El belga reduce la diferencia con el líder de la carrera, Pogačar, pese al susto de un pinchazo en el final y gana la etapa 7

Tras pasar los tres primeros controles intermedios con el tiempo más rápido de la 7ª etapa del Tour de Francia, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) pensó por unos segundos que la mala suerte en los últimos kilómetros haría fracasar su primera victoria de etapa.

El campeón del mundo de contrarreloj salió rápido, siguiendo su plan de guardar algo para la subida a la Côte de Curtil-Vergy (1,6 km al 6,1%), que se encontraba en la última mitad de la etapa de 25,3 km.

En los últimos kilómetros, rodeado de los vítores de la afición a los costados de la carretera, Evenepoel levantó la mano derecha y luego hizo rebotar su bicicleta varias veces para probar sus neumáticos.

“Estaba bastante seguro de que había pinchado, en realidad, pero creo que tal vez alguien dejó caer un vaso sobre el público o golpeó la valla. No lo sé y fue exactamente el mismo sonido, como un pinchazo, así que estaba un poco asustado”, dijo, admitiendo incluso que pensó que podría haber sido por culpa de alguien.

“La verdad es que sí”, dijo Evenepoel cuando le preguntaron si pensaba que el sueño había terminado. “Fue un sonido claro, exactamente el mismo que el de un pinchazo, una explosión del neumático. Así que pensé que estaba acabado”.

Pero unos cientos de metros más adelante, el belga se dio cuenta de que, afortunadamente, no había ocurrido nada malo y que había oído mal algo de la gran multitud.

“Después de 200 metros ya no estaba en mi llanta, así que empecé a darme cuenta de que era un ruido del público a lo largo de la carretera, tal vez a alguien se le había caído un vaso”, dijo el belga.

“Fue un momento de distracción que normalmente no me pasa. Así que me quedé un poco en shock. Me sacó de ritmo, por lo que me costó tres o cuatro segundos en el resultado. Ya no estaba tan seguro en las últimas curvas, pero al final, simplemente tuve que asumir riesgos. Afortunadamente, no me costó la victoria de etapa”.

Aunque el incidente le hizo perder esos pocos segundos, Evenepoel marcó el tiempo más rápido para conseguir la victoria y redujo su déficit a 33 segundos en la clasificación general respecto al líder de la carrera, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

“Al final, la victoria por unos 13 segundos es increíble”, dijo Evenepoel. “Tadej también puede hacerlo muy bien en contrarreloj, especialmente en las Grandes Vueltas, así que fue una victoria muy reñida. Pero, por supuesto, solo quería ganar hoy y lo he logrado. Estoy muy orgulloso”.

El belga admite que no estaba pensando en las diferencias de tiempo totales durante la La raza de la verdadsolo una primera victoria de etapa en la carrera más importante del ciclismo.

“Sólo queremos ganar una etapa que ya está hecha. Ha sido un día perfecto para mí y para mi equipo, hemos ganado algo de tiempo con respecto a los demás, así que hemos cumplido la misión y ahora tenemos que centrarnos en mañana y, por supuesto, en el domingo”, dijo Evenepoel.

El objetivo ahora es centrarse en el podio general y aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir con mucha más carrera por delante antes de la segunda contrarreloj final en Niza.

“Tadej va a ser bastante inalcanzable, pero así son las carreras. Nunca sabemos qué pasará, pero creo que cuanto más avance en la carrera y mejor me sienta, probablemente nos centraremos más en el podio”, añadió. “Y simplemente tenemos que ir a por ello porque creo que tengo las piernas para ello. Así que simplemente tenemos que seguir adelante y disfrutar de este Tour de Francia”.