El descenso a alta velocidad parece ser la única debilidad del belga después de la etapa 4 en Galibier

El descenso del Col du Galibier dejó al descubierto el talón de Aquiles de Remco Evenepoel en el Tour de Francia, pero el belga demostró su espíritu de lucha al cerrar la brecha con el grupo perseguidor detrás de un intocable Tadej Pogačar y luego ganar el sprint por el segundo lugar en la etapa 4.

“Siempre es bueno terminar segundo detrás del mejor ciclista del mundo”, dijo Evenepoel después de volver a ponerse la camiseta blanca de mejor ciclista joven en Valloire.

“El ataque de Tadej a 2.600 metros fue muy fuerte. Intenté seguirle, pero aún así estaba un poco por encima de mi nivel. Si llegas solo a la meta, eres el mejor del día, pero esto es muy bueno para mi confianza”.

Si Jonas Vingegaard finalmente fracasa o flaquea mientras intenta competir contra Pogačar, Evenepoel podría surgir como su mayor rival.

El belga se llevó ocho segundos de bonificación por ser segundo y otros dos segundos en la cima del Galibier para superar a Vingegaard y situarse segundo en la general, a 45 segundos de Pogačar. Evenepoel parece tener claro que aspirará al podio desde el principio de la carrera y seguramente ganará tiempo a sus rivales en la contrarreloj de 25,3 km del viernes.

“El objetivo sigue siendo terminar entre los cinco primeros, pero cuanto más nos acercamos al podio, más tenemos que luchar por él. Estoy buscando una victoria de etapa y luego podremos analizar la clasificación”, dijo Evenepoel.

Evenepoel contó con Mikel Landa a su lado durante gran parte del Galibier, y el Soudal-Quick Step parece haber dado un paso adelante como equipo de la Gran Vuelta. Se mostró sereno y con control en la subida al Galibier y el mayor problema parece ser el descenso.

“Intenté ir lo más rápido posible en la parte final del Galibier porque sabía que había bonificaciones en la cima. Luego bajé a toda velocidad, pero esa agua helada me daba un poco de miedo”, reconoció.

Evenepoel se refería a varios puntos durante la primera parte del descenso, cuando la nieve derretida provocó que el agua corriera por la carretera. Incluso Pogačar se mostró cauteloso en ese aspecto, pero Evenepoel lo fue especialmente.

Comenzó el descenso en tercera posición, pero fue superado por Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Incluso perdió las ruedas y tuvo que luchar para volver a subirse en la parte final del descenso de 18 km.

“Fue rápido, técnico y un poco aterrador. El asfalto me recordó al País Vasco, una superficie irregular. No me sentí al 100% cómodo”, admitió, en referencia al terrible accidente en la carrera Itzulia Basque Country en el que él, Vingegaard, Roglič y otros se estrellaron a toda velocidad.

“Me resbalé varias veces y eso no es bueno para la confianza. Cometí algunos errores y algunos muchachos pudieron recuperarse”, dijo. “Espero que no vaya a peor a partir de ahora, puedo sentir que estoy mejorando. Ahora ya estoy concentrado en la contrarreloj del viernes”.