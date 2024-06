Los barcos belgas marcan el tiempo en el ascenso final por segundo día consecutivo, pero dicen: “Seguiré esforzándonos”

Remco Evenepoel perdió tiempo por segundo día consecutivo en una etapa alpina en el Critérium du Dauphiné el sábado, pero el todoterreno belga prefirió mantener una perspectiva más amplia sobre el último revés.

En un día de escalada mucho más duro, la pérdida de tiempo de Evenepoel de 1:46 duplicó con creces su diferencia de 42 segundos con respecto a la etapa anterior para repetir ganador, Primož Roglič (Bora-Hansgrohe).

Pero una vez que cayó a siete kilómetros de la meta, su valiente insistencia en limitar los intervalos de tiempo lo más posible una vez más y profundizar hizo que no colapsara por completo, deslizándose en lugar de caer en picado fuera del podio del segundo al sexto lugar en la general.

Como señaló más tarde el belga, su objetivo general en el Critérium du Dauphiné era ganar la contrarreloj de mitad de semana y luego aguantar el mayor tiempo posible en la montaña. Que aún quedaba trabajo de escalada por hacer para el Tour de Francia siempre fue parte del plan.

Bien abrigado contra el frío inusual que hizo acto de presencia en la llegada en alto de Samoëns 1600, Evenepoel explicó que “en llegadas como ésta, es necesario estar al 100% para rendir. Fue una subida con un desnivel del 10%, una subida así no miente”.

“Como dije al comienzo de la semana, si me caen, seguiré esforzándome para mejorar mi forma y eso es lo que hice”.

13º en meta, el belga reconoció que fue “un día duro, 4.000 metros de desnivel, no lo hice tan mal en cuanto al Tour (de Francia)”.

“Seguramente los resultados no están ahí, pero todo el mundo sabe que vine aquí para intentar ganar la crono y luego aguantar la subida. Eso es lo que pasó hoy”.

“Es bueno sufrir así, es bueno para mi forma, mi cabeza y mi espíritu de lucha, así que no pasó nada extraño”.

El énfasis de Evenepoel en utilizar la carrera para perfeccionar su forma de escalada, en lugar de obsesionarse con una clasificación general en particular, se reflejó notablemente en la forma en que le dijo a su compañero de equipo y gregario clave de montaña Mikel Landa que se quedara con el grupo delantero cuando lo dejaron caer a siete kilómetros de distancia. la línea. A partir de ese momento, para el belga la etapa se convirtió en una carrera contra él mismo y no contra el resto del grupo.

“Me lo esperaba por la mañana, en el último valle a 25 kilómetros del final, le dije al equipo que no me sentía lo suficientemente bien y que cuando me perdieran seguiría a mi propio ritmo. Esa fue la mejor decisión”, explicó.

Si hubo una sensación de deja vu del día anterior con respecto a la actuación de Evenepoel, sus palabras a los medios efectivamente hicieron eco de sus comentarios posteriores al escenario a Het Laatste Nieuws el día anterior, donde había dicho sobre la pérdida de tiempo del viernes: “¿Estoy en shock? No, en absoluto.”

“Lo sabía y lo vengo diciendo desde hace una semana, pero aparentemente no se entiende: no estoy aquí para ganar el Dauphiné, sino para mejorar”.

“Ahora ha quedado claro que todavía no soy lo suficientemente bueno para seguir a los mejores. Estoy aquí para poner a prueba mis límites”.

Aun así, Evenepoel se mantiene en 2:15 de la general y no completamente fuera de la lucha por la general y la octava etapa final incluye 3.700 metros de desnivel y una ascensión de categoría 1 al Plateau des Glieres. En esas circunstancias, sin duda habrá fanáticos acérrimos de Remco que actualmente recuerden el espectacular rebote pirenaico de Evenepoel en la Vuelta a España en septiembre pasado después de su desastroso día en el Tourmalet y tal vez sueñen con una actuación paralela nueve meses después.

Sin embargo, cuando llegó el momento de una acción de retaguardia el domingo para intentar recuperar sus pérdidas, las palabras finales del belga a los medios el sábado dejaron claro que actualmente se encuentra en un juego de pelota muy diferente.

“Los otros muchachos son demasiado fuertes para retroceder el tiempo. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero si ayer sentí que tenía (malas) piernas, hoy están aún peor. Fue otra vez una fiesta de sufrimiento”, dijo Evenepoel.

“(El domingo) aguantaré el mayor tiempo posible y tal vez, con suerte, todavía termine entre los 10 primeros. Veremos qué nos depara mañana, pero ya estoy contento con mi victoria en la crono y con cómo Tratar de mejorar aquí cada día”.