La estrella belga es seguidora desde pequeño y muestra su apoyo desde el campo de entrenamiento en altura en Sierra Nevada

Remco Evenepoel sacrificó la aerodinámica el miércoles mientras se dirigía a su último campo de entrenamiento vistiendo una camiseta de fútbol.

La estrella belga es fanático del Arsenal desde hace mucho tiempo, y el club londinense consiguió oficialmente el título de la Premier League el martes por la noche después de que su rival Manchester City flaqueara en el penúltimo día de la temporada.

A la mañana siguiente, Evenepoel publicó imágenes de sí mismo en las redes sociales de su último entrenamiento en Sierra Nevada, donde comenzó su preparación para el Tour de Francia la semana pasada.

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Llevaba una camiseta roja del Arsenal, personalizada con su propio apellido en la espalda, encima del número 10, el número asociado con el rol de mediapunta central.

Evenepoel vistió la camiseta número 10 durante una carrera futbolística muy prometedora en su juventud, cuando jugaba para el Anderlecht, el principal club belga, además de representar a su país a nivel internacional.

“Algo que no mucha gente sabe es que siempre he sido un gran seguidor del Arsenal desde que era niño”, reveló Evenepoel hace dos años después de ser visto viendo un partido en el estadio del Arsenal por primera vez.

Su decisión de usar la camiseta del Arsenal se debió a una incorrección mínima en el patrocinio, dado el gran logotipo de Emirates en el frente de las camisetas del Arsenal, la misma aerolínea que patrocina el equipo UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogačar, su principal rival y favorito para la carrera del Tour de Francia de este año.

Evenepoel registró su primer entrenamiento en su campamento de Sierra Nevada en Strava el 10 de mayo, al que siguieron un par de salidas cortas más y luego unos días de descanso antes de una jornada de 200 km que supuso un desnivel de 3.846 metros el 17 de mayo.

Desde entonces, ha subido recorridos de poco más de 50 km los lunes y martes, mientras que su recorrido con la camiseta del Arsenal aún no ha llegado a Strava.