energía para tener un gran mes de carreras”.

El enfoque en el Tour puede significar que los fanáticos verán menos ataques de largo alcance característicos de Evenepoel, pero él promete que tendrá cierta libertad para competir con sus “ideas locas”.

“Creo que, por ejemplo, en una carrera París-Niza y en el País Vasco, todavía puedo correr como quiera y tener algunas ideas locas. Pero seguro que me gusta el Tour de Suiza, el Dauphiné, el Tour de Francia. Grandes Vueltas son una historia completamente diferente.”

Cuando se le preguntó si podría subir al podio en el Tour de Francia, dudó y matizó su respuesta. “Es posible, probablemente, pero por supuesto, todo tiene que ir bien. Es difícil decir qué resultado obtendré en la general. Mi objetivo principal será salir con una victoria de etapa, al menos una con suerte, y luego Ya veremos lo de la general.

Estabilidad

La temporada pasada no se trató sólo de competir para Evenepoel, ya que gran parte de la temporada estuvo marcada por polémicas en los medios. Si no fueron los rumores de que rompería su contrato con QuickStep, impulsados ​​en parte por su padre, que actúa como su agente y que dudaba de que el equipo pudiera apoyar una candidatura al Tour de Francia, fueron acusaciones falsas de que estaba fingiendo su positivo por COVID en el Giro. Luego, durante la Vuelta, la noticia de una posible adquisición por parte de Visma acaparó los titulares.

Evenepoel admitió que el año pasado prestó demasiada atención a lo que la prensa escribía sobre él, “lo que probablemente me hizo perder un poco de confianza en mí mismo también durante la última temporada”, dijo.

“En realidad, es un poco loco que todas estas historias aparecieran en grandes titulares porque desde fuera (parecían) mucho más grandes de lo que realmente eran. Así que fue un poco sorprendente para mí ver tantos detalles que ni siquiera eran la verdad. Así que ha sido extraño y también un poco duro”.

Un largo descanso después del Crono de las Naciones en octubre ayudó, añadió.

“Creo que me ha ayudado a cambiar un poco mi cabeza y mi manera de abordar todo”, dijo, añadiendo que la incertidumbre en torno al futuro de Soudal-QuickStep puede resolverse.

En noviembre, el técnico Patrick Lefevere dijo que la fusión con Visma no se revisaría para el próximo año y que se debía al capricho del propietario mayoritario Zdenek Bakala, quien podría decidir vender el equipo.

“Es difícil sentir un cambio en tan sólo unas pocas semanas”, dijo Evenepoel después de que le preguntaran sobre la energía dentro del equipo. “Seguramente, con el paso de los meses, las semanas y los años, sentiremos esta nueva energía cada vez más. Es algo bueno para nosotros, algo bueno para el equipo. Y es bueno que este equipo se mantenga vivo porque es una leyenda. equipo en el ciclismo, y es algo sin lo que el mundo del ciclismo no puede vivir”.

Cuando se le pidió una aclaración, sus respuestas rápidas y decisivas flaquearon. “Estamos descubriendo muchos detalles como (cómo) le está yendo a cada otro equipo”, dijo antes de pasar a las expectativas del equipo. “Tenemos que volver al nivel de otros equipos. Pero seguro que estamos haciendo un gran trabajo en eso.

“Estamos buscando un nivel más alto en los aspectos personales, en el aspecto del equipo, el aspecto del personal, simplemente todo. Si quieres estar ahí arriba luchando contra los Emiratos Árabes Unidos, los Jumbos (Visma-Lease a Bike – ed.), o el Ineos equipo para las generales en Grandes Vueltas o en carreras de una semana, necesitamos que todos rindan al mejor nivel desde el primer día hasta el último día de la temporada. E incluso en invierno. Todo el mundo tiene que esforzarse. Y ya sientes “Todos están emocionados de comenzar la nueva temporada”.

Su meteórico ascenso desde las categorías inferiores hasta la cima del deporte le ha llevado sólo cinco temporadas y cuando se le preguntó si podía apreciar lo excepcionales que han sido sus años, dijo: “Se está volviendo increíblemente rápido, pero lo aprecio… tengo que hacerlo”. “Lo aprecio porque hay otros muchachos que tienen que trabajar durante muchos años más y ni siquiera pueden ganar una carrera. Creo que tengo que agradecer a la naturaleza por estos talentos, y es por eso que tengo que apreciarlo”.