“Remco hará todo lo posible para que sus ambiciones se hagan realidad”, afirma el seleccionador nacional Sven Vanthourenhout

Remco Evenepoel liderará un equipo de ocho corredores que representará a Bélgica en el próximo Campeonato Mundial de Ruta UCI, que comenzará el 21 de septiembre en Zúrich.

Si bien Evenepoel ha sido designado como líder del equipo, Maxim Van Gils también podría desempeñar un segundo papel de liderazgo durante la carrera de ruta élite masculina de 273,9 km el 29 de septiembre, el último día de competencia.

El equipo también incluye a Victor Campenaerts, Tim Wellens, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Quinten Hermans y Laurens De Plus.

“Todo el equipo correrá en apoyo de Remco”, dijo el entrenador del equipo nacional Sven Vanthourenhout. Esporza.

No podrá participar en el equipo Wout van Aert, que sufrió una fuerte caída en un descenso durante la etapa 16 de la Vuelta a España y se vio obligado a abandonar la carrera. Su equipo Visma-Lease a Bike anunció posteriormente que no competiría durante el resto de la temporada.

Evenepoel describió la lesión de Van Aert que puso fin a la temporada como “una gran pérdida” para Bélgica de cara al Mundial.

Evenepoel también competirá en la contrarreloj individual, junto a Campanaerts, que tendrá lugar el 22 de septiembre.

Llega a esta prueba tras finalizar tercero en la general del Tour de Francia y coronarse doble campeón olímpico en ruta y contrarreloj en París. Es uno de los favoritos para defender su título mundial en contrarreloj, prueba que ganó en Glasgow el año pasado, y es uno de los favoritos para ganar la carrera en ruta por segunda vez en su carrera tras imponerse en Wollongong en 2022.

“Realmente disfrutamos de sus actuaciones durante el Tour y los Juegos”, dijo Vanthourenhout, señalando que Evenepoel se saltará el Campeonato Europeo de Ruta UEC que se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre para prepararse para el Mundial.

“Es una pena para el público que no esté en el Campeonato de Europa, pero es una bendición para el Campeonato del Mundo”.

Vanthourenhout también dijo que Evenepoel estaba motivado antes de asumir su rol de liderazgo en el Campeonato Mundial, pero que la comunidad ciclista no debería ser demasiado dura con él si no gana un título mundial en Zurich.

“Remco hará todo lo posible para hacer realidad sus ambiciones, pero seamos indulgentes si no lo logra. Siempre se entrega al cien por cien, así que apoyémoslo, pero no seamos demasiado estrictos si no funciona”, afirmó.

Después del Tour de Francia y los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial marcaría el tercer pico consecutivo para Evenepoel, pero Vanthourenhout quiso mantener las expectativas realistas y señaló que su ciclista ha tenido una temporada exigente y exitosa.

“Ya veremos”, dijo. “Está trabajando duro y quiere hacer algo en el Mundial: entonces ya estás avisado. Pero también fue un año duro y especial. Espero un Remco muy bueno, pero no deberíamos darlo por sentado”.

Equipo de élite masculino de carreras en ruta de Bélgica:

Remco Evenepoel

Víctor Campenaerts

Tim Wellens

Jasper Stuyven

Tiesj Benoot

Quinten Hermans

Maxim Van Gils

Laurens De Plus

Contrarreloj individual masculino élite de Bélgica: